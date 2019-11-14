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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4628462946304631 Додано: Чет 14 лис, 2019 18:08 zРадио написав: Ethereum написав:

Всім відомо що зрадио на Москву працює,не звертайте уваги. Ось куди дивляться адміни- питання? Всім відомо що зрадио на Москву працює,не звертайте уваги. Ось куди дивляться адміни- питання?



Еще один тролль. "Всім відомо" - кому всем? "На Москву працює" - покажи хоть один промосковский комментарий! Еще один тролль. "Всім відомо" - кому всем? "На Москву працює" - покажи хоть один промосковский комментарий!



Ну добре не на Маскву,а на Білорусію

"Я не знаю, как у западных спикеров хватает совести говорить, а у украинцев хватает ума верить в подобные глупости.



Противоречие же в одном предложении - в 2014 году до начала т.н. реформ, уровень жизни в Украине был выше, чем в 2018 в процессе их реализации. И при этом эти "реформы" нужно продолжать дальше. Звучит парадоксально, не так ли?"

Дискусія з Волгарєм :

Нет, не в 14-ом - уже летом 12-го фан-зона ЧЕ по футболу во Львове ходуном-ходила от канувшего в Лету ХНСТМ. А плюсую Вы этому субъекту совершенно напрасно. Во-первых, он на форуме с апреля 17-го, поэтому понятия не имеет о его (форума) атмосфере осенью 12-го.

Во-вторых, форум для него (и десятка его собратьев, отправленных мною в небытие) - profession de foi, и их появление здесь и приводимые аргументы почти точно совпадает с деятельностью пресловутого МинС.....



"Здесь он прав, несмотря на то, что он платный тролль, поэтому я его плюсанул.



Он здесь живет, и я здесь живу. А вы - нет. Поверьте, бытовой русофобии в Украине не было до 2014. Были обоюдные шутливые подколы в духе хохол-москаль, и не более того.



"А то, о чем вы пишете - да, имело место. Но я вам объяснил, что это такое - это продажность элит и индивидуальных выскочек-выкормышей фонда Возрождения, которые уже показали свой товар лицом, поэтому даже в следующий Парламент не попадут"

Россия имеет схожий уровень ВВП и зарплат с прибалтами - чуть ниже, чем с Литве и Эстонии, и чуть выше, чем в Латвии. Держите ссылку и изучайте:



https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%9F%D0%A1)_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D1%88%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F



А вот по демографии... говорящей о перспективах развития государства... тут "прибалтийские тигры" в ТОПе вымирающих стран (к несчастью, вместе с Украиной).



http://www.delfi.lv/zhurnal/turgid/turn ... d=49688267



http://www.zautra.by/art.php?sn_nid=25493 "



Фактів багато про тебе,але живи як хочеш... Ну добре не на Маскву,а на Білорусію"Я не знаю, как у западных спикеров хватает совести говорить, а у украинцев хватает ума верить в подобные глупости.Противоречие же в одном предложении - в 2014 году до начала т.н. реформ, уровень жизни в Украине был выше, чем в 2018 в процессе их реализации. И при этом эти "реформы" нужно продолжать дальше. Звучит парадоксально, не так ли?"Дискусія з Волгарєм :Нет, не в 14-ом - уже летом 12-го фан-зона ЧЕ по футболу во Львове ходуном-ходила от канувшего в Лету ХНСТМ. А плюсую Вы этому субъекту совершенно напрасно. Во-первых, он на форуме с апреля 17-го, поэтому понятия не имеет о его (форума) атмосфере осенью 12-го.Во-вторых, форум для него (и десятка его собратьев, отправленных мною в небытие) - profession de foi, и их появление здесь и приводимые аргументы почти точно совпадает с деятельностью пресловутого МинС....."Здесь он прав, несмотря на то, что он платный тролль, поэтому я его плюсанул.Он здесь живет, и я здесь живу. А вы - нет. Поверьте, бытовой русофобии в Украине не было до 2014. Были обоюдные шутливые подколы в духе хохол-москаль, и не более того."А то, о чем вы пишете - да, имело место. Но я вам объяснил, что это такое - это продажность элит и индивидуальных выскочек-выкормышей фонда Возрождения, которые уже показали свой товар лицом, поэтому даже в следующий Парламент не попадут"Россия имеет схожий уровень ВВП и зарплат с прибалтами - чуть ниже, чем с Литве и Эстонии, и чуть выше, чем в Латвии. Держите ссылку и изучайте:... 0%9F%D0%A1)_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D1%88%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8FА вот по демографии... говорящей о перспективах развития государства... тут "прибалтийские тигры" в ТОПе вымирающих стран (к несчастью, вместе с Украиной).... d=49688267Фактів багато про тебе,але живи як хочеш... Ethereum Повідомлень: 862 З нами з: 11.02.18 Подякував: 6 раз. Подякували: 53 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 лис, 2019 18:44 Ethereum написав: Зер команда виявляється не тільки зелених мають,а й "пєдіків".

