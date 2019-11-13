Додано: Сер 13 лис, 2019 20:36

Не отслеживаю ситуацию с землей, просто удивился, что партии Порошенко и Вакарчука не поддержали снятие моратория с продажи, хотя по сути правоцентристские партии и должны были поддержать, да и в предвыборных обещаниях вроде было.

Юля понятно чего против, социал-демократ, но эти то чего против ?

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.