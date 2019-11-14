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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 14 лис, 2019 23:50
Faceless написав: freeze написав:
Starikan написав:Что такое "невменяемые налоги" ? 18+1.5 ? Смешно... сравните с другими странами.
Ах да, ЕСВ 22% (который платится из ФОТ, а не из зарплаты). В большинстве нормальных стран вместо этого платится медстраховка и пенсионные взносы - частично работодателем, частично самим работником из зарплаты.
Да, забыл про НДС. Ну, назовите его налогом с продаж, может, легче станет.
18 + 1.5 + 22 + 20
А на что жить тогда ?
Ну они так не суммируются
Можно на таком примере:
всего расходов на зарплату работника 122 коп. 22 коп ЕСВ, 100 коп gross-зарплата. С нее 18 коп НДФЛ, 1,5 коп военный сбор. Net-зарплата (на руки) 80,5 коп. Налоговая нагрузка на заработанное = 100% - 80,5 / 122 = 34%.
С net-зарплаты на все расходы, кроме импорта, 20% НДС, а на импорт - 30% (10% пошлина и 20% НДС). Усредним расходы 50/50 импорт/внутренняя добавленная стоимость. Итого 25%.
Т.е. с 80,5 коп остается 60,4 коп. Налоговая нагрузка на заработанное и потраченное = 100% - 60,4 / 122 = 50,5%. Т.е. больше половины, Карл!
И тут еще не учтены акцизы, ренты и налог и прибыль предприятий, заложенные в ценах покупаемых товаров и услуг. Суммарная налоговая нагрузка далеко за 60%.
Это значит, что 7-8 месяцев в году мы все работаем на блага, которые нам (якобы) возвращаются в виде социальных и общественных услуг.
Не знаю, кто как, но лично я из этих самых услуг получаю только дороги (точнее, то, что ими не является, но по традиции называется), уличное освещение, какую-никакую охрану правопорядка и пенсии моих родителей (правда, не превышающие суммарно 10% всех моих налоговых отчислений). За медицину платится отдельно (соцпакет работодателя), шаровых услуг, включая образование детей, не использую.
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 00:13
freeze написав:
Faceless написав: Ну они так не суммируются
Да я просто упростил, там еще акцизы, включенные в оплату на проезд, ренты, включенные в оплату на отопление и тд и тп.
Суммируйте, суммируйте... когда будет больше 100% - скажете
Вы же понимаете, что такой способ подсчета налогов - абсурд?
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 01:08
Прошу прощения, немного ошибся с подсчётом в предыдущем посте (неправильно взял базу для ЕСВ - затраты предприятия вместо суммы дохода, подлежащего налогообложению НДФЛ).
При правильном расчете выйдет чуть меньше. Сумма уплаченных налогов составит 47,21% от суммы начисленных зарплат.
Но как правильно отмечали, эта цифра не включает акцизы, рентные платежи и т.п.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 01:30
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