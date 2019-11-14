Додано: Чет 14 лис, 2019 13:38

andrijk777 написав: zРадио написав: Свидетелям секты "заграница нам поможет" посвящается - немцы отняли у нас 1,5 млрд долларов в год (доход от транзита 50 млрд кубов газа). Как говорится, nothing personal, just business. Выступают якобы на нашей стороне в конфликте с РФ, а на самом деле - являются его выгодополучателем.

Свидетелям секты "заграница нам поможет" посвящается - немцы отняли у нас 1,5 млрд долларов в год (доход от транзита 50 млрд кубов газа). Как говорится, nothing personal, just business. Выступают якобы на нашей стороне в конфликте с РФ, а на самом деле - являются его выгодополучателем.

Прокинувся? Для усіх хто "в теме" давно відомий факт що Німеччина є головним "выгодополучателем"(з економічної точки зору) від побудови СП-2. В Німеччині фактично створюється(остаточно) основний європейський газовий хаб.

zРадио написав: Сколько еще должно пройти времени прежде, чем ура-патриоты осознают, что со всех сторон, а не только с Востока, нас окружают шакалы, и что необходимо защищать национальный интерес, а не отдаваться на волю то одного, то другого внешнего покровителя... Сколько еще должно пройти времени прежде, чем ура-патриоты осознают, что со всех сторон, а не только с Востока, нас окружают шакалы, и что необходимо защищать национальный интерес, а не отдаваться на волю то одного, то другого внешнего покровителя...

Ставити Німеччину і Росію в один ряд "шакалів" - типова мініпуляція.

"необходимо защищать национальный интерес" - так з цим всі згідні. Хто ж проти? Прокинувся? Для усіх хто "в теме" давно відомий факт що Німеччина є головним "выгодополучателем"(з економічної точки зору) від побудови СП-2. В Німеччині фактично створюється(остаточно) основний європейський газовий хаб.Ставити Німеччину і Росію в один ряд "шакалів" - типова мініпуляція."необходимо защищать национальный интерес" - так з цим всі згідні. Хто ж проти?

Не изображай из себя шланг, Андрийко. "Прокинутися" необходимо тебе - я никогда и не засыпал. Это ты 6 лет выпрыгиваешь из штанов за "весьмирснами", исключая саму возможность проведения независимой политики.Что же касается Германии, то она не является какой-то белой вороной в коллективном Западе. Американцы так же, как и немцы, уничтожают транзит через Украину (посредством управления своими марионетками из Нефтегаза, держащими деньги в Майами), поскольку это открывает им северо-европейские рынки СПГ.Каждый сам за себя... Кроме нас, где то одни "полезные идиоты" склоняют страну работать в интересах Востока, то другие "грантоеды" склоняют страну работать в интересах Запада...