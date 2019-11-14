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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4633463446354636 Додано: Чет 14 лис, 2019 23:50 Faceless написав: freeze написав: Starikan написав: Что такое "невменяемые налоги" ? 18+1.5 ? Смешно... сравните с другими странами.



Ах да, ЕСВ 22% (который платится из ФОТ, а не из зарплаты). В большинстве нормальных стран вместо этого платится медстраховка и пенсионные взносы - частично работодателем, частично самим работником из зарплаты.



Да, забыл про НДС. Ну, назовите его налогом с продаж, может, легче станет.



18 + 1.5 + 22 + 20

А на что жить тогда ? 18 + 1.5 + 22 + 20А на что жить тогда ?



Ну они так не суммируются Ну они так не суммируются



Можно на таком примере:



всего расходов на зарплату работника 122 коп. 22 коп ЕСВ, 100 коп gross-зарплата. С нее 18 коп НДФЛ, 1,5 коп военный сбор. Net-зарплата (на руки) 80,5 коп. Налоговая нагрузка на заработанное = 100% - 80,5 / 122 = 34%.



С net-зарплаты на все расходы, кроме импорта, 20% НДС, а на импорт - 30% (10% пошлина и 20% НДС). Усредним расходы 50/50 импорт/внутренняя добавленная стоимость. Итого 25%.



Т.е. с 80,5 коп остается 60,4 коп. Налоговая нагрузка на заработанное и потраченное = 100% - 60,4 / 122 = 50,5%. Т.е. больше половины, Карл!



И тут еще не учтены акцизы, ренты и налог и прибыль предприятий, заложенные в ценах покупаемых товаров и услуг. Суммарная налоговая нагрузка далеко за 60%.



Это значит, что 7-8 месяцев в году мы все работаем на блага, которые нам (якобы) возвращаются в виде социальных и общественных услуг.



Не знаю, кто как, но лично я из этих самых услуг получаю только дороги (точнее, то, что ими не является, но по традиции называется), уличное освещение, какую-никакую охрану правопорядка и пенсии моих родителей (правда, не превышающие суммарно 10% всех моих налоговых отчислений). За медицину платится отдельно (соцпакет работодателя), шаровых услуг, включая образование детей, не использую. Можно на таком примере:всего расходов на зарплату работника 122 коп. 22 коп ЕСВ, 100 коп gross-зарплата. С нее 18 коп НДФЛ, 1,5 коп военный сбор. Net-зарплата (на руки) 80,5 коп. Налоговая нагрузка на заработанное = 100% - 80,5 / 122 = 34%.С net-зарплаты на все расходы, кроме импорта, 20% НДС, а на импорт - 30% (10% пошлина и 20% НДС). Усредним расходы 50/50 импорт/внутренняя добавленная стоимость. Итого 25%.Т.е. с 80,5 коп остается 60,4 коп. Налоговая нагрузка на заработанное и потраченное = 100% - 60,4 / 122 = 50,5%. Т.е. больше половины, Карл!И тут еще не учтены акцизы, ренты и налог и прибыль предприятий, заложенные в ценах покупаемых товаров и услуг. Суммарная налоговая нагрузка далеко за 60%.Это значит, что 7-8 месяцев в году мы все работаем на блага, которые нам (якобы) возвращаются в виде социальных и общественных услуг.Не знаю, кто как, но лично я из этих самых услуг получаю только дороги (точнее, то, что ими не является, но по традиции называется), уличное освещение, какую-никакую охрану правопорядка и пенсии моих родителей (правда, не превышающие суммарно 10% всех моих налоговых отчислений). За медицину платится отдельно (соцпакет работодателя), шаровых услуг, включая образование детей, не использую. zРадио

Повідомлень: 4138 З нами з: 02.05.18 Подякував: 815 раз. Подякували: 1908 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 лис, 2019 00:13 freeze написав: Faceless написав: Ну они так не суммируются Да я просто упростил, там еще акцизы, включенные в оплату на проезд, ренты, включенные в оплату на отопление и тд и тп. Да я просто упростил, там еще акцизы, включенные в оплату на проезд, ренты, включенные в оплату на отопление и тд и тп.

Суммируйте, суммируйте... когда будет больше 100% - скажете

Вы же понимаете, что такой способ подсчета налогов - абсурд? Суммируйте, суммируйте... когда будет больше 100% - скажетеВы же понимаете, что такой способ подсчета налогов - абсурд? Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество Starikan 2 Повідомлень: 16402 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1558 раз. Подякували: 2533 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4633463446354636 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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