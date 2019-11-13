"Бариг і дезертирів - на хр*н!": Ярош потужно звернувся до українцівTwitterКомандувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош обурився розвитком подій у країні і запропонував радикальний план дій. Жорсткий пост-звернення до українців він опублікував на своїй сторінці у Facebook, передають Патріоти України.Лідер УДА почав його зі слів підтримки на адресу заарештованого начальника Головного управління розвитку і супроводу матзабезпечення ЗСУ, генерал-майора Дмитра Марченка (його підозрюють у закупівлі неякісних бронежилетів)."За характером він не тиловик, а бойовий офіцер. Розслідувати будь-які прояви корупції – правильно. Але, на мою думку, це не про генерала Марченка. Я так розумію, що ці тилові щурі з продажних судів знущаються із захисників України", – обурився Ярош.Також у нього викликало здивування надання ДБР доступу до Стратегічного плану застосування ЗСУ та кадрова політика чинної влади України. З огляду на це Ярош запропонував кардинально змінити вектор розвитку України і переглянути підходи до керування державою."Наша Конституція справді потребує змін. Громадяни України, які не були залучені в оборону держави Україна протягом 2014-2019 років, не мають права обіймати високі державні посади. Громадянами України мають право бути тільки ті люди, які лояльно ставляться до держави і не обслуговують інтереси інших держав. Загальне виборче право – це зло, яке дозволяє водити по колу наш народ.", – озвучив свої радикальні ідеї командувач УДА.Він наголосив, що бачить майбутнє України тільки в національному народовладді, а не в космополітичній демократії. Крім того, він не виключив, що країну знову можуть очікувати позачергові вибори. За словами Яроша, ідеальним варіантом було б, якби наступним президентом України став би бойовий офіцер ЗСУ. "Пристосуванців, дезертирів, бариг, обслугу інших держав і народів – на хр*н!" – жорстко підсумував він.