Tegularius написав:Помню лето 2014 года, когда завис оформленный в 2013 году гривневый депозит в VAB. Издевательства над вкладчиками, которых несколько месяцев кормили "завтраками", заставляли выстаивать часовые очереди за ежедневными подачками в 100-200 грн. В то время резко падал курс гривни, и с каждым скачком твой зависший вклад худел, пока наконец его не выплатили из ФГВ по курсу, в 3 раза меньшему, чем тот, при котором ты вкладывался.
Этот грабеж - дело рук миллиардера-олигарха Бахматюка, кинувшего вкладчиков, и главы НБУ Гонтаревой, которая затягивала процесс объявления банка неплатежеспособным и выплаты из ФГВ, на период обвала курса гривны, чтобы выплатить вкладчикам в разы меньше в эквиваленте валюты.
Хорошо бы, если бы нынешняя власть нашла возможность наказать этих негодяев.
Добавлю, что Гонтарева не просто выжидала, пока гривна обвалится, давая возможность собственникам банков уменьшить свои обязательства - она еще и проактивно уничтожала гривну путем ее эмиссии и раздачи якобы под цели повышения ликвидности банковской системы.
На самом же деле гривна давалась с одной целью - выкуп ЗВР на межбанке, которые Гонтарева туда исправно направляла, спустив таким образом не менее 10 млрд долларов, и обвалив курс гривны втрое.
Все это происходило под чутким руководством американцев, выводивших свое и мародеривших наше.
Вот показательный (но не единственный) пример того, как американские марионетки, поставленные у власти с победой майдана, забесплатно выводили наши деньги в США, которые те потом нам же в кредит и выдавали!
Як Cargill вивів з "Дельта Банку" $100 млн
PS: вот просто интересно, а хоть один украинец (который, как кричали на майдане, "тут господар") смог забрать из Дельты хотя бы 10 тыс долларов личных сбережений?..