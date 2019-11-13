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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4626462746284629 Додано: Чет 14 лис, 2019 02:16



Сколько еще должно пройти времени прежде, чем ура-патриоты осознают, что со всех сторон, а не только с Востока, нас окружают шакалы, и что необходимо защищать национальный интерес, а не отдаваться на волю то одного, то другого внешнего покровителя...



Немецкий Бундестаг проголосовал за защиту "Северного потока – 2"

https://gordonua.com/news/worldnews/nem ... 23478.html Свидетелям секты "заграница нам поможет" посвящается - немцы отняли у нас 1,5 млрд долларов в год (доход от транзита 50 млрд кубов газа). Как говорится, nothing personal, just business. Выступают якобы на нашей стороне в конфликте с РФ, а на самом деле - являются его выгодополучателем.Сколько еще должно пройти времени прежде, чем ура-патриоты осознают, что со всех сторон, а не только с Востока, нас окружают шакалы, и что необходимо защищать национальный интерес, а не отдаваться на волю то одного, то другого внешнего покровителя... zРадио

Повідомлень: 4123 З нами з: 02.05.18 Подякував: 815 раз. Подякували: 1908 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 лис, 2019 03:25 Не готов обсуждать вопрос о рынке земли по сути - не хватает знаний по данному вопросу.

Но смущают 2 момента.

1. Почти 20 лет назад при принятии закона отложили продажу до создания кадастра. Этим же обосновывала раньше и Юля.

За 20 лет его не смогли создать? Как-то смущает.

2. Qwerty несколько раз писал на ветке ДС, что всё это пустой звук и все земли давно уже проданы или в длительной аренде (всё равно что проданы).

Не берусь судить, но похоже на правду.

А голосование ...

У нас не политики, а политиканы. Голосуют не за суть вопроса, а из соображений политической конъюнктуры. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14790 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4293 раз. Подякували: 3989 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 4626462746284629 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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