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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4631463246334634 Додано: Чет 14 лис, 2019 22:31 andrijk777 написав: Тугодоходяга ніяк не може зрозуміти елементарних речей.

РФ - ініціює побудову СП-2 і в великій мірі фінансує його.

Німеччина - не проти його побудови, бо їй це економічно вигідно.

Що не зрозуміло, вата? Тугодоходяга ніяк не може зрозуміти елементарних речей.РФ - ініціює побудову СП-2 і в великій мірі фінансує його.Німеччина - не проти його побудови, бо їй це економічно вигідно.Що не зрозуміло, вата?



Вата - это песикот? Ему непонятно, не мне... Вата - это песикот? Ему непонятно, не мне... zРадио

Повідомлень: 4136 З нами з: 02.05.18 Подякував: 815 раз. Подякували: 1908 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 лис, 2019 22:33 Renee написав: .......

Точно ольгинец! Штамп на штампе

На счет Земли, была дома и слушала обсуждения.Почему против - главное, что возможна продажа иностранцам - им разрешена сейчас аренда, а арендатели стоят первыми в очереди на покупку земли.И есть другие лазейки. И при чем не оговаривается , об инстранном капитале. Все это было подробно описано в меморандуме о запрете продаже земли в частности иностранцам, и все это сейчас полностью вычеркнуто.

И куча мелкого, типа сейчас селянин имеет право огород иметь 1 га, а предлагается 0, 6 га. .......Точно ольгинец! Штамп на штампеНа счет Земли, была дома и слушала обсуждения.Почему против - главное, что возможна продажа иностранцам - им разрешена сейчас аренда, а арендатели стоят первыми в очереди на покупку земли.И есть другие лазейки. И при чем не оговаривается , об инстранном капитале. Все это было подробно описано в меморандуме о запрете продаже земли в частности иностранцам, и все это сейчас полностью вычеркнуто.И куча мелкого, типа сейчас селянин имеет право огород иметь 1 га, а предлагается 0, 6 га.

Вы знаете, никогда не страдал сексизмом, с уважением отношусь к женщинам и не считаю их глупее.

Но этот пост у Вас по принципу - в огороде бузина, а в Киеве дядька.

В посте, на кот. Вы отвечали, ни слова о земле (кстати, почему у Вас земля с большой буквы?). Ну и то, что Вы начинаете свою жизнь на форуме с раздачи "ольгинцев", тоже не свидетельствует в Вашу пользу. Вы знаете, никогда не страдал сексизмом, с уважением отношусь к женщинам и не считаю их глупее.Но этот пост у Вас по принципу - в огороде бузина, а в Киеве дядька.В посте, на кот. Вы отвечали, ни слова о земле (кстати, почему у Вас земля с большой буквы?). Ну и то, что Вы начинаете свою жизнь на форуме с раздачи "ольгинцев", тоже не свидетельствует в Вашу пользу. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14792 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4293 раз. Подякували: 3989 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 лис, 2019 22:34 Re: Політичні дискусії andrijk777 написав: zРадио написав: Расскажи это депутатам Бундестага и политикам остальных стран, давших разрешение на строительство! Кстати, вы там у себя в отделе договоритесь - потому что Андрийко не отрицает немецкий интерес и единение с РФ в вопросе транзита в обход Украины.

Расскажи это депутатам Бундестага и политикам остальных стран, давших разрешение на строительство! Кстати, вы там у себя в отделе договоритесь - потому что Андрийко не отрицает немецкий интерес и единение с РФ в вопросе транзита в обход Украины.

Тугодоходяга ніяк не може зрозуміти елементарних речей.

РФ - ініціює побудову СП-2 і в великій мірі фінансує його.

Німеччина - не проти його побудови, бо їй це економічно вигідно.

Що не зрозуміло, вата? Тугодоходяга ніяк не може зрозуміти елементарних речей.РФ - ініціює побудову СП-2 і в великій мірі фінансує його.Німеччина - не проти його побудови, бо їй це економічно вигідно.Що не зрозуміло, вата?



Клоун, так тебе это и пытаются втолковать в твою голову, а ты тут открытие делаешь после пятого прочтения. Клоун, так тебе это и пытаются втолковать в твою голову, а ты тут открытие делаешь после пятого прочтения. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 13501 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3754 раз. Подякували: 5538 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 лис, 2019 22:38 pesikot написав: Tegularius написав: Помню лето 2014 года, когда завис оформленный в 2013 году гривневый депозит в VAB. Издевательства над вкладчиками, которых несколько месяцев кормили "завтраками", заставляли выстаивать часовые очереди за ежедневными подачками в 100-200 грн. В то время резко падал курс гривни, и с каждым скачком твой зависший вклад худел, пока наконец его не выплатили из ФГВ по курсу, в 3 раза меньшему, чем тот, при котором ты вкладывался.

Этот грабеж - дело рук миллиардера-олигарха Бахматюка, кинувшего вкладчиков, и главы НБУ Гонтаревой, которая затягивала процесс объявления банка неплатежеспособным и выплаты из ФГВ, на период обвала курса гривны, чтобы выплатить вкладчикам в разы меньше в эквиваленте валюты.

Хорошо бы, если бы нынешняя власть нашла возможность наказать этих негодяев. Помню лето 2014 года, когда завис оформленный в 2013 году гривневый депозит в VAB. Издевательства над вкладчиками, которых несколько месяцев кормили "завтраками", заставляли выстаивать часовые очереди за ежедневными подачками в 100-200 грн. В то время резко падал курс гривни, и с каждым скачком твой зависший вклад худел, пока наконец его не выплатили из ФГВ по курсу, в 3 раза меньшему, чем тот, при котором ты вкладывался.Этот грабеж - дело рук миллиардера-олигарха Бахматюка, кинувшего вкладчиков, и главы НБУ Гонтаревой, которая затягивала процесс объявления банка неплатежеспособным и выплаты из ФГВ, на период обвала курса гривны, чтобы выплатить вкладчикам в разы меньше в эквиваленте валюты.Хорошо бы, если бы нынешняя власть нашла возможность наказать этих негодяев.

А зачем вы несли деньги на депозит такого ужасного олигарха ? Глупость, жадность ?

Летом 2014, несколько месяцев уже кормили завтраками ? Отложите эмоции, у вас арифметика хромает. Несколько месяцев уже - это и при Януковиче тоже А зачем вы несли деньги на депозит такого ужасного олигарха ? Глупость, жадность ?Летом 2014, несколько месяцев уже кормили завтраками ? Отложите эмоции, у вас арифметика хромает. Несколько месяцев уже - это и при Януковиче тоже

Жертва сама виновата (с) Жертва сама виновата (с) detroytred

Повідомлень: 22545 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 лис, 2019 22:47 zРадио написав: Ethereum



где ты там хоть слог пророссийского, или антиукраинского нашел? В том, что ты привел, я:

..... где ты там хоть слог пророссийского, или антиукраинского нашел? В том, что ты привел, я:.....

Кому Вы что доказываете?

"Умнику", кот. в переписке Гончарука увидел слово "целую" и из этого делает вывод о секс. ориентации? По этому принципу самый большой педик в истории тов. Брежнев.

При этом гораздо более серьезные вещи в этой переписке он вообще не видит. Кому Вы что доказываете?"Умнику", кот. в переписке Гончарука увидел слово "целую" и из этого делает вывод о секс. ориентации? По этому принципу самый большой педик в истории тов. Брежнев.При этом гораздо более серьезные вещи в этой переписке он вообще не видит. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14792 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4293 раз. Подякували: 3989 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 4631463246334634 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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