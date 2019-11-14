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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 46324633463446354636>
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 22:34

Re: Політичні дискусії

andrijk777 написав:
  zРадио написав:Расскажи это депутатам Бундестага и политикам остальных стран, давших разрешение на строительство! Кстати, вы там у себя в отделе договоритесь - потому что Андрийко не отрицает немецкий интерес и единение с РФ в вопросе транзита в обход Украины.

Тугодоходяга ніяк не може зрозуміти елементарних речей.
РФ - ініціює побудову СП-2 і в великій мірі фінансує його.
Німеччина - не проти його побудови, бо їй це економічно вигідно.
Що не зрозуміло, вата?


Клоун, так тебе это и пытаются втолковать в твою голову, а ты тут открытие делаешь после пятого прочтения.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 22:38

  pesikot написав:
  Tegularius написав:Помню лето 2014 года, когда завис оформленный в 2013 году гривневый депозит в VAB. Издевательства над вкладчиками, которых несколько месяцев кормили "завтраками", заставляли выстаивать часовые очереди за ежедневными подачками в 100-200 грн. В то время резко падал курс гривни, и с каждым скачком твой зависший вклад худел, пока наконец его не выплатили из ФГВ по курсу, в 3 раза меньшему, чем тот, при котором ты вкладывался.
Этот грабеж - дело рук миллиардера-олигарха Бахматюка, кинувшего вкладчиков, и главы НБУ Гонтаревой, которая затягивала процесс объявления банка неплатежеспособным и выплаты из ФГВ, на период обвала курса гривны, чтобы выплатить вкладчикам в разы меньше в эквиваленте валюты.
Хорошо бы, если бы нынешняя власть нашла возможность наказать этих негодяев.

А зачем вы несли деньги на депозит такого ужасного олигарха ? Глупость, жадность ?
Летом 2014, несколько месяцев уже кормили завтраками ? Отложите эмоции, у вас арифметика хромает. Несколько месяцев уже - это и при Януковиче тоже

Жертва сама виновата (с)
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 22:47

  zРадио написав:Ethereum

где ты там хоть слог пророссийского, или антиукраинского нашел? В том, что ты привел, я:
.....

Кому Вы что доказываете?
"Умнику", кот. в переписке Гончарука увидел слово "целую" и из этого делает вывод о секс. ориентации? По этому принципу самый большой педик в истории тов. Брежнев. :)
При этом гораздо более серьезные вещи в этой переписке он вообще не видит.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 22:51

  Renee написав:
  zРадио написав:
  Renee написав:Точно ольгинец! Штамп на штампе


А не рано ли ты, провокаторша, на 18-м сообщении начала развешивать ярлыки? :mrgreen:

С каких пор на ты? :x В Детстве не научили? В Ольгино это тоже видимо не важно :P

Это действительно....
Кинуть ярлык врага (даже не просто оскорбление, а обвинение в государственном преступлении), а потом удивляться почему на ты.
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 22:51

  zРадио написав:
  Ethereum написав:......

Ты не патриот, ты ура-патриот - тот, для кого форма важнее содержания. ....

Не-а.
Просто дурачок. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 22:53


Децентрализация все?
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 22:56

  pesikot написав:
  freeze написав:«Земельний ринок — це символічне питання про старих політиків. З 2000-х років депутати перед Новим роком бездумно натискають на кнопку та продовжують цей ганебний мораторій на продаж землі. Внаслідок чого в Україні досі ніяк не врегульоване це питання», — сказав Вакарчук.

Так я и писал, что я за рынок земли.
Но меня сильно напрягают депутаты от СН своей некомпетентностью, поэтому они не могут прописать регуляцию рынка земли в законе.
Цель хорошая, но методы мутные. Видимо, поэтому ЕС и Голос голосовали против.

Как пример, вы порезали ногу, идёт кровь. Кто-то предлагает наложить жгут выше раны и ехать в больницу. А кто-то предлагает отрезать ногу на месте. Ход моих мыслей понятен ?

Общие рассуждения это хорошо.
Но не могли бы Вы указать, что конкретно Вам не нравится в принимаемом законе?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 23:01

  ЛАД написав:
  zРадио написав:
  Ethereum написав:......

Ты не патриот, ты ура-патриот - тот, для кого форма важнее содержания. ....

Не-а.
Просто дурачок. :)


Не стану спорить :mrgreen: К слову, беспристрастный наш модератор, образец порядочности, хранитель правил и прочая-прочая-прочая опять отличился - мое обращение "тролль" в адрес Эфира удалил, а его обращение "зрадник" в мой адрес - оставил...
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 23:06

  freeze написав:
mephala написав:так більшість не хоче взагалі платити податки.
то куди відправляємо пенсів та інших соціальних? :roll:
Так речь и шла, что хочет большинство.
Большинство людей до сраки кассовые аппараты и большинство не хочет платить невменяемые налоги.

Что такое "невменяемые налоги" ? 18+1.5 ? Смешно... сравните с другими странами.

Ах да, ЕСВ 22% (который платится из ФОТ, а не из зарплаты). В большинстве нормальных стран вместо этого платится медстраховка и пенсионные взносы - частично работодателем, частично самим работником из зарплаты.

Да, забыл про НДС. Ну, назовите его налогом с продаж, может, легче станет.

PS. Только не надо о страдающем мелком бизнесе, мы говорим о большинстве.
А большинство - это наемные работники и бюджетники.
Востаннє редагувалось Starikan в Чет 14 лис, 2019 23:12, всього редагувалось 1 раз.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 23:07

  freeze написав:
mephala написав:так більшість не хоче взагалі платити податки.
то куди відправляємо пенсів та інших соціальних? :roll:


Так речь и шла, что хочет большинство.
Большинство людей до сраки кассовые аппараты и большинство не хочет платить невменяемые налоги.

Просто меня хотели убедить в обратном.

хоча можливо більшість таки може хотіти касові апарати щоб сусід платив податки.
потрібно ж враховувати нашу природу :mrgreen:
але якщо сказати що без апарата дешевше то власний гаманець переможе.
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