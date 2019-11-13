Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
airmax78 написав:Фризе, что там слышно в кулуарах? Связь между Коломойским и Зе так и не раскрыта?
Пока вроде нет, говорят, что Беня просто очень фартовый, как Блохин. Но Приват не отдадут, покрайней мере сейчас. Соросята сейчас в большинстве в команде Зеленского, они вместе с МВФ против. Поэтому Беня сейчас в меру сил и наезжает на МВФ.
Сегодня был забавный день. Соросята, которые не слуг, а Вакарчука под крылом Пинчука. С ними договорились, что Голос поддержит отмену моратория на землю, но Пинчук решил поторговаться и дал утром команду не голосовать. После чего Богдан звонил и на повышенных тонах разговаривал с Пинчуком, угрожая всех его протеже повыкидывать из правительства, но Пинчук не поддался. Теперь у Богдана с Пинчуком серьезный личный конфликт.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Faceless написав:Насколько я понимаю, ЕС и Голос не голосовали, т.к. все их замечания к проекту по рынкуземли прокатили не рассматривая, и это вполне себе повод игнорировать голосование.
Но вышло типично по украински. Проголосовала за отмену моратория та политсила - слуги - которые в предвыборный период всячески петляли от отмены моратория, и не проголосовали те политсилы, которые в предвыборный период агитировали за отмену моратория. Дурдом типичный.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Schmit написав: Вот так из армии разгонят всех нормальных людей, а на их место придут сивохи и граждане РФ.
Занятный акцент))
А другие кадровые боевые говорят: приедь в Краматорск и посмотри на *работу* тыловиков на деревянные сортиры и дырку в бетонном заборе перед окопчиком, в который прапор не хочет лезть, потому что привалить забором может. И кучу старших офицеров, ржущих с такого спектакля (смех сквозь слёзы).
Faceless написав:Насколько я понимаю, ЕС и Голос не голосовали, т.к. все их замечания к проекту по рынкуземли прокатили не рассматривая, и это вполне себе повод игнорировать голосование.
Но вышло типично по украински. Проголосовала за отмену моратория та политсила - слуги - которые в предвыборный период всячески петляли от отмены моратория, и не проголосовали те политсилы, которые в предвыборный период агитировали за отмену моратория. Дурдом типичный.
Дурдом - ваши размышления и приписывания того, чего не было
freeze написав:Не отслеживаю ситуацию с землей, просто удивился, что партии Порошенко и Вакарчука не поддержали снятие моратория с продажи, хотя по сути правоцентристские партии и должны были поддержать, да и в предвыборных обещаниях вроде было. Юля понятно чего против, социал-демократ, но эти то чего против ?
Не отвлекайтесь, пожинайте плоды своего выбора. Когда узнаете истинную причину данного закона - будет поздно. Но и тогда у вас будут виноваты порохоботы.
Разумеется, ведь порохоботы, как известно, и привели к власти Квартал
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество