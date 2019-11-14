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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4631463246334634
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 22:31

  andrijk777 написав:Тугодоходяга ніяк не може зрозуміти елементарних речей.
РФ - ініціює побудову СП-2 і в великій мірі фінансує його.
Німеччина - не проти його побудови, бо їй це економічно вигідно.
Що не зрозуміло, вата?


Вата - это песикот? Ему непонятно, не мне...
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 22:33

  Renee написав:.......
Точно ольгинец! Штамп на штампе :lol: :lol: :lol:
На счет Земли, была дома и слушала обсуждения.Почему против - главное, что возможна продажа иностранцам - им разрешена сейчас аренда, а арендатели стоят первыми в очереди на покупку земли.И есть другие лазейки. И при чем не оговаривается , об инстранном капитале. Все это было подробно описано в меморандуме о запрете продаже земли в частности иностранцам, и все это сейчас полностью вычеркнуто.
И куча мелкого, типа сейчас селянин имеет право огород иметь 1 га, а предлагается 0, 6 га.

Вы знаете, никогда не страдал сексизмом, с уважением отношусь к женщинам и не считаю их глупее.
Но этот пост у Вас по принципу - в огороде бузина, а в Киеве дядька.
В посте, на кот. Вы отвечали, ни слова о земле (кстати, почему у Вас земля с большой буквы?). Ну и то, что Вы начинаете свою жизнь на форуме с раздачи "ольгинцев", тоже не свидетельствует в Вашу пользу.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 22:34

Re: Політичні дискусії

andrijk777 написав:
  zРадио написав:Расскажи это депутатам Бундестага и политикам остальных стран, давших разрешение на строительство! Кстати, вы там у себя в отделе договоритесь - потому что Андрийко не отрицает немецкий интерес и единение с РФ в вопросе транзита в обход Украины.

Тугодоходяга ніяк не може зрозуміти елементарних речей.
РФ - ініціює побудову СП-2 і в великій мірі фінансує його.
Німеччина - не проти його побудови, бо їй це економічно вигідно.
Що не зрозуміло, вата?


Клоун, так тебе это и пытаются втолковать в твою голову, а ты тут открытие делаешь после пятого прочтения.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 22:38

  pesikot написав:
  Tegularius написав:Помню лето 2014 года, когда завис оформленный в 2013 году гривневый депозит в VAB. Издевательства над вкладчиками, которых несколько месяцев кормили "завтраками", заставляли выстаивать часовые очереди за ежедневными подачками в 100-200 грн. В то время резко падал курс гривни, и с каждым скачком твой зависший вклад худел, пока наконец его не выплатили из ФГВ по курсу, в 3 раза меньшему, чем тот, при котором ты вкладывался.
Этот грабеж - дело рук миллиардера-олигарха Бахматюка, кинувшего вкладчиков, и главы НБУ Гонтаревой, которая затягивала процесс объявления банка неплатежеспособным и выплаты из ФГВ, на период обвала курса гривны, чтобы выплатить вкладчикам в разы меньше в эквиваленте валюты.
Хорошо бы, если бы нынешняя власть нашла возможность наказать этих негодяев.

А зачем вы несли деньги на депозит такого ужасного олигарха ? Глупость, жадность ?
Летом 2014, несколько месяцев уже кормили завтраками ? Отложите эмоции, у вас арифметика хромает. Несколько месяцев уже - это и при Януковиче тоже

Жертва сама виновата (с)
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 22:47

  zРадио написав:Ethereum

где ты там хоть слог пророссийского, или антиукраинского нашел? В том, что ты привел, я:
.....

Кому Вы что доказываете?
"Умнику", кот. в переписке Гончарука увидел слово "целую" и из этого делает вывод о секс. ориентации? По этому принципу самый большой педик в истории тов. Брежнев. :)
При этом гораздо более серьезные вещи в этой переписке он вообще не видит.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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  #<1 ... 4631463246334634
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