Додано: Чет 14 лис, 2019 18:08

zРадио написав: Ethereum написав:

Всім відомо що зрадио на Москву працює,не звертайте уваги. Ось куди дивляться адміни- питання? Всім відомо що зрадио на Москву працює,не звертайте уваги. Ось куди дивляться адміни- питання?



Еще один тролль. "Всім відомо" - кому всем? "На Москву працює" - покажи хоть один промосковский комментарий! Еще один тролль. "Всім відомо" - кому всем? "На Москву працює" - покажи хоть один промосковский комментарий!

Ну добре не на Маскву,а на Білорусію"Я не знаю, как у западных спикеров хватает совести говорить, а у украинцев хватает ума верить в подобные глупости.Противоречие же в одном предложении - в 2014 году до начала т.н. реформ, уровень жизни в Украине был выше, чем в 2018 в процессе их реализации. И при этом эти "реформы" нужно продолжать дальше. Звучит парадоксально, не так ли?"Дискусія з Волгарєм :Нет, не в 14-ом - уже летом 12-го фан-зона ЧЕ по футболу во Львове ходуном-ходила от канувшего в Лету ХНСТМ. А плюсую Вы этому субъекту совершенно напрасно. Во-первых, он на форуме с апреля 17-го, поэтому понятия не имеет о его (форума) атмосфере осенью 12-го.Во-вторых, форум для него (и десятка его собратьев, отправленных мною в небытие) - profession de foi, и их появление здесь и приводимые аргументы почти точно совпадает с деятельностью пресловутого МинС....."Здесь он прав, несмотря на то, что он платный тролль, поэтому я его плюсанул.Он здесь живет, и я здесь живу. А вы - нет. Поверьте, бытовой русофобии в Украине не было до 2014. Были обоюдные шутливые подколы в духе хохол-москаль, и не более того."А то, о чем вы пишете - да, имело место. Но я вам объяснил, что это такое - это продажность элит и индивидуальных выскочек-выкормышей фонда Возрождения, которые уже показали свой товар лицом, поэтому даже в следующий Парламент не попадут"Россия имеет схожий уровень ВВП и зарплат с прибалтами - чуть ниже, чем с Литве и Эстонии, и чуть выше, чем в Латвии. Держите ссылку и изучайте:... 0%9F%D0%A1)_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D1%88%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8FА вот по демографии... говорящей о перспективах развития государства... тут "прибалтийские тигры" в ТОПе вымирающих стран (к несчастью, вместе с Украиной).... d=49688267Фактів багато про тебе,але живи як хочеш...