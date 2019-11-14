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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 14 лис, 2019 21:35
zРадио написав:
Я не передергиваю - я показываю лицом пропаганду, которую ты ведешь. Значит по твоей, с позволения сказать, логике получается, что:
1. Украина хочет договориться, поэтому ведет переговоры.
2. ЕС хочет договориться, поэтому ведет переговоры.
3. РФ НЕ хочет договориться, поэтому ведет переговоры
Зашкварился ты. В очередной раз.
Пропаганду ведёшь ты и передёргиваешь.
РФ участвует в переговорах, чтобы их не обвинили в нежелании переговоров.
Ты не знаешь базовых принципов переговорных процессов.
zРадио написав:
На самом же деле договориться хотят все. Но мы заинтересованы в гарантии больших объемов прокачки, а РФ и ЕС, планирующие через 2 года запустить трубопровод в обход нас (СП2), заинтересованы объемы не гарантировать (по крайней мере большие), а выбирать мощности ГТС по потребностям.
Это твоя российская пропаганда, что ЕС содружна с РФ и хочет запустить газопровод в обход Украины.
Этого хочет только РФ.
И фразы типа "зашкварился" не подходят для топ-менеджера, но подходят для пригожинского ольгинца
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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pesikot
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Додано: Чет 14 лис, 2019 21:36
freeze написав:
По вопросу снижения ренты на добычу руды в обмен на голоса за землю...
Получается у нас уже пятый президент, с которым договорился Ахметов.
Президенты меняются, а Ринат Леонидович остается в прибыли при любой власти.
Ви зробили їх разом
Ну и freeze
, большинство требует кассовые аппараты для ФОПов. А мнение большинства - закон.
Или тут большинство уже не закон ?
Востаннє редагувалось pesikot
в Чет 14 лис, 2019 21:46, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Чет 14 лис, 2019 21:37
zРадио написав:
С форумчанами я на "вы", кроме индивидуальных случаев обоюдного "ты". Но с хамкой, позволяющей себе пропагандистские штампы - извини...
Перечитай свой ответ - ноль возражений, один ярлык. Научись культуре диалога и обязательно получишь привилегию уважительного обращения
Читаю, читаю. Ну ти й хворий МудоZвон, ще та троляка 80-го левела.
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Додано: Чет 14 лис, 2019 21:48
pesikot написав: freeze написав:
По вопросу снижения ренты на добычу руды в обмен на голоса за землю...
Получается у нас уже пятый президент, с которым договорился Ахметов.
Президенты меняются, а Ринат Леонидович остается в прибыли при любой власти.
Ви зробили їх разом
А як Вам таке гасло "Знищуй ЗЕлених чоловічків, бо вони зроблять тебе", гасло майбутнього.
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Додано: Чет 14 лис, 2019 21:54
pesikot написав:Ну и freeze, большинство требует кассовые аппараты для ФОПов. А мнение большинства - закон.
Или тут большинство уже не закон ?
Большинство не требует никаких кассовых аппаратов для ФОПов, большинство хочет купить товар подешевле, можете сделать соцопрос из этих двух вопросов и увидеть, что хочет подавляющее большинство населения.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Чет 14 лис, 2019 22:00
freeze написав:
pesikot написав:Ну и freeze, большинство требует кассовые аппараты для ФОПов. А мнение большинства - закон.
Или тут большинство уже не закон ?
Большинство не требует никаких кассовых аппаратов для ФОПов, большинство хочет купить товар подешевле, можете сделать соцопрос из этих двух вопросов и увидеть, что хочет подавляющее большинство населения.
так більшість не хоче взагалі платити податки.
то куди відправляємо пенсів та інших соціальних?
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mephala
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Додано: Чет 14 лис, 2019 22:03
mephala написав:
так більшість не хоче взагалі платити податки.
то куди відправляємо пенсів та інших соціальних?
Так речь и шла, что хочет большинство.
Большинство людей до сраки кассовые аппараты и большинство не хочет платить невменяемые налоги.
Просто меня хотели убедить в обратном.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Чет 14 лис, 2019 22:09
pesikot написав:
РФ участвует в переговорах, чтобы их не обвинили в нежелании переговоров.
Ты не знаешь базовых принципов переговорных процессов.
Ой, а им там страшно, что обвинят
После того, как они напали на нас, отжали территорию и убили людей, отказаться от газовых переговоров - это прям вообще. Такую чушь мелешь! Причем сам знаешь, что мелешь, но продолжаешь!
РФ, вполне допускаю, может желать других переговорщиков, но переговоры им нужны покуда нужен транзит. Даже СП2 не закроет все их потребности. А до его запуска технически так вообще ничего не меняется - 90 млрд кубов прокачивать через ГТС как хотели, так и хотят!
pesikot написав:
Это твоя российская пропаганда, что ЕС содружна с РФ и хочет запустить газопровод в обход Украины.
Этого хочет только РФ.
Расскажи это депутатам Бундестага и политикам остальных стран, давших разрешение на строительство! Кстати, вы там у себя в отделе договоритесь - потому что Андрийко не отрицает немецкий интерес и единение с РФ в вопросе транзита в обход Украины.
pesikot написав:
И фразы типа "зашкварился" не подходят для топ-менеджера, но подходят для пригожинского ольгинца
На работе я так не говорю, если тебе интересно. А само слово когда-то подслушал у Дубинского в его бытность махровым порохоботом
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Додано: Чет 14 лис, 2019 22:12
Перес де Куэльяр написав: zРадио написав:
С форумчанами я на "вы", кроме индивидуальных случаев обоюдного "ты". Но с хамкой, позволяющей себе пропагандистские штампы - извини...
Перечитай свой ответ - ноль возражений, один ярлык. Научись культуре диалога и обязательно получишь привилегию уважительного обращения
Читаю, читаю. Ну ти й хворий МудоZвон, ще та троляка 80-го левела.
Из уст экстремиста, антисемита и ксенофоба это звучит как комплимент
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Додано: Чет 14 лис, 2019 22:24
zРадио написав: pesikot написав:
Это твоя российская пропаганда, что ЕС содружна с РФ и хочет запустить газопровод в обход Украины.
Этого хочет только РФ.
Расскажи это депутатам Бундестага и политикам остальных стран, давших разрешение на строительство! Кстати, вы там у себя в отделе договоритесь - потому что Андрийко не отрицает немецкий интерес и единение с РФ в вопросе транзита в обход Украины.
Тугодоходяга ніяк не може зрозуміти елементарних речей.
РФ - ініціює побудову СП-2 і в великій мірі фінансує його.
Німеччина - не проти його побудови, бо їй це економічно вигідно.
Що не зрозуміло, вата?
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