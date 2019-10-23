Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Ethereum написав: Це проукраїнська позиція)),.?? "Но в рамках переговоров, которые бы вели рукопожатные профессионалы, а не Климкин, Украина могла бы списать Газпрому 50% от суммы 2.6 млрд, наверняка получив 1.3 млрд, а также законтрактовать на много лет вперед транзит на сумму 1.5 млрд долларов в год" Не смішіть зерадіо,я вам не троль,а патріот. Про свою країну в третьому лиці ж не говорять чи не так? Агенти Кремля дуже скриті
Президент Порошенко в каждой второй своей речи говорил об Украине в 3-м лице, и что? Ты не патриот, ты ура-патриот - тот, для кого форма важнее содержания. Такие не платят налоги, но ходят в вышиванках. Покупают дешевый российский бензин, говоря о любви к Украине. Обвиняют других в измене, но прячутся за границей от военкомов...
Что касается газовых переговоров - середина ноября, а транзитного договора с Газпромом как не было, так нет. Да, я говорил и говорю о необходимости пакетной сделки. Даже заставив россиян аплатить 3 млрд долларов (с пеней уже не 2.6), мы единоразово получим то, что много лет до этого получали ежегодно. В этом ли проукраинская позиция? Да тут, собственно, и распинаться нечего - ты сам знаешь, что сел в лужу, обвинив меня, и ищешь. но не находишь, пути отхода
Зрадник,я ще в 2014 відрізався від твого газу і накінець сонячні панелі поставив. Твоя вимова не київська ,не одеська і не харківська. Тому все ясно що ти запроданець і агент. І всі на форумі це бачуть. Немаю часу тратити на кацапів,типу зерадио. https://apostrophe.ua/news/society/2019 ... rtv/180152
Востаннє редагувалось Ethereum в Чет 14 лис, 2019 20:12, всього редагувалось 1 раз.
Парламент Германии имплементировал газовую директиву ЕС. Без исключений для "Северного потока-2"
Мазур возвратился в Украину.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Отсутствие надлежащего расследования и наказания виновных по выводу средств из "ПриватБанка" подрывает единство ЕС в вопросе помощи Украине. Об этом директор внешнеполитической службы ЕС Люк Девинь, ответственный за Восточное партнерство, заявил на Форуме ассоциаций в Киеве, - сообщает "Европейская правда".
Стоит отметить, что дипломат ни разу не назвал фамилию "Коломойский", но его претензии касались вывода средств во времена, когда "ПриватБанком" владел олигарх Игорь Коломойский.
Девинь подчеркнул, что есть одна сфера, где странам Восточного партнерства, включая Украину, не хватает успеха - верховенство права, при этом вина за это лежит именно на государствах-партнерах, а не на ЕС.
"Не мы должны преследовать тех, кто занимается банковским мошенничеством. Где те, кто украл $5,5 млрд из Приватбанка? В тюрьме ли они, ведется ли их преследование? Нет. Эти неудачи являются определяющими для самого ЕС, но также из-за этого страдают ваши люди", - заявил дипломат.
По его словам, отсутствие надлежащего расследования и наказания виновных в выводе средств из Приватбанка подрывает единство ЕС в вопросе помощи Украине.
"Если мы проиграем в вопросе верховенства права, то мы подыграем тем, кто говорит: зачем мы должны помогать Украине, если они не преследуют тех, кто украл деньги в собственной стране? И это справедливый вопрос", - подчеркнул он.
Как сообщалось ранее, прежнее руководство НБУ обвиняло предыдущих акционеров и руководителей Приватбанка, которые контролировали учреждение до национализации, в выведении из банка $5,5 млрд. Конечными владельцами банка до конца 2016 года, как считается, были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.
Не возвратят свои выпотрошат чужие - при каком раскладе у Украинны будет больше проблем?
23 октября 2019 года Канцлерский суд (Court of Chancery) штата Делавер в рамках рассмотрения иска "Приват-Банка" (2019-0377) к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других пока не установленных лиц, по обвинению в мошенничестве с целью завладения активами в США стоимостью в 674.533 миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам, В рамках рассмотрения дела 20 октября 2019 года по запросу Канцлерского суда штата Делавер министерством юстиции США в Вашингтоне (округ Колумбия), по исполнительной процедуре акта "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act" задержан и препровожден в суд для дачи показаний фигурант дела RF02. Перед заседанием фигуранту объявлен тридцатидневный превентивный арест в рамках акта "RICO". Наш комментарий. Первый арест. Мы точно не знаем кто это, но скорее всего это владелец компании с "анонимной регистрацией" на счета которой поступали деньги и через которую покупалась недвижимость. То есть, это уже дело о "преступной ассоциации".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
pesikot написав: Топ-менеджер ты наш. Договорится можно с тем, кто хочет договорится. РФ не хочет договора. РФ выставляет требования, ничего не обещая взамен.
Т.е. в ЕК в Брюсселе сидят идиоты, которые впустую тратят время на 3-сторонние переговоры, заранее зная о провальности затеи? А может все же не они, а ты?
Ты всегда передёргиваешь. Переводишь стрелки.
ЕС хочет договорится, Украина хочет договорится, РФ не хочет договорится. Участвовать в переговорах необходимо, чтобы понять позиции сторон. Ты же, ольгинский топ-менеджер, должен это знать
Я не передергиваю - я показываю лицом пропаганду, которую ты ведешь. Значит по твоей, с позволения сказать, логике получается, что: 1. Украина хочет договориться, поэтому ведет переговоры. 2. ЕС хочет договориться, поэтому ведет переговоры. 3. РФ НЕ хочет договориться, поэтому ведет переговоры
Зашкварился ты. В очередной раз.
На самом же деле договориться хотят все. Но мы заинтересованы в гарантии больших объемов прокачки, а РФ и ЕС, планирующие через 2 года запустить трубопровод в обход нас (СП2), заинтересованы объемы не гарантировать (по крайней мере большие), а выбирать мощности ГТС по потребностям.