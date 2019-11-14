Додано: Чет 14 лис, 2019 22:09

pesikot написав: РФ участвует в переговорах, чтобы их не обвинили в нежелании переговоров.

Ты не знаешь базовых принципов переговорных процессов.

РФ участвует в переговорах, чтобы их не обвинили в нежелании переговоров.Ты не знаешь базовых принципов переговорных процессов.

pesikot написав: Это твоя российская пропаганда, что ЕС содружна с РФ и хочет запустить газопровод в обход Украины.

Этого хочет только РФ.

Это твоя российская пропаганда, что ЕС содружна с РФ и хочет запустить газопровод в обход Украины.Этого хочет только РФ.

pesikot написав: И фразы типа "зашкварился" не подходят для топ-менеджера, но подходят для пригожинского ольгинца И фразы типа "зашкварился" не подходят для топ-менеджера, но подходят для пригожинского ольгинца

Ой, а им там страшно, что обвинятПосле того, как они напали на нас, отжали территорию и убили людей, отказаться от газовых переговоров - это прям вообще. Такую чушь мелешь! Причем сам знаешь, что мелешь, но продолжаешь!РФ, вполне допускаю, может желать других переговорщиков, но переговоры им нужны покуда нужен транзит. Даже СП2 не закроет все их потребности. А до его запуска технически так вообще ничего не меняется - 90 млрд кубов прокачивать через ГТС как хотели, так и хотят!Расскажи это депутатам Бундестага и политикам остальных стран, давших разрешение на строительство! Кстати, вы там у себя в отделе договоритесь - потому что Андрийко не отрицает немецкий интерес и единение с РФ в вопросе транзита в обход Украины.На работе я так не говорю, если тебе интересно. А само слово когда-то подслушал у Дубинского в его бытность махровым порохоботом