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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4633463446354636>
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 23:09

  ЛАД написав:
  pesikot написав:
  freeze написав:«Земельний ринок — це символічне питання про старих політиків. З 2000-х років депутати перед Новим роком бездумно натискають на кнопку та продовжують цей ганебний мораторій на продаж землі. Внаслідок чого в Україні досі ніяк не врегульоване це питання», — сказав Вакарчук.

Так я и писал, что я за рынок земли.
Но меня сильно напрягают депутаты от СН своей некомпетентностью, поэтому они не могут прописать регуляцию рынка земли в законе.
Цель хорошая, но методы мутные. Видимо, поэтому ЕС и Голос голосовали против.

Как пример, вы порезали ногу, идёт кровь. Кто-то предлагает наложить жгут выше раны и ехать в больницу. А кто-то предлагает отрезать ногу на месте. Ход моих мыслей понятен ?

Общие рассуждения это хорошо.
Но не могли бы Вы указать, что конкретно Вам не нравится в принимаемом законе?


Песикот сначала назвал высказывание freeze дурдомом и что такого не было.
Дурдом - ваши размышления и приписывания того, чего не было

Вот программа ЕС

Вот программа Голоса

Ни там, ни там, ничего нет про отмену моратория.

А потом, когда его макнули цитатами, что было, кинулся в оригинальное объяснение своего *за*, но против.

Дурдом :lol:
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 23:12

Ирина, можно вопрос?
На Ваш профессиональный взгляд эти 2 поста - viewtopic.php?p=4794664#p4794664 и viewtopic.php?p=4794672#p4794672 заслуживают просто удаления или чего-то большего?
Мучает здоровое детское любопытство.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 23:14

Re: Політичні дискусії

Starikan написав:Что такое "невменяемые налоги" ? 18+1.5 ? Смешно... сравните с другими странами.

Ах да, ЕСВ 22% (который платится из ФОТ, а не из зарплаты). В большинстве нормальных стран вместо этого платится медстраховка и пенсионные взносы - частично работодателем, частично самим работником из зарплаты.

Да, забыл про НДС. Ну, назовите его налогом с продаж, может, легче станет.


18 + 1.5 + 22 + 20
А на что жить тогда ?
Обложили, демоны
Востаннє редагувалось freeze в Чет 14 лис, 2019 23:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 23:15

Re: Політичні дискусії

freeze написав:
Starikan написав:Что такое "невменяемые налоги" ? 18+1.5 ? Смешно... сравните с другими странами.

Ах да, ЕСВ 22% (который платится из ФОТ, а не из зарплаты). В большинстве нормальных стран вместо этого платится медстраховка и пенсионные взносы - частично работодателем, частично самим работником из зарплаты.

Да, забыл про НДС. Ну, назовите его налогом с продаж, может, легче станет.


18 + 1.5 + 22 + 20
А на что жить тогда ?


Ну они так не суммируются
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 23:15

detroytred
Спасибо, видел.
Но это общая методика.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 23:19

  Starikan написав:
  freeze написав:
mephala написав:так більшість не хоче взагалі платити податки.
то куди відправляємо пенсів та інших соціальних? :roll:
Так речь и шла, что хочет большинство.
Большинство людей до сраки кассовые аппараты и большинство не хочет платить невменяемые налоги.

Что такое "невменяемые налоги" ? 18+1.5 ? Смешно... сравните с другими странами.

Ах да, ЕСВ 22% (который платится из ФОТ, а не из зарплаты). В большинстве нормальных стран вместо этого платится медстраховка и пенсионные взносы - частично работодателем, частично самим работником из зарплаты.

Да, забыл про НДС. Ну, назовите его налогом с продаж, может, легче станет.


А вы сравните с развитыми странами не только ставки налогов, а и другие бенчмарки. Например, стоимость капитала и уровень монополизации.

Мелкий бизнес не хочет платить налоги не потому что жадный, а потому что бедный. Это единственная для него возможность сравняться с большим бизнесом по удельным расходам. Поскольку последний имеет доступ и к бесплатному фондированию посредством IPO/портфельных инвестиций, и к дешевому фондированию посредством евробондов и кредитов материнских компаний.

Если вы понимаете немного в бизнес-планировании и маркетинге, то знаете, что налоги являются элементом ценообразования на потребительском рынке. Отсутствие в цене у ФОПа НДС едва ли компенсирует его расходы на капитал в 20%+ годовых, полностью, или частично отсутствующие у крупного бизнеса.

Вот вам и ответ...
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 23:23

Re: Політичні дискусії

Faceless написав:Ну они так не суммируются


Да я просто упростил, там еще акцизы, включенные в оплату на проезд, ренты, включенные в оплату на отопление и тд и тп.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 23:26

  Schmit написав:
Децентрализация все?

Автоматику (оставления средств на местах) ПАП похоже не доработал))
Раз так легко сломали.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 23:28

  Starikan написав:
  freeze написав:
mephala написав:так більшість не хоче взагалі платити податки.
то куди відправляємо пенсів та інших соціальних? :roll:
Так речь и шла, что хочет большинство.
Большинство людей до сраки кассовые аппараты и большинство не хочет платить невменяемые налоги.

Что такое "невменяемые налоги" ? 18+1.5 ? Смешно... сравните с другими странами.

Ах да, ЕСВ 22% (который платится из ФОТ, а не из зарплаты). В большинстве нормальных стран вместо этого платится медстраховка и пенсионные взносы - частично работодателем, частично самим работником из зарплаты.

Да, забыл про НДС. Ну, назовите его налогом с продаж, может, легче станет.

PS. Только не надо о страдающем мелком бизнесе, мы говорим о большинстве.
А большинство - это наемные работники и бюджетники.

наприклад є ставка 10К грн яку називають робітнику. роботодавець повинен сплатити ще 22% додатково. отже витрати роботодавця 12,2К грн.
Робітник після податків на руки отримає 8К грн.

Як ви вважаєте - чпшник піде по чистій схемі чи заплатить робітнику 9К в конверті?
І яка схема буде влаштовувати обох?

ЗІ
а якщо ще врахувати ПДВ який сплатить робітник в магазині то виходить що з 12,2К які витрачає роботодавець на утримання штатної одиниці на податки піде 5,5К (або 45%)
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 23:35

  Faceless написав:
freeze написав:
Starikan написав:Что такое "невменяемые налоги" ? 18+1.5 ? Смешно... сравните с другими странами.

Ах да, ЕСВ 22% (который платится из ФОТ, а не из зарплаты). В большинстве нормальных стран вместо этого платится медстраховка и пенсионные взносы - частично работодателем, частично самим работником из зарплаты.

Да, забыл про НДС. Ну, назовите его налогом с продаж, может, легче станет.


18 + 1.5 + 22 + 20
А на что жить тогда ?


Ну они так не суммируются

Вы правы. Если быть точным, тогда так:
0,22+(1-0,22)(0,18+0,015)+(1-0,22-(1-0,22)(0,18+0,015))0,2 = 0,22+0,78*0195+(1-0,22-0,78*0,195)0,2 = 0,22+0,1521+(1-0,22-01521)0,2 = 0,22+0,1521+0,6279*0,2 = 0,22+0,1521+0,12558 = 0,49768 или почти 50%. Единственное допущение, что ничего не сберегается, а всё тратится. Для большинства вполне реально.
Ну да, не "невменяемые", но достаточно приличные.
При этом медстраховки никакой, а о пенсиях говорить не будем. :)

P.s. Кстати, к Вам тот же вопрос, кот. я задал в предыдущем посте. Если Вы сегодня не на дежурстве, то просто как к форумчанину.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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