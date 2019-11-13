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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4627462846294630
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 13:23

  zРадио написав:Свидетелям секты "заграница нам поможет" посвящается - немцы отняли у нас 1,5 млрд долларов в год (доход от транзита 50 млрд кубов газа). Как говорится, nothing personal, just business. Выступают якобы на нашей стороне в конфликте с РФ, а на самом деле - являются его выгодополучателем.

Прокинувся? Для усіх хто "в теме" давно відомий факт що Німеччина є головним "выгодополучателем"(з економічної точки зору) від побудови СП-2. В Німеччині фактично створюється(остаточно) основний європейський газовий хаб.
  zРадио написав:Сколько еще должно пройти времени прежде, чем ура-патриоты осознают, что со всех сторон, а не только с Востока, нас окружают шакалы, и что необходимо защищать национальный интерес, а не отдаваться на волю то одного, то другого внешнего покровителя...

Ставити Німеччину і Росію в один ряд "шакалів" - типова мініпуляція.
"необходимо защищать национальный интерес" - так з цим всі згідні. Хто ж проти?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 13:38

  andrijk777 написав:
  zРадио написав:Свидетелям секты "заграница нам поможет" посвящается - немцы отняли у нас 1,5 млрд долларов в год (доход от транзита 50 млрд кубов газа). Как говорится, nothing personal, just business. Выступают якобы на нашей стороне в конфликте с РФ, а на самом деле - являются его выгодополучателем.

Прокинувся? Для усіх хто "в теме" давно відомий факт що Німеччина є головним "выгодополучателем"(з економічної точки зору) від побудови СП-2. В Німеччині фактично створюється(остаточно) основний європейський газовий хаб.
  zРадио написав:Сколько еще должно пройти времени прежде, чем ура-патриоты осознают, что со всех сторон, а не только с Востока, нас окружают шакалы, и что необходимо защищать национальный интерес, а не отдаваться на волю то одного, то другого внешнего покровителя...

Ставити Німеччину і Росію в один ряд "шакалів" - типова мініпуляція.
"необходимо защищать национальный интерес" - так з цим всі згідні. Хто ж проти?


Не изображай из себя шланг, Андрийко. "Прокинутися" необходимо тебе - я никогда и не засыпал. Это ты 6 лет выпрыгиваешь из штанов за "весьмирснами", исключая саму возможность проведения независимой политики.

Что же касается Германии, то она не является какой-то белой вороной в коллективном Западе. Американцы так же, как и немцы, уничтожают транзит через Украину (посредством управления своими марионетками из Нефтегаза, держащими деньги в Майами), поскольку это открывает им северо-европейские рынки СПГ.

Каждый сам за себя... Кроме нас, где то одни "полезные идиоты" склоняют страну работать в интересах Востока, то другие "грантоеды" склоняют страну работать в интересах Запада...
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 14:05

  zРадио написав:Не изображай из себя шланг, Андрийко. "Прокинутися" необходимо тебе - я никогда и не засыпал. Это ты 6 лет выпрыгиваешь из штанов за "весьмирснами", исключая саму возможность проведения независимой политики.

Что же касается Германии, то она не является какой-то белой вороной в коллективном Западе. Американцы так же, как и немцы, уничтожают транзит через Украину (посредством управления своими марионетками из Нефтегаза, держащими деньги в Майами), поскольку это открывает им северо-европейские рынки СПГ.

Каждый сам за себя... Кроме нас, где то одни "полезные идиоты" склоняют страну работать в интересах Востока, то другие "грантоеды" склоняют страну работать в интересах Запада...

Продовжуємо тупити, вата?
Всі ці "потоки" - це ініціатива РФ, а не американців чи німців.
І в першу чергу ціль цих потоків - дати можливість заробити Ротенбергу і Тімченку на їх прокладці.
І тільки в другу чергу ціль - зашкодити Україні.
Тільки ура-патріоти думають, що Росія їх будує виключно на зло Україні. :mrgreen:
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 15:55

Re: Політичні дискусії

Зер команда виявляється не тільки зелених мають,а й "пєдіків".
Хороша партія!!
«Цілую!»: в інтернет потрапила скандальна переписка Нефьодова із Олексієм Гончаруком
https://www.youtube.com/watch?v=hgSN8eX ... Tc4jfpGdR8
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