Хороша партія!!

«Цілую!»: в інтернет потрапила скандальна переписка Нефьодова із Олексієм Гончаруком

https://www.youtube.com/watch?v=hgSN8eX ... Tc4jfpGdR8 Зер команда виявляється не тільки зелених мають,а й "пєдіків".Хороша партія!!«Цілую!»: в інтернет потрапила скандальна переписка Нефьодова із Олексієм Гончаруком

Их ориентация - их проблемы. Остального достаточно для "вывода в тираж", при чём в течении 24 часов.

Хотя это "ещё цветочки".

https://real-vin.com/kremlivska-propaga ... zapitannja

..................

Коли проросійські погляди близького оточення президента Зеленського вилізли на широкий загал, відступ українських військ із лінії фронту на Донбасі насторожує ще більше. Попри так зване «перемир’я Зеленського», втрати українських військових на лінії фронту за останні місяці не зменшились.



«Нова влада соромиться називати речі своїми іменами. І таким чином заграє з Путіним. Але хочу зауважити і попередити, що таким чином вам не вдасться улестити агресора. І це треба пам’ятати і усвідомлювати», – вважає співголова «Європейської солідарності» Ірина Геращенко. ..................Коли проросійські погляди близького оточення президента Зеленського вилізли на широкий загал, відступ українських військ із лінії фронту на Донбасі насторожує ще більше. Попри так зване «перемир’я Зеленського», втрати українських військових на лінії фронту за останні місяці не зменшились.«Нова влада соромиться називати речі своїми іменами. І таким чином заграє з Путіним. Але хочу зауважити і попередити, що таким чином вам не вдасться улестити агресора. І це треба пам’ятати і усвідомлювати», – вважає співголова «Європейської солідарності» Ірина Геращенко.

Сегодня общался с "Донецком" - там истерика, продали публично, как скот, последних, кто верил и делали всё для деоккупации.

Сейчас, вечером шумно от тяжёлого под Марьянкой - "развели?"

Интересно кто кого, ибо уже Европа в а..уе! https://www.ostro.org/general/society/news/579639/

В то же время, в экономике Украины события форсируются:



https://www.ostro.org/general/society/news/579657/

14.11.2019 17:02. Президент "Энергоатома" подсчитывает убытки из-за импорта электроэнергии из РФ14.11.2019 17:02. Их ориентация - их проблемы. Остального достаточно для "вывода в тираж", при чём в течении 24 часов.Хотя это "ещё цветочки".Сейчас, вечером шумно от тяжёлого под Марьянкой - "развели?"Интересно кто кого, ибо уже Европа в а..уе!В то же время, в экономике Украины события форсируются: Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7194 З нами з: 20.09.12 Подякував: 653 раз. Подякували: 844 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 лис, 2019 18:53 Ethereum



где ты там хоть слог пророссийского, или антиукраинского нашел? В том, что ты привел, я:



1. Заткнул российского пропагандиста волгаря, рассказывающего о якобы цветущей в 2012-м русофобии в Украине, хотя по факту до 2014-го ее не было, пока РФ не напала на нас.



2. Говорил о проблемах депопуляции, вследствие которых мы теряем по 1.5% трудоспособного населения в год - реальных проблемах, которые необходимо решать, а не замалчивать.



3. Аргументировал в противовес пропаданге "о реформах", якобы активно проводившихся с 2014-го. По факту же под сурдинкой псевдо-реформ сокращались расходы на образование, медицину и социалку, вследствие чего и наблюдается упомянутая выше депопуляция - низкая продолжительность жизни и высокая эмиграция. zРадио

Повідомлень: 4130 З нами з: 02.05.18 Подякував: 815 раз. Подякували: 1908 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 лис, 2019 19:02 airmax78 написав: Фризе, что там слышно в кулуарах? Связь между Коломойским и Зе так и не раскрыта? Фризе, что там слышно в кулуарах? Связь между Коломойским и Зе так и не раскрыта?

