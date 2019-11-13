Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Свидетелям секты "заграница нам поможет" посвящается - немцы отняли у нас 1,5 млрд долларов в год (доход от транзита 50 млрд кубов газа). Как говорится, nothing personal, just business. Выступают якобы на нашей стороне в конфликте с РФ, а на самом деле - являются его выгодополучателем.
Сколько еще должно пройти времени прежде, чем ура-патриоты осознают, что со всех сторон, а не только с Востока, нас окружают шакалы, и что необходимо защищать национальный интерес, а не отдаваться на волю то одного, то другого внешнего покровителя...
Не готов обсуждать вопрос о рынке земли по сути - не хватает знаний по данному вопросу. Но смущают 2 момента. 1. Почти 20 лет назад при принятии закона отложили продажу до создания кадастра. Этим же обосновывала раньше и Юля. За 20 лет его не смогли создать? Как-то смущает. 2. Qwerty несколько раз писал на ветке ДС, что всё это пустой звук и все земли давно уже проданы или в длительной аренде (всё равно что проданы). Не берусь судить, но похоже на правду. А голосование ... У нас не политики, а политиканы. Голосуют не за суть вопроса, а из соображений политической конъюнктуры.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Помню лето 2014 года, когда завис оформленный в 2013 году гривневый депозит в VAB. Издевательства над вкладчиками, которых несколько месяцев кормили "завтраками", заставляли выстаивать часовые очереди за ежедневными подачками в 100-200 грн. В то время резко падал курс гривни, и с каждым скачком твой зависший вклад худел, пока наконец его не выплатили из ФГВ по курсу, в 3 раза меньшему, чем тот, при котором ты вкладывался. Этот грабеж - дело рук миллиардера-олигарха Бахматюка, кинувшего вкладчиков, и главы НБУ Гонтаревой, которая затягивала процесс объявления банка неплатежеспособным и выплаты из ФГВ, на период обвала курса гривны, чтобы выплатить вкладчикам в разы меньше в эквиваленте валюты. Хорошо бы, если бы нынешняя власть нашла возможность наказать этих негодяев.
Эти поросята реально разрабатывают вопросы блокировки неподконтрольного Телеграмма и некоторых каналов Ютуба. Пусть позвонят Вове в Москву и проконсультируются. Московский Вова при гораздо более мощных финансовых возможностях обломался в этом вопросе.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.