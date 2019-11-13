Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Кудрявый Читайте ее сами)) Рынок (хоть и корявенький)) за окошком.
Патриотический барыга конечно встречается. Но как исключение))
В 14м вся Украина "поднялась", и задачей всех... барыг стал вопрос взятия под контроль этого освободительного движения. При чём именно ликвидация национально патриотического движения против оккупационных частей РФ. Но вот здесь и произошло множество "странностей", при чём официально под напором извне. - Я не зря Вам выложил комментарий от Кивы. - Если он смог это за этот период понять, но методы противостояния и сохранения Украины ...----??? Разруху навязывают именно "УСЕ" Именно разруху - она выгодна ВСЕМ, но не Украинцу, но не Украине. Финансовые институты, при данной модели хозяйствования на 100% ликвидировали доверие к национальному платёжному средству, любой капитал, под нажимом борьбы за сохранение вынужден бежать с Украины, население, с целью выживания вынуждено бежать с Украины,.... -? Это цель? - А далее, это "политика" - Она не может по определению быть за счёт Крыма, Донбасса,... - но как раз этот вариант навязывают "Страны Гаранты Будапештского меморандума". И "странным образом", в результате "приватизации" - контроль за ключевыми производствами. оборонкой, .... - получают ПРЯМЫЕ ВРАГИ Украины?
- Батенька, так где ВРАГ?
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 13 лис, 2019 17:58, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
ЛАД написав:"За него" Вы имеете ввиду за разведение войск? За него стОит бороться в любом случае. Но, как написал выше: "слабо верю в стабильность такой ситуации". В принципе всё сказал раньше. Приднестровский вариант у нас, по-моему, не реален.
Да, имею в виду, что стОит побороться за вариант глубокой заморозки
Renee написав:А шо бубочка скажет? Промолчать на этот в***р невозможно.
Беня зачетно троллит американцев. Неужели кто то не понимает, что в его интервью все слова четко выверены. С одной стороны заверения лояльности к Трампу, с другой стороны полушантаж американцев, если не будете в должной мере нас финансировать, мы будем финансироваться в другом месте.
Ага, а трещит чуб - Ненька...
Хроника одного Президента ... 13.11.2019 г.
США подало неофициальный запрос в СБУ по советнику президента Зеленского Андрею Ермаку.. Минфин наращивает выпуск долговых обязательств (т.н. ОВГЗ) под 14 % ставку. Идем к дефолту по заказу "партии и правительства" ? Нардепы из фракции Оппозиционна платформа — За жизнь обратились в Госбюро расследований с заявлением против руководства Службы безопасности Украины. Медведчук и К решили попользоваться услугами портновского ГБР и немного оттолкнуть пристальное внимание СБУ к их контактам с Россией. Ход явно неумный и подставляющий Трубу под открытый конфликт с СБУ. СБУ отстояло свой департамент по экономическим преступлениям ("департамент К"). Из проекта решения ВР пропал пункт о его ликвидации. Представители партии "Слуга народа" составляющие большинство к комитете ВР который рассматривал этот вопрос сидели тихо как мышки. Из законопроекта № 1208-2 “Про Бюро фінансових розслідувань”. "слуги народа" убрали пункт о привлечении международных экспертов к формированию этого органа. При том для этого уже одобренный законопроект вынесли на второе обсуждение и внесли правки. Рябошапка опроверг сообщения его же прокуратуры о подготовке обвинений Гонтаревой и Рожковой. Арестом руководителя департамента ОПУ Кондзели и ее сообщницы Зеленский намеревается продемонстрировать надвигающемуся приезду миссии МВФ свою беспристрастность и принципиальность. Этакая смесь наивности и самоуверенности. МВФ прекрасно понимает кто и что стоит за преследованиями Писарука и других членов команды Гонтаревой. О чем мягко сообщил Вове и К директор управления МВФ по вопросам Европы Пол Томсен. "Вопрос очистки банковского сектора будет важной частью обсуждений. Это один из вопросов. Украина достигла прогресса. Мы знаем, что существуют вызовы. Важно, чтобы не было отката в достижениях. Поэтому, это важная часть обсуждений"
ЛАД написав:На Ваш вариант можно было бы согласиться, если бы удалось свести ситуацию хотя бы к приднестровской. Если этого удастся добиться путём разведения войск, то хорошо. Но, честно говоря, слабо верю в стабильность такой ситуации.
За него стОит побороться. Не забываем, что люди, заинтересованные в деэскалации в высшей власти появились всего полгода назад, и до сих пор не доминируют (несмотря на т.н. монобольшинство, оно как минимум на 50% набито порохоботами)
Порошенко к этому и шел, Минские в тихую саботировал. А Бубочка, прийдя во власть, не фига не понимая, послал Кучму Какую то бумажку подписывать. Сейчас оба кричат, что это была бы зрада. И потому *оппоблок заявляет, что Зе повторяет Порошенко. Вот Зеботы отличаются от других тем, что каждый в Зе видит то, что хочет. Но уже начинают прозревать: у Зе нет никакой программы! Все сиюминутно. И в турборежиме.
detroytred написав:Кудрявый Да прям вся поднялась и с патриотическими только целями?!))
Поднялось - да, много. Но цели у поднявшихся были самые разные.
Настоящих патриотов априори мало.
+ 100 плюсов. Тогда напомнить Вам... - Вернее лучше Вы напомните мне с каких слов в эфире началась ликвидация батальона "Донбасс" при выходе из "Иловайского котла"? Каким образом, когда батальонно тактические группы РФ уже шли колоннами по Украине в Киеве проводили "военный парад"? Каким образом, когда с 14го года реактивная артиллерия РФ, с территории РФ била по нашим землям - "порноактёры играли в дурочку а нас там нет" - другие им поддакивали..................... Каким образом на подконтрольной части Донбасса уничтожено высокотехнологические предприятия машиностроения, при катастрофе с вооружением? - Хозяин не велит?
Со своих слов напомню: "Война" -- это всегда несправедливо и подло. Но для этого и существует "Государство" и "Государственный строй", где всё РЕГЛАМЕНТИРОВАННО - Законодательством.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 13 лис, 2019 19:54, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Український олігарх Ігор Коломойський вважає, що Організації Північноатлантичного договору (НАТО) не впоратися з російською армією. Про це він заявив у інтерв'ю The New York Times, передають Патріоти України.
Олігарх зазначив, що, коли російські танки будуть в Польщі, НАТО "забруднить штани". "Російські танки будуть розміщені біля Кракова і Варшави. Ваш НАТО бруднитиме штани і купуватиме памперси", – сказав Коломойський.
Я на 100% согласен.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.