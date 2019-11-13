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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4625462646274628
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 21:31

Re: Політичні дискусії

airmax78 написав:Фризе, что там слышно в кулуарах? Связь между Коломойским и Зе так и не раскрыта?


Пока вроде нет, говорят, что Беня просто очень фартовый, как Блохин.
Но Приват не отдадут, покрайней мере сейчас. Соросята сейчас в большинстве в команде Зеленского, они вместе с МВФ против. Поэтому Беня сейчас в меру сил и наезжает на МВФ.

Сегодня был забавный день. Соросята, которые не слуг, а Вакарчука под крылом Пинчука.
С ними договорились, что Голос поддержит отмену моратория на землю, но Пинчук решил поторговаться и дал утром команду не голосовать. После чего Богдан звонил и на повышенных тонах разговаривал с Пинчуком, угрожая всех его протеже повыкидывать из правительства, но Пинчук не поддался. Теперь у Богдана с Пинчуком серьезный личный конфликт.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 21:46

Re: Політичні дискусії

Faceless написав:Насколько я понимаю, ЕС и Голос не голосовали, т.к. все их замечания к проекту по рынкуземли прокатили не рассматривая, и это вполне себе повод игнорировать голосование.


Но вышло типично по украински.
Проголосовала за отмену моратория та политсила - слуги - которые в предвыборный период всячески петляли от отмены моратория, и не проголосовали те политсилы, которые в предвыборный период агитировали за отмену моратория.
Дурдом типичный.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 22:07

  Schmit написав:
Вот так из армии разгонят всех нормальных людей, а на их место придут сивохи и граждане РФ.

Занятный акцент))

А другие кадровые боевые говорят: приедь в Краматорск и посмотри на *работу* тыловиков на деревянные сортиры и дырку в бетонном заборе перед окопчиком, в который прапор не хочет лезть, потому что привалить забором может. И кучу старших офицеров, ржущих с такого спектакля (смех сквозь слёзы).

И где истина? Точнее у кого.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 22:14

  freeze написав:
Faceless написав:Насколько я понимаю, ЕС и Голос не голосовали, т.к. все их замечания к проекту по рынкуземли прокатили не рассматривая, и это вполне себе повод игнорировать голосование.


Но вышло типично по украински.
Проголосовала за отмену моратория та политсила - слуги - которые в предвыборный период всячески петляли от отмены моратория, и не проголосовали те политсилы, которые в предвыборный период агитировали за отмену моратория.
Дурдом типичный.

Дурдом - ваши размышления и приписывания того, чего не было

Вот программа ЕС

Вот программа Голоса

Ни там, ни там, ничего нет про отмену моратория.

А вот игнорирование СН всех замечаний - было.
Возвращайтесь в реальность. Иначе реальность жестоко ударит по вам
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 22:15

  pesikot написав:
  freeze написав:Не отслеживаю ситуацию с землей, просто удивился, что партии Порошенко и Вакарчука не поддержали снятие моратория с продажи, хотя по сути правоцентристские партии и должны были поддержать, да и в предвыборных обещаниях вроде было.
Юля понятно чего против, социал-демократ, но эти то чего против ?
Не отвлекайтесь, пожинайте плоды своего выбора.
Когда узнаете истинную причину данного закона - будет поздно.
Но и тогда у вас будут виноваты порохоботы.

Разумеется, ведь порохоботы, как известно, и привели к власти Квартал :mrgreen: :mrgreen:
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
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