- Ой ли?



https://www.ostro.org/general/society/news/579639/

14.11.2019 15:45.



Отсутствие надлежащего расследования и наказания виновных по выводу средств из "ПриватБанка" подрывает единство ЕС в вопросе помощи Украине. Об этом директор внешнеполитической службы ЕС Люк Девинь, ответственный за Восточное партнерство, заявил на Форуме ассоциаций в Киеве, - сообщает "Европейская правда".



Стоит отметить, что дипломат ни разу не назвал фамилию "Коломойский", но его претензии касались вывода средств во времена, когда "ПриватБанком" владел олигарх Игорь Коломойский.



Девинь подчеркнул, что есть одна сфера, где странам Восточного партнерства, включая Украину, не хватает успеха - верховенство права, при этом вина за это лежит именно на государствах-партнерах, а не на ЕС.



"Не мы должны преследовать тех, кто занимается банковским мошенничеством. Где те, кто украл $5,5 млрд из Приватбанка? В тюрьме ли они, ведется ли их преследование? Нет. Эти неудачи являются определяющими для самого ЕС, но также из-за этого страдают ваши люди" , - заявил дипломат.



По его словам, отсутствие надлежащего расследования и наказания виновных в выводе средств из Приватбанка подрывает единство ЕС в вопросе помощи Украине.



"Если мы проиграем в вопросе верховенства права, то мы подыграем тем, кто говорит: зачем мы должны помогать Украине, если они не преследуют тех, кто украл деньги в собственной стране? И это справедливый вопрос", - подчеркнул он.



Как сообщалось ранее, прежнее руководство НБУ обвиняло предыдущих акционеров и руководителей Приватбанка, которые контролировали учреждение до национализации, в выведении из банка $5,5 млрд. Конечными владельцами банка до конца 2016 года, как считается, были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. В ЕС сомневаются в вопросе помощи Украине, поскольку нет должного расследования по ситуации вокруг "ПриватБанка"14.11.2019 15:45.Отсутствие надлежащего расследования и наказания виновных по выводу средств из "ПриватБанка" подрывает единство ЕС в вопросе помощи Украине. Об этом директор внешнеполитической службы ЕС Люк Девинь, ответственный за Восточное партнерство, заявил на Форуме ассоциаций в Киеве, - сообщает "Европейская правда".Стоит отметить, что дипломат ни разу не назвал фамилию "Коломойский", но его претензии касались вывода средств во времена, когда "ПриватБанком" владел олигарх Игорь Коломойский.По его словам, отсутствие надлежащего расследования и наказания виновных в выводе средств из Приватбанка подрывает единство ЕС в вопросе помощи Украине."Если мы проиграем в вопросе верховенства права, то мы подыграем тем, кто говорит: зачем мы должны помогать Украине, если они не преследуют тех, кто украл деньги в собственной стране? И это справедливый вопрос", - подчеркнул он.Как сообщалось ранее, прежнее руководство НБУ обвиняло предыдущих акционеров и руководителей Приватбанка, которые контролировали учреждение до национализации, в выведении из банка $5,5 млрд. Конечными владельцами банка до конца 2016 года, как считается, были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. - Ой ли? Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7194 З нами з: 20.09.12 Подякував: 653 раз. Подякували: 844 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 лис, 2019 19:10 zРадио написав: Ethereum



где ты там хоть слог пророссийского, или антиукраинского нашел? В том, что ты привел, я:



1. Заткнул российского пропагандиста волгаря, рассказывающего о якобы цветущей в 2012-м русофобии в Украине, хотя по факту до 2014-го ее не было, пока РФ не напала на нас.



2. Говорил о проблемах депопуляции, вследствие которых мы теряем по 1.5% трудоспособного населения в год - реальных проблемах, которые необходимо решать, а не замалчивать.



3. Аргументировал в противовес пропаданге "о реформах", якобы активно проводившихся с 2014-го. По факту же под сурдинкой псевдо-реформ сокращались расходы на образование, медицину и социалку, вследствие чего и наблюдается упомянутая выше депопуляция - низкая продолжительность жизни и высокая эмиграция. где ты там хоть слог пророссийского, или антиукраинского нашел? В том, что ты привел, я:1. Заткнул российского пропагандиста волгаря, рассказывающего о якобы цветущей в 2012-м русофобии в Украине, хотя по факту до 2014-го ее не было, пока РФ не напала на нас.2. Говорил о проблемах депопуляции, вследствие которых мы теряем по 1.5% трудоспособного населения в год - реальных проблемах, которые необходимо решать, а не замалчивать.3. Аргументировал в противовес пропаданге "о реформах", якобы активно проводившихся с 2014-го. По факту же под сурдинкой псевдо-реформ сокращались расходы на образование, медицину и социалку, вследствие чего и наблюдается упомянутая выше депопуляция - низкая продолжительность жизни и высокая эмиграция.



Це проукраїнська позиція)),.??

"Но в рамках переговоров, которые бы вели рукопожатные профессионалы, а не Климкин, Украина могла бы списать Газпрому 50% от суммы 2.6 млрд, наверняка получив 1.3 млрд, а также законтрактовать на много лет вперед транзит на сумму 1.5 млрд долларов в год"

Не смішіть зерадіо,я вам не троль,а патріот. Про свою країну в третьому лиці ж не говорять чи не так?

Агенти Кремля дуже скриті Це проукраїнська позиція)),.??"Но в рамках переговоров, которые бы вели рукопожатные профессионалы, а не Климкин, Украина могла бы списать Газпрому 50% от суммы 2.6 млрд, наверняка получив 1.3 млрд, а также законтрактовать на много лет вперед транзит на сумму 1.5 млрд долларов в год"Не смішіть зерадіо,я вам не троль,а патріот. Про свою країну в третьому лиці ж не говорять чи не так?Агенти Кремля дуже скриті Ethereum Повідомлень: 862 З нами з: 11.02.18 Подякував: 6 раз. Подякували: 53 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 лис, 2019 19:22 Ethereum написав:

Це проукраїнська позиція)),.??

"Но в рамках переговоров, которые бы вели рукопожатные профессионалы, а не Климкин, Украина могла бы списать Газпрому 50% от суммы 2.6 млрд, наверняка получив 1.3 млрд, а также законтрактовать на много лет вперед транзит на сумму 1.5 млрд долларов в год"

Не смішіть зерадіо,я вам не троль,а патріот. Про свою країну в третьому лиці ж не говорять чи не так?

Агенти Кремля дуже скриті Це проукраїнська позиція)),.??"Но в рамках переговоров, которые бы вели рукопожатные профессионалы, а не Климкин, Украина могла бы списать Газпрому 50% от суммы 2.6 млрд, наверняка получив 1.3 млрд, а также законтрактовать на много лет вперед транзит на сумму 1.5 млрд долларов в год"Не смішіть зерадіо,я вам не троль,а патріот. Про свою країну в третьому лиці ж не говорять чи не так?Агенти Кремля дуже скриті



Президент Порошенко в каждой второй своей речи говорил об Украине в 3-м лице, и что? Ты не патриот, ты ура-патриот - тот, для кого форма важнее содержания. Такие не платят налоги, но ходят в вышиванках. Покупают дешевый российский бензин, говоря о любви к Украине. Обвиняют других в измене, но прячутся за границей от военкомов...



Что касается газовых переговоров - середина ноября, а транзитного договора с Газпромом как не было, так нет. Да, я говорил и говорю о необходимости пакетной сделки. Даже заставив россиян аплатить 3 млрд долларов (с пеней уже не 2.6), мы единоразово получим то, что много лет до этого получали ежегодно. В этом ли проукраинская позиция? Да тут, собственно, и распинаться нечего - ты сам знаешь, что сел в лужу, обвинив меня, и ищешь. но не находишь, пути отхода Президент Порошенко в каждой второй своей речи говорил об Украине в 3-м лице, и что? Ты не патриот, ты ура-патриот - тот, для кого форма важнее содержания. Такие не платят налоги, но ходят в вышиванках. Покупают дешевый российский бензин, говоря о любви к Украине. Обвиняют других в измене, но прячутся за границей от военкомов...Что касается газовых переговоров - середина ноября, а транзитного договора с Газпромом как не было, так нет. Да, я говорил и говорю о необходимости пакетной сделки. Даже заставив россиян аплатить 3 млрд долларов (с пеней уже не 2.6), мы единоразово получим то, что много лет до этого получали ежегодно. В этом ли проукраинская позиция? Да тут, собственно, и распинаться нечего - ты сам знаешь, что сел в лужу, обвинив меня, и ищешь. но не находишь, пути отхода zРадио

Повідомлень: 4130 З нами з: 02.05.18 Подякував: 815 раз. Подякували: 1908 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 4628462946304631 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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