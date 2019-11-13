Хроника одного Президента ... 13.11.2019 г.



США подало неофициальный запрос в СБУ по советнику президента Зеленского Андрею Ермаку..

Минфин наращивает выпуск долговых обязательств (т.н. ОВГЗ) под 14 % ставку. Идем к дефолту по заказу "партии и правительства" ?

Нардепы из фракции Оппозиционна платформа — За жизнь обратились в Госбюро расследований с заявлением против руководства Службы безопасности Украины. Медведчук и К решили попользоваться услугами портновского ГБР и немного оттолкнуть пристальное внимание СБУ к их контактам с Россией. Ход явно неумный и подставляющий Трубу под открытый конфликт с СБУ.

СБУ отстояло свой департамент по экономическим преступлениям ("департамент К"). Из проекта решения ВР пропал пункт о его ликвидации. Представители партии "Слуга народа" составляющие большинство к комитете ВР который рассматривал этот вопрос сидели тихо как мышки.

Из законопроекта № 1208-2 “Про Бюро фінансових розслідувань”. "слуги народа" убрали пункт о привлечении международных экспертов к формированию этого органа. При том для этого уже одобренный законопроект вынесли на второе обсуждение и внесли правки.

Рябошапка опроверг сообщения его же прокуратуры о подготовке обвинений Гонтаревой и Рожковой.

Арестом руководителя департамента ОПУ Кондзели и ее сообщницы Зеленский намеревается продемонстрировать надвигающемуся приезду миссии МВФ свою беспристрастность и принципиальность. Этакая смесь наивности и самоуверенности. МВФ прекрасно понимает кто и что стоит за преследованиями Писарука и других членов команды Гонтаревой. О чем мягко сообщил Вове и К директор управления МВФ по вопросам Европы Пол Томсен. "Вопрос очистки банковского сектора будет важной частью обсуждений. Это один из вопросов. Украина достигла прогресса. Мы знаем, что существуют вызовы. Важно, чтобы не было отката в достижениях. Поэтому, это важная часть обсуждений"