Tegularius написав:

Помню лето 2014 года, когда завис оформленный в 2013 году гривневый депозит в VAB. Издевательства над вкладчиками, которых несколько месяцев кормили "завтраками", заставляли выстаивать часовые очереди за ежедневными подачками в 100-200 грн. В то время резко падал курс гривни, и с каждым скачком твой зависший вклад худел, пока наконец его не выплатили из ФГВ по курсу, в 3 раза меньшему, чем тот, при котором ты вкладывался.Этот грабеж - дело рук миллиардера-олигарха Бахматюка, кинувшего вкладчиков, и главы НБУ Гонтаревой, которая затягивала процесс объявления банка неплатежеспособным и выплаты из ФГВ, на период обвала курса гривны, чтобы выплатить вкладчикам в разы меньше в эквиваленте валюты.Хорошо бы, если бы нынешняя власть нашла возможность наказать этих негодяев.