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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4625462646274628
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 20:02

О "политиках"
О политике
О происходящем
О том кому это выгодно
О том, кто за этим стоит
О том где они сейчас
......................

https://youtu.be/w9IYWD4LeCk
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 20:24

Я так понимаю, что не я один так думаю и поступаю:
"Бариг і дезертирів - на хр*н!": Ярош потужно звернувся до українців
середа, 13 листопад 2019, 17:58
Twitter
https://patrioty.org.ua/politic/baryh-i ... 03310.html

Командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош обурився розвитком подій у країні і запропонував радикальний план дій. Жорсткий пост-звернення до українців він опублікував на своїй сторінці у Facebook, передають Патріоти України.

Лідер УДА почав його зі слів підтримки на адресу заарештованого начальника Головного управління розвитку і супроводу матзабезпечення ЗСУ, генерал-майора Дмитра Марченка (його підозрюють у закупівлі неякісних бронежилетів).

"За характером він не тиловик, а бойовий офіцер. Розслідувати будь-які прояви корупції – правильно. Але, на мою думку, це не про генерала Марченка. Я так розумію, що ці тилові щурі з продажних судів знущаються із захисників України", – обурився Ярош.
Також у нього викликало здивування надання ДБР доступу до Стратегічного плану застосування ЗСУ та кадрова політика чинної влади України. З огляду на це Ярош запропонував кардинально змінити вектор розвитку України і переглянути підходи до керування державою.

"Наша Конституція справді потребує змін. Громадяни України, які не були залучені в оборону держави Україна протягом 2014-2019 років, не мають права обіймати високі державні посади. Громадянами України мають право бути тільки ті люди, які лояльно ставляться до держави і не обслуговують інтереси інших держав. Загальне виборче право – це зло, яке дозволяє водити по колу наш народ. Ми виганяємо одну банду, проливаючи свою кров, а на зміну їй приходить інша антиукраїнська банда, до того ж за неї голосують всі ті, хто палець об палець не вдарив для здобуття свободи і справедливості", – озвучив свої радикальні ідеї командувач УДА.

Він наголосив, що бачить майбутнє України тільки в національному народовладді, а не в космополітичній демократії. Крім того, він не виключив, що країну знову можуть очікувати позачергові вибори. За словами Яроша, ідеальним варіантом було б, якби наступним президентом України став би бойовий офіцер ЗСУ. "Пристосуванців, дезертирів, бариг, обслугу інших держав і народів – на хр*н!" – жорстко підсумував він.

Есть у революции начало, нет у революции конца.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 20:31

  Тракторист написав:
  Ethereum написав:Коломойский,рупор більшості-зрадник України.
Коломойский заявил, что Украине следует восстановить отношения с РФ
https://bykvu.com/ru/bukvy/kolomojskij- ... sini-z-rf/
В царскій Росії Коломойского би посадили на кол за таке! :D

просто коломойский здравомыслящий прагматик, который в данной ситуации отражает мнение большинства...

А вы за большинство не говорите.
Это только в совке какой-нибудь парторг говорил от имени "большинства" всего завода с формулировкой "есть мнение".
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 20:36

Re: Політичні дискусії

Не отслеживаю ситуацию с землей, просто удивился, что партии Порошенко и Вакарчука не поддержали снятие моратория с продажи, хотя по сути правоцентристские партии и должны были поддержать, да и в предвыборных обещаниях вроде было.
Юля понятно чего против, социал-демократ, но эти то чего против ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 20:39


Вот так из армии разгонят всех нормальных людей, а на их место придут сивохи и граждане РФ.
Востаннє редагувалось Schmit в Сер 13 лис, 2019 20:43, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 20:39

  freeze написав:Не отслеживаю ситуацию с землей, просто удивился, что партии Порошенко и Вакарчука не поддержали снятие моратория с продажи, хотя по сути правоцентристские партии и должны были поддержать, да и в предвыборных обещаниях вроде было.
Юля понятно чего против, социал-демократ, но эти то чего против ?

Не отвлекайтесь, пожинайте плоды своего выбора.
Когда узнаете истинную причину данного закона - будет поздно.
Но и тогда у вас будут виноваты порохоботы.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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