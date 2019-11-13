Додано: Сер 13 лис, 2019 21:31

airmax78 написав: Фризе, что там слышно в кулуарах? Связь между Коломойским и Зе так и не раскрыта?

Пока вроде нет, говорят, что Беня просто очень фартовый, как Блохин.Но Приват не отдадут, покрайней мере сейчас. Соросята сейчас в большинстве в команде Зеленского, они вместе с МВФ против. Поэтому Беня сейчас в меру сил и наезжает на МВФ.Сегодня был забавный день. Соросята, которые не слуг, а Вакарчука под крылом Пинчука.С ними договорились, что Голос поддержит отмену моратория на землю, но Пинчук решил поторговаться и дал утром команду не голосовать. После чего Богдан звонил и на повышенных тонах разговаривал с Пинчуком, угрожая всех его протеже повыкидывать из правительства, но Пинчук не поддался. Теперь у Богдана с Пинчуком серьезный личный конфликт.