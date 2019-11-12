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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4623462446254626
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 17:15

  andrein написав:

Зображення

100 плюсов!!!
++++++++++++++++
Он забыл уточнить "украинцам" с каким гражданством.
И куда деваться населению.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 17:16

  Тракторист написав:
  Ethereum написав:Коломойский,рупор більшості-зрадник України.
Коломойский заявил, что Украине следует восстановить отношения с РФ
https://bykvu.com/ru/bukvy/kolomojskij- ... sini-z-rf/
В царскій Росії Коломойского би посадили на кол за таке! :D

просто коломойский здравомыслящий прагматик, который в данной ситуации отражает мнение большинства...


Большинства трутнів які сидять вдома і нічого не зробили для захисту своєї землі. Або такі як козак уклоністи і дармоїди. І ще за мир з ДНР :D
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 17:20

  Ethereum написав:
  Тракторист написав:
  Ethereum написав:Коломойский,рупор більшості-зрадник України.
Коломойский заявил, что Украине следует восстановить отношения с РФ
https://bykvu.com/ru/bukvy/kolomojskij- ... sini-z-rf/
В царскій Росії Коломойского би посадили на кол за таке! :D

просто коломойский здравомыслящий прагматик, который в данной ситуации отражает мнение большинства...


Большинства трутнів які сидять вдома і нічого не зробили для захисту своєї землі. Або такі як козак уклоністи і дармоїди. І ще за мир з ДНР :D

ну это значительно лучше чем разжигать вражду и призывать к войне...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 17:20

  Puente написав:Ну - насправді це дійсно може бути така собі гра на противниках . І в таку гру грав ще Кучма . Не впевнений , що так щось може вийти -а програти можна дуже багато ...

Эту "игру", как бы в интересах Государства вводил ещё Данилыч.
Но тогда "хатынку" в Канаде имел разве что Кравчук(за печатанье гривны я так понимаю).
На сегодня, игра в коррупцию уже не катит - по поводу истощения экономики, населения, ресурсной базы.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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  #<1 ... 4623462446254626
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