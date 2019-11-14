Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Ethereum написав: Всім відомо що зрадио на Москву працює,не звертайте уваги. Ось куди дивляться адміни- питання?
Еще один тролль. "Всім відомо" - кому всем? "На Москву працює" - покажи хоть один промосковский комментарий!
Ну добре не на Маскву,а на Білорусію "Я не знаю, как у западных спикеров хватает совести говорить, а у украинцев хватает ума верить в подобные глупости.
Противоречие же в одном предложении - в 2014 году до начала т.н. реформ, уровень жизни в Украине был выше, чем в 2018 в процессе их реализации. И при этом эти "реформы" нужно продолжать дальше. Звучит парадоксально, не так ли?" Дискусія з Волгарєм : Нет, не в 14-ом - уже летом 12-го фан-зона ЧЕ по футболу во Львове ходуном-ходила от канувшего в Лету ХНСТМ. А плюсую Вы этому субъекту совершенно напрасно. Во-первых, он на форуме с апреля 17-го, поэтому понятия не имеет о его (форума) атмосфере осенью 12-го. Во-вторых, форум для него (и десятка его собратьев, отправленных мною в небытие) - profession de foi, и их появление здесь и приводимые аргументы почти точно совпадает с деятельностью пресловутого МинС.....
"Здесь он прав, несмотря на то, что он платный тролль, поэтому я его плюсанул.
Он здесь живет, и я здесь живу. А вы - нет. Поверьте, бытовой русофобии в Украине не было до 2014. Были обоюдные шутливые подколы в духе хохол-москаль, и не более того.
"А то, о чем вы пишете - да, имело место. Но я вам объяснил, что это такое - это продажность элит и индивидуальных выскочек-выкормышей фонда Возрождения, которые уже показали свой товар лицом, поэтому даже в следующий Парламент не попадут" Россия имеет схожий уровень ВВП и зарплат с прибалтами - чуть ниже, чем с Литве и Эстонии, и чуть выше, чем в Латвии. Держите ссылку и изучайте:
Их ориентация - их проблемы. Остального достаточно для "вывода в тираж", при чём в течении 24 часов. Хотя это "ещё цветочки".
https://real-vin.com/kremlivska-propaga ... zapitannja .................. Коли проросійські погляди близького оточення президента Зеленського вилізли на широкий загал, відступ українських військ із лінії фронту на Донбасі насторожує ще більше. Попри так зване «перемир’я Зеленського», втрати українських військових на лінії фронту за останні місяці не зменшились.
«Нова влада соромиться називати речі своїми іменами. І таким чином заграє з Путіним. Але хочу зауважити і попередити, що таким чином вам не вдасться улестити агресора. І це треба пам’ятати і усвідомлювати», – вважає співголова «Європейської солідарності» Ірина Геращенко.
Сегодня общался с "Донецком" - там истерика, продали публично, как скот, последних, кто верил и делали всё для деоккупации. Сейчас, вечером шумно от тяжёлого под Марьянкой - "развели?" Интересно кто кого, ибо уже Европа в а..уе! https://www.ostro.org/general/society/news/579639/ В то же время, в экономике Украины события форсируются:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
где ты там хоть слог пророссийского, или антиукраинского нашел? В том, что ты привел, я:
1. Заткнул российского пропагандиста волгаря, рассказывающего о якобы цветущей в 2012-м русофобии в Украине, хотя по факту до 2014-го ее не было, пока РФ не напала на нас.
2. Говорил о проблемах депопуляции, вследствие которых мы теряем по 1.5% трудоспособного населения в год - реальных проблемах, которые необходимо решать, а не замалчивать.
3. Аргументировал в противовес пропаданге "о реформах", якобы активно проводившихся с 2014-го. По факту же под сурдинкой псевдо-реформ сокращались расходы на образование, медицину и социалку, вследствие чего и наблюдается упомянутая выше депопуляция - низкая продолжительность жизни и высокая эмиграция.
Отсутствие надлежащего расследования и наказания виновных по выводу средств из "ПриватБанка" подрывает единство ЕС в вопросе помощи Украине. Об этом директор внешнеполитической службы ЕС Люк Девинь, ответственный за Восточное партнерство, заявил на Форуме ассоциаций в Киеве, - сообщает "Европейская правда".
Стоит отметить, что дипломат ни разу не назвал фамилию "Коломойский", но его претензии касались вывода средств во времена, когда "ПриватБанком" владел олигарх Игорь Коломойский.
Девинь подчеркнул, что есть одна сфера, где странам Восточного партнерства, включая Украину, не хватает успеха - верховенство права, при этом вина за это лежит именно на государствах-партнерах, а не на ЕС.
"Не мы должны преследовать тех, кто занимается банковским мошенничеством. Где те, кто украл $5,5 млрд из Приватбанка? В тюрьме ли они, ведется ли их преследование? Нет. Эти неудачи являются определяющими для самого ЕС, но также из-за этого страдают ваши люди", - заявил дипломат.
По его словам, отсутствие надлежащего расследования и наказания виновных в выводе средств из Приватбанка подрывает единство ЕС в вопросе помощи Украине.
"Если мы проиграем в вопросе верховенства права, то мы подыграем тем, кто говорит: зачем мы должны помогать Украине, если они не преследуют тех, кто украл деньги в собственной стране? И это справедливый вопрос", - подчеркнул он.
