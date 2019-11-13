Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Свидетелям секты "заграница нам поможет" посвящается - немцы отняли у нас 1,5 млрд долларов в год (доход от транзита 50 млрд кубов газа). Как говорится, nothing personal, just business. Выступают якобы на нашей стороне в конфликте с РФ, а на самом деле - являются его выгодополучателем.
Сколько еще должно пройти времени прежде, чем ура-патриоты осознают, что со всех сторон, а не только с Востока, нас окружают шакалы, и что необходимо защищать национальный интерес, а не отдаваться на волю то одного, то другого внешнего покровителя...
Не готов обсуждать вопрос о рынке земли по сути - не хватает знаний по данному вопросу. Но смущают 2 момента. 1. Почти 20 лет назад при принятии закона отложили продажу до создания кадастра. Этим же обосновывала раньше и Юля. За 20 лет его не смогли создать? Как-то смущает. 2. Qwerty несколько раз писал на ветке ДС, что всё это пустой звук и все земли давно уже проданы или в длительной аренде (всё равно что проданы). Не берусь судить, но похоже на правду. А голосование ... У нас не политики, а политиканы. Голосуют не за суть вопроса, а из соображений политической конъюнктуры.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Помню лето 2014 года, когда завис оформленный в 2013 году гривневый депозит в VAB. Издевательства над вкладчиками, которых несколько месяцев кормили "завтраками", заставляли выстаивать часовые очереди за ежедневными подачками в 100-200 грн. В то время резко падал курс гривни, и с каждым скачком твой зависший вклад худел, пока наконец его не выплатили из ФГВ по курсу, в 3 раза меньшему, чем тот, при котором ты вкладывался. Этот грабеж - дело рук миллиардера-олигарха Бахматюка, кинувшего вкладчиков, и главы НБУ Гонтаревой, которая затягивала процесс объявления банка неплатежеспособным и выплаты из ФГВ, на период обвала курса гривны, чтобы выплатить вкладчикам в разы меньше в эквиваленте валюты. Хорошо бы, если бы нынешняя власть нашла возможность наказать этих негодяев.
Эти поросята реально разрабатывают вопросы блокировки неподконтрольного Телеграмма и некоторых каналов Ютуба. Пусть позвонят Вове в Москву и проконсультируются. Московский Вова при гораздо более мощных финансовых возможностях обломался в этом вопросе.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:Не отслеживаю ситуацию с землей, просто удивился, что партии Порошенко и Вакарчука не поддержали снятие моратория с продажи, хотя по сути правоцентристские партии и должны были поддержать, да и в предвыборных обещаниях вроде было. Юля понятно чего против, социал-демократ, но эти то чего против ?
они защищают украинских аграрных олигархов, которым не выгоден свободный рынок, так как сегодня аренда земли для них обходится на порядок меньше...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
freeze написав:Эти поросята реально разрабатывают вопросы блокировки неподконтрольного Телеграмма и некоторых каналов Ютуба. Пусть позвонят Вове в Москву и проконсультируются. Московский Вова при гораздо более мощных финансовых возможностях обломался в этом вопросе.
откуда дровишки?
если это так, то у слуг явно рашалайт в голове. плять, шо за место. думали уйдут политики "старого мышления", их сменят с прогрессивным мышлением. а приходит такое же, с таким же дерьмом в головах.
freeze написав:Не отслеживаю ситуацию с землей, просто удивился, что партии Порошенко и Вакарчука не поддержали снятие моратория с продажи, хотя по сути правоцентристские партии и должны были поддержать, да и в предвыборных обещаниях вроде было. Юля понятно чего против, социал-демократ, но эти то чего против ?
они защищают украинских аграрных олигархов, которым не выгоден свободный рынок, так как сегодня аренда земли для них обходится на порядок меньше...
взагалі то збираються продавати державну землю. для простих людей хто має паї нічого не зміниться. на державну землю вже склали реєстри що її продавати зібралися? чи може в мутній воді буде легше рибку ловити?
zРадио написав:Свидетелям секты "заграница нам поможет" посвящается - немцы отняли у нас 1,5 млрд долларов в год (доход от транзита 50 млрд кубов газа). Как говорится, nothing personal, just business. Выступают якобы на нашей стороне в конфликте с РФ, а на самом деле - являются его выгодополучателем.
если где-то чего-то убудет, то где-то что-то обязательно прибудет, а немцы очень хорошо считают деньги...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен