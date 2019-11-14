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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4633463446354636 Додано: П'ят 15 лис, 2019 06:51 "Мишебраття!"



"

Российские стратегические бомбардировщики Ту-22М3 отрабатывали на учениях нанесение удара по Одессе"

Хто би сумнівався, що московити виконають наказ Путіна про бомбардування українських міст?



Московити вже обстрілювали Маріуполь з "Градів".



https://censor.net.ua/news/3159807/ross ... _po_odesse Цікава інформація для русофілів, яких тут повноРоссийские стратегические бомбардировщики Ту-22М3 отрабатывали на учениях нанесение удара по Одессе"Хто би сумнівався, що московити виконають наказ Путіна про бомбардування українських міст?Московити вже обстрілювали Маріуполь з "Градів". Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20675 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1159 раз. Подякували: 2138 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 лис, 2019 08:23 Re: Політичні дискусії Почему мы самые бедные

( часть политическая)



Итак, еще одной причиной бедности Украины являются ее политические традиции. А если конкретнее, то исторически крайне неэффективные , рыхлые формы политического управления. Украина- это сословно -феодальное государство. Но для управления такими государствами необходима политическая форма ,построенная на сильной единоличной власти . Но в Украине построить такую власть не удается.



Чтобы понять это далеко ходить не надо. Достаточно взглянуть на " мучения" Зеленского и Богдана. Офис Президента всячески старается подчинить себе и фракцию и правительство ,вход идет все, - и кнут и пряник. Но , " что они не делают , не идут дела": фракция разваливается просто на глазах, правительство все больше не обращает внимание на Зеленского и живет своей жизнью. Очень скоро Зеленский осознает , что он упирается в стену и не в состоянии проводить никакой стратегии. И не только он, никто не в состоянии: ни ВР, ни Президент, ни правительство.



В таком же положении находился и Порошенко, который старался просто купить весь парламент, чтобы проводить свою линию. А для масштабного подкупа депутатов требовались немалые деньги. И Петр Алексеевич старался во всю, поднимал бабло, себя , разумеется не забывая.



Парализовали друг друга Ющенко и Тимошенко и вынуждены были уступить место для Януковича.



Последний попытался подмять под себя всех, но был смещен олигархами. Кучма кое- как мог лавировать между всеми центрами власти, но реально был не в состоянии проводить никакой собственной политической линии и лишь пассивно наблюдал , как олигархи разрывали страну. Точнее , не нашел ничего лучшего как разрывать ее вместе с олигархами.



Политический режим , который сложился в Украине можно назвать гетманщиной. Это не демократия, как многие думают, потому что у нас есть выборы. И это не режим личной власти. Это именно наша уникальная гетманщина, то есть власть олигархии , с очень слабым формальным лидером страны, которого всегда можно сместить с помощью недовольного охлоса.





Гетманщина -это историческая матрица Украины , очень неэффективный , слабый, неустойчивый политический режим. Это " ни рыба , ни мясо", ни демократия, ни самодержавие. Это уникальный национальный режим , при котором страна постоянно балансирует на грани политического и экономического краха и опыт современной Украины это убедительно доказывает.



Чтобы лучше понять разницу между гетманщиной и режимом личной власти, рассмотрим две разные исторические матрицы : России и Украины



Россия на протяжении многих столетий формировалась как полувоенное , жестко иерархичное , служилое государство с царем-самодержцем во главе. Царь всегда был вне закона, над законом и сам был законом. Царь на Руси это фигура сакральная, имеющая власть от Бога и возглавляющий Церковь. В России никогда не было частной собственности, - вся собственность принадлежала царю, который мог ее жаловать , а мог и забрать обратно. Поэтому царь не мог заниматься " низменным промыслом" ( бизнесом) по определению, в силу своего сакрального статуса. Не царское это было дело.



