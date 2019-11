Форуми / Казна: бюджет, податки,

#<1 ... 4627462846294630 Додано: Чет 14 лис, 2019 13:12 Tegularius написав: Помню лето 2014 года, когда завис оформленный в 2013 году гривневый депозит в VAB. Издевательства над вкладчиками, которых несколько месяцев кормили "завтраками", заставляли выстаивать часовые очереди за ежедневными подачками в 100-200 грн. В то время резко падал курс гривни, и с каждым скачком твой зависший вклад худел, пока наконец его не выплатили из ФГВ по курсу, в 3 раза меньшему, чем тот, при котором ты вкладывался.

Этот грабеж - дело рук миллиардера-олигарха Бахматюка, кинувшего вкладчиков, и главы НБУ Гонтаревой, которая затягивала процесс объявления банка неплатежеспособным и выплаты из ФГВ, на период обвала курса гривны, чтобы выплатить вкладчикам в разы меньше в эквиваленте валюты.

Добавлю, что Гонтарева не просто выжидала, пока гривна обвалится, давая возможность собственникам банков уменьшить свои обязательства - она еще и проактивно уничтожала гривну путем ее эмиссии и раздачи якобы под цели повышения ликвидности банковской системы.

На самом же деле гривна давалась с одной целью - выкуп ЗВР на межбанке, которые Гонтарева туда исправно направляла, спустив таким образом не менее 10 млрд долларов, и обвалив курс гривны втрое.

Все это происходило под чутким руководством американцев, выводивших свое и мародеривших наше.

Вот показательный (но не единственный) пример того, как американские марионетки, поставленные у власти с победой майдана, забесплатно выводили наши деньги в США, которые те потом нам же в кредит и выдавали!

Як Cargill вивів з "Дельта Банку" $100 млн

https://www.epravda.com.ua/publications ... 17/534106/

PS: вот просто интересно, а хоть один украинец (который, как кричали на майдане, "тут господар") смог забрать из Дельты хотя бы 10 тыс долларов личных сбережений?..



Добавлю, что Гонтарева не просто выжидала, пока гривна обвалится, давая возможность собственникам банков уменьшить свои обязательства - она еще и проактивно уничтожала гривну путем ее эмиссии и раздачи якобы под цели повышения ликвидности банковской системы.



На самом же деле гривна давалась с одной целью - выкуп ЗВР на межбанке, которые Гонтарева туда исправно направляла, спустив таким образом не менее 10 млрд долларов, и обвалив курс гривны втрое.



Все это происходило под чутким руководством американцев, выводивших свое и мародеривших наше.



Вот показательный (но не единственный) пример того, как американские марионетки, поставленные у власти с победой майдана, забесплатно выводили наши деньги в США, которые те потом нам же в кредит и выдавали!



Як Cargill вивів з "Дельта Банку" $100 млн

https://www.epravda.com.ua/publications ... 17/534106/



zРадио

Повідомлень: 4126 З нами з: 02.05.18 Подякував: 815 раз. Подякували: 1908 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 лис, 2019 13:23 zРадио написав: Свидетелям секты "заграница нам поможет" посвящается - немцы отняли у нас 1,5 млрд долларов в год (доход от транзита 50 млрд кубов газа). Как говорится, nothing personal, just business. Выступают якобы на нашей стороне в конфликте с РФ, а на самом деле - являются его выгодополучателем.

Повідомлень: 4126 З нами з: 02.05.18 Подякував: 815 раз. Подякували: 1908 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 лис, 2019 13:23 zРадио написав: Свидетелям секты "заграница нам поможет" посвящается - немцы отняли у нас 1,5 млрд долларов в год (доход от транзита 50 млрд кубов газа). Как говорится, nothing personal, just business. Выступают якобы на нашей стороне в конфликте с РФ, а на самом деле - являются его выгодополучателем.

Свидетелям секты "заграница нам поможет" посвящается - немцы отняли у нас 1,5 млрд долларов в год (доход от транзита 50 млрд кубов газа). Как говорится, nothing personal, just business. Выступают якобы на нашей стороне в конфликте с РФ, а на самом деле - являются его выгодополучателем.

Прокинувся? Для усіх хто "в теме" давно відомий факт що Німеччина є головним "выгодополучателем"(з економічної точки зору) від побудови СП-2. В Німеччині фактично створюється(остаточно) основний європейський газовий хаб.

zРадио написав: Сколько еще должно пройти времени прежде, чем ура-патриоты осознают, что со всех сторон, а не только с Востока, нас окружают шакалы, и что необходимо защищать национальный интерес, а не отдаваться на волю то одного, то другого внешнего покровителя... Сколько еще должно пройти времени прежде, чем ура-патриоты осознают, что со всех сторон, а не только с Востока, нас окружают шакалы, и что необходимо защищать национальный интерес, а не отдаваться на волю то одного, то другого внешнего покровителя...

Ставити Німеччину і Росію в один ряд "шакалів" - типова мініпуляція.

andrijk777

Повідомлень: 1802 З нами з: 11.11.14 Подякував: 157 раз. Подякували: 226 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 лис, 2019 13:38 andrijk777 написав:

Повідомлень: 1802 З нами з: 11.11.14 Подякував: 157 раз. Подякували: 226 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 лис, 2019 13:38 andrijk777 написав: zРадио написав: Свидетелям секты "заграница нам поможет" посвящается - немцы отняли у нас 1,5 млрд долларов в год (доход от транзита 50 млрд кубов газа). Как говорится, nothing personal, just business. Выступают якобы на нашей стороне в конфликте с РФ, а на самом деле - являются его выгодополучателем.

Свидетелям секты "заграница нам поможет" посвящается - немцы отняли у нас 1,5 млрд долларов в год (доход от транзита 50 млрд кубов газа). Как говорится, nothing personal, just business. Выступают якобы на нашей стороне в конфликте с РФ, а на самом деле - являются его выгодополучателем.

Прокинувся? Для усіх хто "в теме" давно відомий факт що Німеччина є головним "выгодополучателем"(з економічної точки зору) від побудови СП-2. В Німеччині фактично створюється(остаточно) основний європейський газовий хаб.

zРадио написав: Сколько еще должно пройти времени прежде, чем ура-патриоты осознают, что со всех сторон, а не только с Востока, нас окружают шакалы, и что необходимо защищать национальный интерес, а не отдаваться на волю то одного, то другого внешнего покровителя... Сколько еще должно пройти времени прежде, чем ура-патриоты осознают, что со всех сторон, а не только с Востока, нас окружают шакалы, и что необходимо защищать национальный интерес, а не отдаваться на волю то одного, то другого внешнего покровителя...

Ставити Німеччину і Росію в один ряд "шакалів" - типова мініпуляція.

"необходимо защищать национальный интерес" - так з цим всі згідні. Хто ж проти? Прокинувся? Для усіх хто "в теме" давно відомий факт що Німеччина є головним "выгодополучателем"(з економічної точки зору) від побудови СП-2. В Німеччині фактично створюється(остаточно) основний європейський газовий хаб.Ставити Німеччину і Росію в один ряд "шакалів" - типова мініпуляція."необходимо защищать национальный интерес" - так з цим всі згідні. Хто ж проти?



Не изображай из себя шланг, Андрийко. "Прокинутися" необходимо тебе - я никогда и не засыпал. Это ты 6 лет выпрыгиваешь из штанов за "весьмирснами", исключая саму возможность проведения независимой политики.



Что же касается Германии, то она не является какой-то белой вороной в коллективном Западе. Американцы так же, как и немцы, уничтожают транзит через Украину (посредством управления своими марионетками из Нефтегаза, держащими деньги в Майами), поскольку это открывает им северо-европейские рынки СПГ.



zРадио

Повідомлень: 4126 З нами з: 02.05.18 Подякував: 815 раз. Подякували: 1908 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 лис, 2019 14:05 zРадио написав:

Повідомлень: 4126 З нами з: 02.05.18 Подякував: 815 раз. Подякували: 1908 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 лис, 2019 14:05 zРадио написав: Не изображай из себя шланг, Андрийко. "Прокинутися" необходимо тебе - я никогда и не засыпал. Это ты 6 лет выпрыгиваешь из штанов за "весьмирснами", исключая саму возможность проведения независимой политики.



Что же касается Германии, то она не является какой-то белой вороной в коллективном Западе. Американцы так же, как и немцы, уничтожают транзит через Украину (посредством управления своими марионетками из Нефтегаза, держащими деньги в Майами), поскольку это открывает им северо-европейские рынки СПГ.



Продовжуємо тупити, вата?

Всі ці "потоки" - це ініціатива РФ, а не американців чи німців.

І в першу чергу ціль цих потоків - дати можливість заробити Ротенбергу і Тімченку на їх прокладці.

І тільки в другу чергу ціль - зашкодити Україні.

Тільки ура-патріоти думають, що Росія їх будує виключно на зло Україні.

Продовжуємо тупити, вата?

Всі ці "потоки" - це ініціатива РФ, а не американців чи німців.

І в першу чергу ціль цих потоків - дати можливість заробити Ротенбергу і Тімченку на їх прокладці.

І тільки в другу чергу ціль - зашкодити Україні.

andrijk777

Повідомлень: 1802 З нами з: 11.11.14 Подякував: 157 раз. Подякували: 226 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 лис, 2019 14:24 andrijk777 написав:

Повідомлень: 1802 З нами з: 11.11.14 Подякував: 157 раз. Подякували: 226 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 лис, 2019 14:24 andrijk777 написав: Продовжуємо тупити, вата?

Всі ці "потоки" - це ініціатива РФ, а не американців чи німців.

І в першу чергу ціль цих потоків - дати можливість заробити Ротенбергу і Тімченку на їх прокладці.

І тільки в другу чергу ціль - зашкодити Україні.

Школьник, не пиши мне на переменах - тебе явно больше времени необходимо для хоть сколь-нибудь вменяемого ответа.

На переменах можешь почитывать про лес-кругляк и подсолнечник, которые Германия у нас так же мародерит, как и транзит, но уже без РФ. Может рассмотришь "ініціативу"



Школьник, не пиши мне на переменах - тебе явно больше времени необходимо для хоть сколь-нибудь вменяемого ответа.



zРадио

Повідомлень: 4126 З нами з: 02.05.18 Подякував: 815 раз. Подякували: 1908 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата

