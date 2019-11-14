Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:Свидетелям секты "заграница нам поможет" посвящается - немцы отняли у нас 1,5 млрд долларов в год (доход от транзита 50 млрд кубов газа). Как говорится, nothing personal, just business. Выступают якобы на нашей стороне в конфликте с РФ, а на самом деле - являются его выгодополучателем.
Прокинувся? Для усіх хто "в теме" давно відомий факт що Німеччина є головним "выгодополучателем"(з економічної точки зору) від побудови СП-2. В Німеччині фактично створюється(остаточно) основний європейський газовий хаб.
zРадио написав:Сколько еще должно пройти времени прежде, чем ура-патриоты осознают, что со всех сторон, а не только с Востока, нас окружают шакалы, и что необходимо защищать национальный интерес, а не отдаваться на волю то одного, то другого внешнего покровителя...
Ставити Німеччину і Росію в один ряд "шакалів" - типова мініпуляція. "необходимо защищать национальный интерес" - так з цим всі згідні. Хто ж проти?
zРадио написав:Свидетелям секты "заграница нам поможет" посвящается - немцы отняли у нас 1,5 млрд долларов в год (доход от транзита 50 млрд кубов газа). Как говорится, nothing personal, just business. Выступают якобы на нашей стороне в конфликте с РФ, а на самом деле - являются его выгодополучателем.
Прокинувся? Для усіх хто "в теме" давно відомий факт що Німеччина є головним "выгодополучателем"(з економічної точки зору) від побудови СП-2. В Німеччині фактично створюється(остаточно) основний європейський газовий хаб.
zРадио написав:Сколько еще должно пройти времени прежде, чем ура-патриоты осознают, что со всех сторон, а не только с Востока, нас окружают шакалы, и что необходимо защищать национальный интерес, а не отдаваться на волю то одного, то другого внешнего покровителя...
Ставити Німеччину і Росію в один ряд "шакалів" - типова мініпуляція. "необходимо защищать национальный интерес" - так з цим всі згідні. Хто ж проти?
Не изображай из себя шланг, Андрийко. "Прокинутися" необходимо тебе - я никогда и не засыпал. Это ты 6 лет выпрыгиваешь из штанов за "весьмирснами", исключая саму возможность проведения независимой политики.
Что же касается Германии, то она не является какой-то белой вороной в коллективном Западе. Американцы так же, как и немцы, уничтожают транзит через Украину (посредством управления своими марионетками из Нефтегаза, держащими деньги в Майами), поскольку это открывает им северо-европейские рынки СПГ.
Каждый сам за себя... Кроме нас, где то одни "полезные идиоты" склоняют страну работать в интересах Востока, то другие "грантоеды" склоняют страну работать в интересах Запада...
zРадио написав:Не изображай из себя шланг, Андрийко. "Прокинутися" необходимо тебе - я никогда и не засыпал. Это ты 6 лет выпрыгиваешь из штанов за "весьмирснами", исключая саму возможность проведения независимой политики.
Что же касается Германии, то она не является какой-то белой вороной в коллективном Западе. Американцы так же, как и немцы, уничтожают транзит через Украину (посредством управления своими марионетками из Нефтегаза, держащими деньги в Майами), поскольку это открывает им северо-европейские рынки СПГ.
Каждый сам за себя... Кроме нас, где то одни "полезные идиоты" склоняют страну работать в интересах Востока, то другие "грантоеды" склоняют страну работать в интересах Запада...
Продовжуємо тупити, вата? Всі ці "потоки" - це ініціатива РФ, а не американців чи німців. І в першу чергу ціль цих потоків - дати можливість заробити Ротенбергу і Тімченку на їх прокладці. І тільки в другу чергу ціль - зашкодити Україні. Тільки ура-патріоти думають, що Росія їх будує виключно на зло Україні.
zРадио написав:Свидетелям секты "заграница нам поможет" посвящается - немцы отняли у нас 1,5 млрд долларов в год (доход от транзита 50 млрд кубов газа). Как говорится, nothing personal, just business. Выступают якобы на нашей стороне в конфликте с РФ, а на самом деле - являются его выгодополучателем.
Прокинувся? Для усіх хто "в теме" давно відомий факт що Німеччина є головним "выгодополучателем"(з економічної точки зору) від побудови СП-2. В Німеччині фактично створюється(остаточно) основний європейський газовий хаб.
zРадио написав:Сколько еще должно пройти времени прежде, чем ура-патриоты осознают, что со всех сторон, а не только с Востока, нас окружают шакалы, и что необходимо защищать национальный интерес, а не отдаваться на волю то одного, то другого внешнего покровителя...
Ставити Німеччину і Росію в один ряд "шакалів" - типова мініпуляція. "необходимо защищать национальный интерес" - так з цим всі згідні. Хто ж проти?
Не изображай из себя шланг, Андрийко. "Прокинутися" необходимо тебе - я никогда и не засыпал. Это ты 6 лет выпрыгиваешь из штанов за "весьмирснами", исключая саму возможность проведения независимой политики.
Что же касается Германии, то она не является какой-то белой вороной в коллективном Западе. Американцы так же, как и немцы, уничтожают транзит через Украину (посредством управления своими марионетками из Нефтегаза, держащими деньги в Майами), поскольку это открывает им северо-европейские рынки СПГ.
Каждый сам за себя... Кроме нас, где то одни "полезные идиоты" склоняют страну работать в интересах Востока, то другие "грантоеды" склоняют страну работать в интересах Запада...
Точно ольгинец! Штамп на штампе На счет Земли, была дома и слушала обсуждения.Почему против - главное, что возможна продажа иностранцам - им разрешена сейчас аренда, а арендатели стоят первыми в очереди на покупку земли.И есть другие лазейки. И при чем не оговаривается , об инстранном капитале. Все это было подробно описано в меморандуме о запрете продаже земли в частности иностранцам, и все это сейчас полностью вычеркнуто. И куча мелкого, типа сейчас селянин имеет право огород иметь 1 га, а предлагается 0, 6 га.