Додано: Чет 14 лис, 2019 11:53

Эти поросята реально разрабатывают вопросы блокировки неподконтрольного Телеграмма и некоторых каналов Ютуба.

Пусть позвонят Вове в Москву и проконсультируются.

Московский Вова при гораздо более мощных финансовых возможностях обломался в этом вопросе.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.