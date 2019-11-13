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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4626462746284629
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 02:16

Свидетелям секты "заграница нам поможет" посвящается - немцы отняли у нас 1,5 млрд долларов в год (доход от транзита 50 млрд кубов газа). Как говорится, nothing personal, just business. Выступают якобы на нашей стороне в конфликте с РФ, а на самом деле - являются его выгодополучателем.

Сколько еще должно пройти времени прежде, чем ура-патриоты осознают, что со всех сторон, а не только с Востока, нас окружают шакалы, и что необходимо защищать национальный интерес, а не отдаваться на волю то одного, то другого внешнего покровителя...

Немецкий Бундестаг проголосовал за защиту "Северного потока – 2"
https://gordonua.com/news/worldnews/nem ... 23478.html
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 03:25

Не готов обсуждать вопрос о рынке земли по сути - не хватает знаний по данному вопросу.
Но смущают 2 момента.
1. Почти 20 лет назад при принятии закона отложили продажу до создания кадастра. Этим же обосновывала раньше и Юля.
За 20 лет его не смогли создать? Как-то смущает.
2. Qwerty несколько раз писал на ветке ДС, что всё это пустой звук и все земли давно уже проданы или в длительной аренде (всё равно что проданы).
Не берусь судить, но похоже на правду.
А голосование ...
У нас не политики, а политиканы. Голосуют не за суть вопроса, а из соображений политической конъюнктуры.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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  #<1 ... 4626462746284629
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