В отличии от царя в России , гетман -это традиционно была фигура зависимая, политически слабая, не имеющая особой сакральности и поэтому не имеющая реальной широкой поддержки ни среди холопства , ни среди духовенства. Срок правления гетмана мог быть довольно коротким- его мог убрать и царь, и его могли убрать свои - казаки и богатые старшины. По этой причине гетманы в Украине всегда были крупномасштабными казнокрадами, не стесняясь приобретали собственность как в Украине , так и за рубежом , имели и управляли собственными промыслами. Любой гетман понимал что его век короток и надо материально подготовиться к жизни за кордоном после опалы, если не удавили, конечно. .



Богатые старшины вели себя подобным же образом и в любой момент могли сделать попытку сместить гетмана с помощью внешних соседей или козацтва. Этот важный момент! Козацтво - это тот феномен, тот уникальный общественный слой вооруженных людей, который , в сущности, не дал Украине возможности создать свое собственное независимое государство. С государственной точки зрения козацтво - это деструктивная сила , которая делала режим гетманства очень рыхлым и слабым.





После распада СССР Россия постепенно возвратилась к своей традиционной самодержавной матрице с Путиным -царем во главе. Представить что Путин лично владеет в России какими то кондитерскими или макаронными фабриками, пивзаводами или птицефабриками совершенно невозможно. Это выглядело бы смешно - народ его не для этого на царство призвал. Если бы Путин ЭТИМ занимался , то его просто бы удавили, как принято на Руси. Да и зачем?! Путину и так все принадлежит от Бога , включая самих россиян, поэтому он занимается своим прямым делом: царствует, правит державу, крепит оборону, карает проворовавшихся чиновников , милует покаявшихся, раздает милостыню сирым и убогим, занимается духовными скрепами и т.п.



Частной собственности и бизнеса в России по- прежнему нет, а есть государственная служба на производстве, чем у Путина занимаются служилые люди: Сечин, Потанин, Фридман, Авен , Прохоров и др. А кто не согласился служить верой и правдой Отечеству , те либо томятся в темнице, либо лежат уже во сырой земле , либо изгнаны из страны.



Так было на Руси всегда , так есть и так будет. И не потому что Путин такой, а потому что это привычный уклад жизни россиян и другого не будет. Если будет по другому , то это будет уже не Россия. Это называется - историческая матрица!



Историческая матрица Украины -это гетманщина. После распада СССР Украина некоторое время болталась в неопределенном положении, но после первого майдана страна стремительно стала возвращаться к своим традиционным корням.



Процесс начался при Кучме и на сегодняшний день можно констатировать что возвращение успешно завершилось. Режим , который создан в Украине это снова гетманщина, только гетмана теперь утверждают не в Москве , а в Вашингтоне.



Зеленский, это , конечно, карикатура на гетмана. А вот Порошенко был типичным украинским гетманом, против которого взбунтовалась часть старшины. Его биография типовая,- сначала был писарем , потом старшиной при других гетманах, нарыл немалое состояние на этих должностях. Обвинения ему стандартные - чрезмерное казнокрадство. Именно " чрезмерное" , а не казнокрадство само по себе. Бунты старшин и козацтва против гетмана в Украине это нормальная традиция. Поэтому общество спокойно относиться когда добробаты( это те же козаки!) , причем даже чужестранцы ( как , например, грузинские козаки!) приезжали на Банковую и устраивают палаточный лагерь перед резиденцией гетмана, блокируют гетманский бизнес, выдвигают ему ультиматумы. Картина , совершенно немыслимая для царской России, где всех немедленно бы уже четвертовали. Но для нашей гетманщины -это норма.



Ну, и наконец, самое главное и самое неприятное.. Гетманщина -это совершенно нежизнеспособный режим, который не может существовать без внешнего управления. Если Украину отключить от внешнего управления, то в стране немедленно наступит знаменитая украинская руина.



Запад это прекрасно понимает. Он понимает , что режим личной власти в Украине невозможен, так как нет таких традиций, а демократия пока никак не получается в силу архаичной культуры. Что делать пока никто не знает. Для Запада Украина оказалась чемоданом без ручки.



(С) головачев андрей investorkiev

Повідомлень: 1339 З нами з: 06.03.19 Подякував: 65 раз. Подякували: 191 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4633463446354636 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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