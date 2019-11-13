Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош обурився розвитком подій у країні і запропонував радикальний план дій. Жорсткий пост-звернення до українців він опублікував на своїй сторінці у Facebook, передають Патріоти України.
Лідер УДА почав його зі слів підтримки на адресу заарештованого начальника Головного управління розвитку і супроводу матзабезпечення ЗСУ, генерал-майора Дмитра Марченка (його підозрюють у закупівлі неякісних бронежилетів).
"За характером він не тиловик, а бойовий офіцер. Розслідувати будь-які прояви корупції – правильно. Але, на мою думку, це не про генерала Марченка. Я так розумію, що ці тилові щурі з продажних судів знущаються із захисників України", – обурився Ярош. Також у нього викликало здивування надання ДБР доступу до Стратегічного плану застосування ЗСУ та кадрова політика чинної влади України. З огляду на це Ярош запропонував кардинально змінити вектор розвитку України і переглянути підходи до керування державою.
"Наша Конституція справді потребує змін. Громадяни України, які не були залучені в оборону держави Україна протягом 2014-2019 років, не мають права обіймати високі державні посади. Громадянами України мають право бути тільки ті люди, які лояльно ставляться до держави і не обслуговують інтереси інших держав. Загальне виборче право – це зло, яке дозволяє водити по колу наш народ. Ми виганяємо одну банду, проливаючи свою кров, а на зміну їй приходить інша антиукраїнська банда, до того ж за неї голосують всі ті, хто палець об палець не вдарив для здобуття свободи і справедливості", – озвучив свої радикальні ідеї командувач УДА.
Він наголосив, що бачить майбутнє України тільки в національному народовладді, а не в космополітичній демократії. Крім того, він не виключив, що країну знову можуть очікувати позачергові вибори. За словами Яроша, ідеальним варіантом було б, якби наступним президентом України став би бойовий офіцер ЗСУ. "Пристосуванців, дезертирів, бариг, обслугу інших держав і народів – на хр*н!" – жорстко підсумував він.
Есть у революции начало, нет у революции конца.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Не отслеживаю ситуацию с землей, просто удивился, что партии Порошенко и Вакарчука не поддержали снятие моратория с продажи, хотя по сути правоцентристские партии и должны были поддержать, да и в предвыборных обещаниях вроде было. Юля понятно чего против, социал-демократ, но эти то чего против ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:Не отслеживаю ситуацию с землей, просто удивился, что партии Порошенко и Вакарчука не поддержали снятие моратория с продажи, хотя по сути правоцентристские партии и должны были поддержать, да и в предвыборных обещаниях вроде было. Юля понятно чего против, социал-демократ, но эти то чего против ?
Не отвлекайтесь, пожинайте плоды своего выбора. Когда узнаете истинную причину данного закона - будет поздно. Но и тогда у вас будут виноваты порохоботы.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой