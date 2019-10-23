zРадио написав:

Ethereum написав:

Це проукраїнська позиція)),.??

"Но в рамках переговоров, которые бы вели рукопожатные профессионалы, а не Климкин, Украина могла бы списать Газпрому 50% от суммы 2.6 млрд, наверняка получив 1.3 млрд, а также законтрактовать на много лет вперед транзит на сумму 1.5 млрд долларов в год"

Не смішіть зерадіо,я вам не троль,а патріот. Про свою країну в третьому лиці ж не говорять чи не так?

Агенти Кремля дуже скриті Це проукраїнська позиція)),.??"Но в рамках переговоров, которые бы вели рукопожатные профессионалы, а не Климкин, Украина могла бы списать Газпрому 50% от суммы 2.6 млрд, наверняка получив 1.3 млрд, а также законтрактовать на много лет вперед транзит на сумму 1.5 млрд долларов в год"Не смішіть зерадіо,я вам не троль,а патріот. Про свою країну в третьому лиці ж не говорять чи не так?Агенти Кремля дуже скриті

Президент Порошенко в каждой второй своей речи говорил об Украине в 3-м лице, и что? Ты не патриот, ты ура-патриот - тот, для кого форма важнее содержания. Такие не платят налоги, но ходят в вышиванках. Покупают дешевый российский бензин, говоря о любви к Украине. Обвиняют других в измене, но прячутся за границей от военкомов...Что касается газовых переговоров - середина ноября, а транзитного договора с Газпромом как не было, так нет. Да, я говорил и говорю о необходимости пакетной сделки. Даже заставив россиян аплатить 3 млрд долларов (с пеней уже не 2.6), мы единоразово получим то, что много лет до этого получали ежегодно. В этом ли проукраинская позиция? Да тут, собственно, и распинаться нечего - ты сам знаешь, что сел в лужу, обвинив меня, и ищешь. но не находишь, пути отхода