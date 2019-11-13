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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4627462846294630
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 13:12

  Tegularius написав:Помню лето 2014 года, когда завис оформленный в 2013 году гривневый депозит в VAB. Издевательства над вкладчиками, которых несколько месяцев кормили "завтраками", заставляли выстаивать часовые очереди за ежедневными подачками в 100-200 грн. В то время резко падал курс гривни, и с каждым скачком твой зависший вклад худел, пока наконец его не выплатили из ФГВ по курсу, в 3 раза меньшему, чем тот, при котором ты вкладывался.
Этот грабеж - дело рук миллиардера-олигарха Бахматюка, кинувшего вкладчиков, и главы НБУ Гонтаревой, которая затягивала процесс объявления банка неплатежеспособным и выплаты из ФГВ, на период обвала курса гривны, чтобы выплатить вкладчикам в разы меньше в эквиваленте валюты.
Хорошо бы, если бы нынешняя власть нашла возможность наказать этих негодяев.


Добавлю, что Гонтарева не просто выжидала, пока гривна обвалится, давая возможность собственникам банков уменьшить свои обязательства - она еще и проактивно уничтожала гривну путем ее эмиссии и раздачи якобы под цели повышения ликвидности банковской системы.

На самом же деле гривна давалась с одной целью - выкуп ЗВР на межбанке, которые Гонтарева туда исправно направляла, спустив таким образом не менее 10 млрд долларов, и обвалив курс гривны втрое.

Все это происходило под чутким руководством американцев, выводивших свое и мародеривших наше.

Вот показательный (но не единственный) пример того, как американские марионетки, поставленные у власти с победой майдана, забесплатно выводили наши деньги в США, которые те потом нам же в кредит и выдавали!

Як Cargill вивів з "Дельта Банку" $100 млн
https://www.epravda.com.ua/publications ... 17/534106/

PS: вот просто интересно, а хоть один украинец (который, как кричали на майдане, "тут господар") смог забрать из Дельты хотя бы 10 тыс долларов личных сбережений?..
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 13:23

  zРадио написав:Свидетелям секты "заграница нам поможет" посвящается - немцы отняли у нас 1,5 млрд долларов в год (доход от транзита 50 млрд кубов газа). Как говорится, nothing personal, just business. Выступают якобы на нашей стороне в конфликте с РФ, а на самом деле - являются его выгодополучателем.

Прокинувся? Для усіх хто "в теме" давно відомий факт що Німеччина є головним "выгодополучателем"(з економічної точки зору) від побудови СП-2. В Німеччині фактично створюється(остаточно) основний європейський газовий хаб.
  zРадио написав:Сколько еще должно пройти времени прежде, чем ура-патриоты осознают, что со всех сторон, а не только с Востока, нас окружают шакалы, и что необходимо защищать национальный интерес, а не отдаваться на волю то одного, то другого внешнего покровителя...

Ставити Німеччину і Росію в один ряд "шакалів" - типова мініпуляція.
"необходимо защищать национальный интерес" - так з цим всі згідні. Хто ж проти?
andrijk777
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