Как сообщалось ранее, прежнее руководство НБУ обвиняло предыдущих акционеров и руководителей Приватбанка, которые контролировали учреждение до национализации, в выведении из банка $5,5 млрд. Конечными владельцами банка до конца 2016 года, как считается, были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
где ты там хоть слог пророссийского, или антиукраинского нашел? В том, что ты привел, я:
1. Заткнул российского пропагандиста волгаря, рассказывающего о якобы цветущей в 2012-м русофобии в Украине, хотя по факту до 2014-го ее не было, пока РФ не напала на нас.
2. Говорил о проблемах депопуляции, вследствие которых мы теряем по 1.5% трудоспособного населения в год - реальных проблемах, которые необходимо решать, а не замалчивать.
3. Аргументировал в противовес пропаданге "о реформах", якобы активно проводившихся с 2014-го. По факту же под сурдинкой псевдо-реформ сокращались расходы на образование, медицину и социалку, вследствие чего и наблюдается упомянутая выше депопуляция - низкая продолжительность жизни и высокая эмиграция.
Це проукраїнська позиція)),.?? "Но в рамках переговоров, которые бы вели рукопожатные профессионалы, а не Климкин, Украина могла бы списать Газпрому 50% от суммы 2.6 млрд, наверняка получив 1.3 млрд, а также законтрактовать на много лет вперед транзит на сумму 1.5 млрд долларов в год" Не смішіть зерадіо,я вам не троль,а патріот. Про свою країну в третьому лиці ж не говорять чи не так? Агенти Кремля дуже скриті
Ethereum написав: Це проукраїнська позиція)),.?? "Но в рамках переговоров, которые бы вели рукопожатные профессионалы, а не Климкин, Украина могла бы списать Газпрому 50% от суммы 2.6 млрд, наверняка получив 1.3 млрд, а также законтрактовать на много лет вперед транзит на сумму 1.5 млрд долларов в год" Не смішіть зерадіо,я вам не троль,а патріот. Про свою країну в третьому лиці ж не говорять чи не так? Агенти Кремля дуже скриті
Президент Порошенко в каждой второй своей речи говорил об Украине в 3-м лице, и что? Ты не патриот, ты ура-патриот - тот, для кого форма важнее содержания. Такие не платят налоги, но ходят в вышиванках. Покупают дешевый российский бензин, говоря о любви к Украине. Обвиняют других в измене, но прячутся за границей от военкомов...
Что касается газовых переговоров - середина ноября, а транзитного договора с Газпромом как не было, так нет. Да, я говорил и говорю о необходимости пакетной сделки. Даже заставив россиян аплатить 3 млрд долларов (с пеней уже не 2.6), мы единоразово получим то, что много лет до этого получали ежегодно. В этом ли проукраинская позиция? Да тут, собственно, и распинаться нечего - ты сам знаешь, что сел в лужу, обвинив меня, и ищешь. но не находишь, пути отхода
zРадио написав:Что касается газовых переговоров - середина ноября, а транзитного договора с Газпромом как не было, так нет. Да, я говорил и говорю о необходимости пакетной сделки. Даже заставив россиян аплатить 3 млрд долларов (с пеней уже не 2.6), мы единоразово получим то, что много лет до этого получали ежегодно. В этом ли проукраинская позиция? Да тут, собственно, и распинаться нечего - ты сам знаешь, что сел в лужу, обвинив меня, и ищешь. но не находишь, пути отхода
Топ-менеджер ты наш. Договорится можно с тем, кто хочет договорится. РФ не хочет договора. РФ выставляет требования, ничего не обещая взамен.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
freeze написав:«Земельний ринок — це символічне питання про старих політиків. З 2000-х років депутати перед Новим роком бездумно натискають на кнопку та продовжують цей ганебний мораторій на продаж землі. Внаслідок чого в Україні досі ніяк не врегульоване це питання», — сказав Вакарчук.
Так я и писал, что я за рынок земли. Но меня сильно напрягают депутаты от СН своей некомпетентностью, поэтому они не могут прописать регуляцию рынка земли в законе. Цель хорошая, но методы мутные. Видимо, поэтому ЕС и Голос голосовали против.
Как пример, вы порезали ногу, идёт кровь. Кто-то предлагает наложить жгут выше раны и ехать в больницу. А кто-то предлагает отрезать ногу на месте. Ход моих мыслей понятен ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Tegularius написав:Помню лето 2014 года, когда завис оформленный в 2013 году гривневый депозит в VAB. Издевательства над вкладчиками, которых несколько месяцев кормили "завтраками", заставляли выстаивать часовые очереди за ежедневными подачками в 100-200 грн. В то время резко падал курс гривни, и с каждым скачком твой зависший вклад худел, пока наконец его не выплатили из ФГВ по курсу, в 3 раза меньшему, чем тот, при котором ты вкладывался. Этот грабеж - дело рук миллиардера-олигарха Бахматюка, кинувшего вкладчиков, и главы НБУ Гонтаревой, которая затягивала процесс объявления банка неплатежеспособным и выплаты из ФГВ, на период обвала курса гривны, чтобы выплатить вкладчикам в разы меньше в эквиваленте валюты. Хорошо бы, если бы нынешняя власть нашла возможность наказать этих негодяев.
А зачем вы несли деньги на депозит такого ужасного олигарха ? Глупость, жадность ? Летом 2014, несколько месяцев уже кормили завтраками ? Отложите эмоции, у вас арифметика хромает. Несколько месяцев уже - это и при Януковиче тоже
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой