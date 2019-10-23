RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4629463046314632
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 20:10

  freeze написав:Эти поросята реально разрабатывают вопросы блокировки неподконтрольного Телеграмма и некоторых каналов Ютуба.


Вы им ещё продолжаете доверять в вопросе рынка земли ?
Я бы не стал доверять таким дятлам
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3386
З нами з: 31.08.09
Подякував: 245 раз.
Подякували: 794 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 20:11

  zРадио написав:
  Ethereum написав:
Це проукраїнська позиція)),.??
"Но в рамках переговоров, которые бы вели рукопожатные профессионалы, а не Климкин, Украина могла бы списать Газпрому 50% от суммы 2.6 млрд, наверняка получив 1.3 млрд, а также законтрактовать на много лет вперед транзит на сумму 1.5 млрд долларов в год"
Не смішіть зерадіо,я вам не троль,а патріот. Про свою країну в третьому лиці ж не говорять чи не так? :D
Агенти Кремля дуже скриті :D


Президент Порошенко в каждой второй своей речи говорил об Украине в 3-м лице, и что? Ты не патриот, ты ура-патриот - тот, для кого форма важнее содержания. Такие не платят налоги, но ходят в вышиванках. Покупают дешевый российский бензин, говоря о любви к Украине. Обвиняют других в измене, но прячутся за границей от военкомов...

Что касается газовых переговоров - середина ноября, а транзитного договора с Газпромом как не было, так нет. Да, я говорил и говорю о необходимости пакетной сделки. Даже заставив россиян аплатить 3 млрд долларов (с пеней уже не 2.6), мы единоразово получим то, что много лет до этого получали ежегодно. В этом ли проукраинская позиция? Да тут, собственно, и распинаться нечего - ты сам знаешь, что сел в лужу, обвинив меня, и ищешь. но не находишь, пути отхода


Зрадник,я ще в 2014 відрізався від твого газу і накінець сонячні панелі поставив.
Твоя вимова не київська ,не одеська і не харківська. Тому все ясно що ти запроданець і агент.
І всі на форумі це бачуть. Немаю часу тратити на кацапів,типу зерадио.
https://apostrophe.ua/news/society/2019 ... rtv/180152
Востаннє редагувалось Ethereum в Чет 14 лис, 2019 20:12, всього редагувалось 1 раз.
Ethereum
 
Повідомлень: 863
З нами з: 11.02.18
Подякував: 6 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 20:11

  pesikot написав:Ітогі подвєдьом. 2019-11-14

1) Рада приняла госбюджет-2020
Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о государственном бюджете Украины на 2020 год, доработанный с учетом обновленного прогноза правительства с ростом ВВП на 3,7%.


2) Рост экономики Украины замедлился до 4,2% – Госстат
ост реального ВВП Украины в третьем квартале 2019 года в годовом выражении - по сравнению с третьим кварталом 2018 года – составил 4,2%, замедлившись с 4,6% во втором квартале.

Надо смотреть четвертый квартал для каких-то выводов, тенденция настораживает.
Ну и план 40% роста ВВП за 5 лет - просто не реализуем при таких цифрах

3) Дело MH17: JIT опубликовала "прослушки", в которых фигурируют Шойгу и Сурков

"В Донецк не возвращайся": "Ринат" летом 2014 года встречался в Москве с куратором "ДНР" Сурковым – "прослушка" JIT
Жителей Донецкой и Луганской областей никто и не спрашивал в 2014 году, хотят они отделится от "киевской хунты" или нет.
Всё было сделано из РФ и силами граждан РФ
Как и в Крыму

4) Директор ГБР считает, что без него дела против Порошенко развалятся
Трубе скоро труба.

5) Большинство украинцев поддерживают внедрение кассовых аппаратов для ФОПов - опрос
Коллега freeze, большинство хочет кассовые аппараты для ФОПов :)
А здесь неоднократно писалось, что мнению большинства надо следовать.

6) В Украину приехали ревизоры МВФ

PS. Дело VBA & НБУ. Писаруку до сих пор не избрана мера пресечения.
Если я не ошибаюсь, то есть ограниченный период избрания меры пресечения.

14.11.2019 г.
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
По состоянию на 01.11.2019 г. паспорта РФ были получены 296 896 человек проживающих на временно оккупированных территориях.

Парламент Германии имплементировал газовую директиву ЕС. Без исключений для "Северного потока-2"


Мазур возвратился в Украину.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7196
З нами з: 20.09.12
Подякував: 653 раз.
Подякували: 844 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 20:18

  Kudrjavuy написав:
  airmax78 написав:Фризе, что там слышно в кулуарах? Связь между Коломойским и Зе так и не раскрыта?

- Ой ли?
В ЕС сомневаются в вопросе помощи Украине, поскольку нет должного расследования по ситуации вокруг "ПриватБанка"
https://www.ostro.org/general/society/news/579639/
14.11.2019 15:45.

Отсутствие надлежащего расследования и наказания виновных по выводу средств из "ПриватБанка" подрывает единство ЕС в вопросе помощи Украине. Об этом директор внешнеполитической службы ЕС Люк Девинь, ответственный за Восточное партнерство, заявил на Форуме ассоциаций в Киеве, - сообщает "Европейская правда".

Стоит отметить, что дипломат ни разу не назвал фамилию "Коломойский", но его претензии касались вывода средств во времена, когда "ПриватБанком" владел олигарх Игорь Коломойский.

Девинь подчеркнул, что есть одна сфера, где странам Восточного партнерства, включая Украину, не хватает успеха - верховенство права, при этом вина за это лежит именно на государствах-партнерах, а не на ЕС.

"Не мы должны преследовать тех, кто занимается банковским мошенничеством. Где те, кто украл $5,5 млрд из Приватбанка? В тюрьме ли они, ведется ли их преследование? Нет. Эти неудачи являются определяющими для самого ЕС, но также из-за этого страдают ваши люди", - заявил дипломат.

По его словам, отсутствие надлежащего расследования и наказания виновных в выводе средств из Приватбанка подрывает единство ЕС в вопросе помощи Украине.

"Если мы проиграем в вопросе верховенства права, то мы подыграем тем, кто говорит: зачем мы должны помогать Украине, если они не преследуют тех, кто украл деньги в собственной стране? И это справедливый вопрос", - подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, прежнее руководство НБУ обвиняло предыдущих акционеров и руководителей Приватбанка, которые контролировали учреждение до национализации, в выведении из банка $5,5 млрд. Конечными владельцами банка до конца 2016 года, как считается, были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

Не возвратят свои выпотрошат чужие - при каком раскладе у Украинны будет больше проблем?
23 октября 2019 года
Канцлерский суд (Court of Chancery) штата Делавер в рамках рассмотрения иска "Приват-Банка" (2019-0377) к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других пока не установленных лиц, по обвинению в мошенничестве с целью завладения активами в США стоимостью в 674.533 миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам,
В рамках рассмотрения дела 20 октября 2019 года по запросу Канцлерского суда штата Делавер министерством юстиции США в Вашингтоне (округ Колумбия), по исполнительной процедуре акта "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act" задержан и препровожден в суд для дачи показаний фигурант дела RF02.
Перед заседанием фигуранту объявлен тридцатидневный превентивный арест в рамках акта "RICO".
Наш комментарий.
Первый арест. Мы точно не знаем кто это, но скорее всего это владелец компании с "анонимной регистрацией" на счета которой поступали деньги и через которую покупалась недвижимость. То есть, это уже дело о "преступной ассоциации".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7196
З нами з: 20.09.12
Подякував: 653 раз.
Подякували: 844 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 20:20

  pesikot написав:
Топ-менеджер ты наш. Договорится можно с тем, кто хочет договорится.
РФ не хочет договора. РФ выставляет требования, ничего не обещая взамен.


Т.е. в ЕК в Брюсселе сидят идиоты, которые впустую тратят время на 3-сторонние переговоры, заранее зная о провальности затеи? А может все же не они, а ты? :D


​В Брюсселе прошли трехсторонние газовые переговоры по транзиту через Украину
https://lb.ua/economics/2019/10/28/4408 ... onnie.html
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4133
З нами з: 02.05.18
Подякував: 815 раз.
Подякували: 1908 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 20:26

  zРадио написав:
  pesikot написав:
Топ-менеджер ты наш. Договорится можно с тем, кто хочет договорится.
РФ не хочет договора. РФ выставляет требования, ничего не обещая взамен.


Т.е. в ЕК в Брюсселе сидят идиоты, которые впустую тратят время на 3-сторонние переговоры, заранее зная о провальности затеи? А может все же не они, а ты? :D

Ты всегда передёргиваешь. Переводишь стрелки.

ЕС хочет договорится, Украина хочет договорится, РФ не хочет договорится.
Участвовать в переговорах необходимо, чтобы понять позиции сторон. Ты же, ольгинский топ-менеджер, должен это знать :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3386
З нами з: 31.08.09
Подякував: 245 раз.
Подякували: 794 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 20:33

  pesikot написав:
  zРадио написав:
  pesikot написав:
Топ-менеджер ты наш. Договорится можно с тем, кто хочет договорится.
РФ не хочет договора. РФ выставляет требования, ничего не обещая взамен.


Т.е. в ЕК в Брюсселе сидят идиоты, которые впустую тратят время на 3-сторонние переговоры, заранее зная о провальности затеи? А может все же не они, а ты? :D

Ты всегда передёргиваешь. Переводишь стрелки.

ЕС хочет договорится, Украина хочет договорится, РФ не хочет договорится.
Участвовать в переговорах необходимо, чтобы понять позиции сторон. Ты же, ольгинский топ-менеджер, должен это знать :)


Я не передергиваю - я показываю лицом пропаганду, которую ты ведешь. Значит по твоей, с позволения сказать, логике получается, что:
1. Украина хочет договориться, поэтому ведет переговоры.
2. ЕС хочет договориться, поэтому ведет переговоры.
3. РФ НЕ хочет договориться, поэтому ведет переговоры :mrgreen:

Зашкварился ты. В очередной раз.

На самом же деле договориться хотят все. Но мы заинтересованы в гарантии больших объемов прокачки, а РФ и ЕС, планирующие через 2 года запустить трубопровод в обход нас (СП2), заинтересованы объемы не гарантировать (по крайней мере большие), а выбирать мощности ГТС по потребностям.
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4133
З нами з: 02.05.18
Подякував: 815 раз.
Подякували: 1908 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 20:40


https://m.zn.ua/UKRAINE/harkovskuyu-oga ... 5103_.html
airmax78
 
Повідомлень: 32517
З нами з: 25.10.12
Подякував: 833 раз.
Подякували: 3757 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 20:46

Re: Політичні дискусії

По вопросу снижения ренты на добычу руды в обмен на голоса за землю...
Получается у нас уже пятый президент, с которым договорился Ахметов.

Президенты меняются, а Ринат Леонидович остается в прибыли при любой власти.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 13496
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3754 раз.
Подякували: 5537 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 20:50

  freeze написав:По вопросу снижения ренты на добычу руды в обмен на голоса за землю...
Получается у нас уже пятый президент, с которым договорился Ахметов.

Президенты меняются, а Ринат Леонидович остается в прибыли при любой власти.


Да уж... Выходит, что самый талантливый переговорщик в стране - это Ринат? Что Кучма делает в Минске - срочно заменить одного рыжего на другого :mrgreen:

PS: это была сатира - троллям просьба не суетиться
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4133
З нами з: 02.05.18
Подякував: 815 раз.
Подякували: 1908 раз.
 
Профіль
2
3
3
  #<1 ... 4629463046314632
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zРадио і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (78630)
14.11.2019 21:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.