Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
airmax78 написав:Фризе, что там слышно в кулуарах? Связь между Коломойским и Зе так и не раскрыта?
Пока вроде нет, говорят, что Беня просто очень фартовый, как Блохин. Но Приват не отдадут, покрайней мере сейчас. Соросята сейчас в большинстве в команде Зеленского, они вместе с МВФ против. Поэтому Беня сейчас в меру сил и наезжает на МВФ.
Сегодня был забавный день. Соросята, которые не слуг, а Вакарчука под крылом Пинчука. С ними договорились, что Голос поддержит отмену моратория на землю, но Пинчук решил поторговаться и дал утром команду не голосовать. После чего Богдан звонил и на повышенных тонах разговаривал с Пинчуком, угрожая всех его протеже повыкидывать из правительства, но Пинчук не поддался. Теперь у Богдана с Пинчуком серьезный личный конфликт.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Faceless написав:Насколько я понимаю, ЕС и Голос не голосовали, т.к. все их замечания к проекту по рынкуземли прокатили не рассматривая, и это вполне себе повод игнорировать голосование.
Но вышло типично по украински. Проголосовала за отмену моратория та политсила - слуги - которые в предвыборный период всячески петляли от отмены моратория, и не проголосовали те политсилы, которые в предвыборный период агитировали за отмену моратория. Дурдом типичный.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Schmit написав: Вот так из армии разгонят всех нормальных людей, а на их место придут сивохи и граждане РФ.
Занятный акцент))
А другие кадровые боевые говорят: приедь в Краматорск и посмотри на *работу* тыловиков на деревянные сортиры и дырку в бетонном заборе перед окопчиком, в который прапор не хочет лезть, потому что привалить забором может. И кучу старших офицеров, ржущих с такого спектакля (смех сквозь слёзы).
Faceless написав:Насколько я понимаю, ЕС и Голос не голосовали, т.к. все их замечания к проекту по рынкуземли прокатили не рассматривая, и это вполне себе повод игнорировать голосование.
Но вышло типично по украински. Проголосовала за отмену моратория та политсила - слуги - которые в предвыборный период всячески петляли от отмены моратория, и не проголосовали те политсилы, которые в предвыборный период агитировали за отмену моратория. Дурдом типичный.
Дурдом - ваши размышления и приписывания того, чего не было
freeze написав:Не отслеживаю ситуацию с землей, просто удивился, что партии Порошенко и Вакарчука не поддержали снятие моратория с продажи, хотя по сути правоцентристские партии и должны были поддержать, да и в предвыборных обещаниях вроде было. Юля понятно чего против, социал-демократ, но эти то чего против ?
Не отвлекайтесь, пожинайте плоды своего выбора. Когда узнаете истинную причину данного закона - будет поздно. Но и тогда у вас будут виноваты порохоботы.
Разумеется, ведь порохоботы, как известно, и привели к власти Квартал
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Faceless написав:Насколько я понимаю, ЕС и Голос не голосовали, т.к. все их замечания к проекту по рынкуземли прокатили не рассматривая, и это вполне себе повод игнорировать голосование.
Но вышло типично по украински. Проголосовала за отмену моратория та политсила - слуги - которые в предвыборный период всячески петляли от отмены моратория, и не проголосовали те политсилы, которые в предвыборный период агитировали за отмену моратория. Дурдом типичный.
Дурдом - ваши размышления и приписывания того, чего не было
А вот игнорирование СН всех замечаний - было. Возвращайтесь в реальность. Иначе реальность жестоко ударит по вам
Да-да, предвыборные обещания в июле сего года
Петро Порошенко, лідер партії Європейська солідарність: «Питання ринку землі в Україні забалакане і заманіпульоване. Насправді ринок землі - це істотна складова прориву в економічному розвитку України. «Тимчасовий» мораторій став формою позбавлення власників землі права на власність, формою прикриття тіньового використання землі різними нечистими на руку операторами ринку.
«Земельний ринок — це символічне питання про старих політиків. З 2000-х років депутати перед Новим роком бездумно натискають на кнопку та продовжують цей ганебний мораторій на продаж землі. Внаслідок чого в Україні досі ніяк не врегульоване це питання», — сказав Вакарчук.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:«Земельний ринок — це символічне питання про старих політиків. З 2000-х років депутати перед Новим роком бездумно натискають на кнопку та продовжують цей ганебний мораторій на продаж землі. Внаслідок чого в Україні досі ніяк не врегульоване це питання», — сказав Вакарчук.
так Вакарчук і каже ж - питання не врегульоване. А з чого ви взяли що закон який пропихають в парламенті це якраз те врегулювання якого він хотів?
ЛАД написав:"За него" Вы имеете ввиду за разведение войск? За него стОит бороться в любом случае. Но, как написал выше: "слабо верю в стабильность такой ситуации". В принципе всё сказал раньше. Приднестровский вариант у нас, по-моему, не реален.
Да, имею в виду, что стОит побороться за вариант глубокой заморозки
Лень разъяснять свою позицию, но, на мой взгляд, этот вариант абсолютно не реален. В результате любого решения что-то выигрывать должны обе стороны. Что выигрывает Украина, понятно. Путин при таком решении остаётся на бобах. Зачем это ему?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.