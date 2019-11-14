"
Российские стратегические бомбардировщики Ту-22М3 отрабатывали на учениях нанесение удара по Одессе"
Хто би сумнівався, що московити виконають наказ Путіна про бомбардування українських міст?
Московити вже обстрілювали Маріуполь з "Градів".
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 15 лис, 2019 06:51
"Мишебраття!"
Цікава інформація для русофілів, яких тут повно
"
Российские стратегические бомбардировщики Ту-22М3 отрабатывали на учениях нанесение удара по Одессе"
Хто би сумнівався, що московити виконають наказ Путіна про бомбардування українських міст?
Московити вже обстрілювали Маріуполь з "Градів".
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: П'ят 15 лис, 2019 08:23
Re: Політичні дискусії
Почему мы самые бедные
( часть политическая)
Итак, еще одной причиной бедности Украины являются ее политические традиции. А если конкретнее, то исторически крайне неэффективные , рыхлые формы политического управления. Украина- это сословно -феодальное государство. Но для управления такими государствами необходима политическая форма ,построенная на сильной единоличной власти . Но в Украине построить такую власть не удается.
Чтобы понять это далеко ходить не надо. Достаточно взглянуть на " мучения" Зеленского и Богдана. Офис Президента всячески старается подчинить себе и фракцию и правительство ,вход идет все, - и кнут и пряник. Но , " что они не делают , не идут дела": фракция разваливается просто на глазах, правительство все больше не обращает внимание на Зеленского и живет своей жизнью. Очень скоро Зеленский осознает , что он упирается в стену и не в состоянии проводить никакой стратегии. И не только он, никто не в состоянии: ни ВР, ни Президент, ни правительство.
В таком же положении находился и Порошенко, который старался просто купить весь парламент, чтобы проводить свою линию. А для масштабного подкупа депутатов требовались немалые деньги. И Петр Алексеевич старался во всю, поднимал бабло, себя , разумеется не забывая.
Парализовали друг друга Ющенко и Тимошенко и вынуждены были уступить место для Януковича.
Последний попытался подмять под себя всех, но был смещен олигархами. Кучма кое- как мог лавировать между всеми центрами власти, но реально был не в состоянии проводить никакой собственной политической линии и лишь пассивно наблюдал , как олигархи разрывали страну. Точнее , не нашел ничего лучшего как разрывать ее вместе с олигархами.
Политический режим , который сложился в Украине можно назвать гетманщиной. Это не демократия, как многие думают, потому что у нас есть выборы. И это не режим личной власти. Это именно наша уникальная гетманщина, то есть власть олигархии , с очень слабым формальным лидером страны, которого всегда можно сместить с помощью недовольного охлоса.
Гетманщина -это историческая матрица Украины , очень неэффективный , слабый, неустойчивый политический режим. Это " ни рыба , ни мясо", ни демократия, ни самодержавие. Это уникальный национальный режим , при котором страна постоянно балансирует на грани политического и экономического краха и опыт современной Украины это убедительно доказывает.
Чтобы лучше понять разницу между гетманщиной и режимом личной власти, рассмотрим две разные исторические матрицы : России и Украины
Россия на протяжении многих столетий формировалась как полувоенное , жестко иерархичное , служилое государство с царем-самодержцем во главе. Царь всегда был вне закона, над законом и сам был законом. Царь на Руси это фигура сакральная, имеющая власть от Бога и возглавляющий Церковь. В России никогда не было частной собственности, - вся собственность принадлежала царю, который мог ее жаловать , а мог и забрать обратно. Поэтому царь не мог заниматься " низменным промыслом" ( бизнесом) по определению, в силу своего сакрального статуса. Не царское это было дело.
В отличии от царя в России , гетман -это традиционно была фигура зависимая, политически слабая, не имеющая особой сакральности и поэтому не имеющая реальной широкой поддержки ни среди холопства , ни среди духовенства. Срок правления гетмана мог быть довольно коротким- его мог убрать и царь, и его могли убрать свои - казаки и богатые старшины. По этой причине гетманы в Украине всегда были крупномасштабными казнокрадами, не стесняясь приобретали собственность как в Украине , так и за рубежом , имели и управляли собственными промыслами. Любой гетман понимал что его век короток и надо материально подготовиться к жизни за кордоном после опалы, если не удавили, конечно. .
Богатые старшины вели себя подобным же образом и в любой момент могли сделать попытку сместить гетмана с помощью внешних соседей или козацтва. Этот важный момент! Козацтво - это тот феномен, тот уникальный общественный слой вооруженных людей, который , в сущности, не дал Украине возможности создать свое собственное независимое государство. С государственной точки зрения козацтво - это деструктивная сила , которая делала режим гетманства очень рыхлым и слабым.
После распада СССР Россия постепенно возвратилась к своей традиционной самодержавной матрице с Путиным -царем во главе. Представить что Путин лично владеет в России какими то кондитерскими или макаронными фабриками, пивзаводами или птицефабриками совершенно невозможно. Это выглядело бы смешно - народ его не для этого на царство призвал. Если бы Путин ЭТИМ занимался , то его просто бы удавили, как принято на Руси. Да и зачем?! Путину и так все принадлежит от Бога , включая самих россиян, поэтому он занимается своим прямым делом: царствует, правит державу, крепит оборону, карает проворовавшихся чиновников , милует покаявшихся, раздает милостыню сирым и убогим, занимается духовными скрепами и т.п.
Частной собственности и бизнеса в России по- прежнему нет, а есть государственная служба на производстве, чем у Путина занимаются служилые люди: Сечин, Потанин, Фридман, Авен , Прохоров и др. А кто не согласился служить верой и правдой Отечеству , те либо томятся в темнице, либо лежат уже во сырой земле , либо изгнаны из страны.
Так было на Руси всегда , так есть и так будет. И не потому что Путин такой, а потому что это привычный уклад жизни россиян и другого не будет. Если будет по другому , то это будет уже не Россия. Это называется - историческая матрица!
Историческая матрица Украины -это гетманщина. После распада СССР Украина некоторое время болталась в неопределенном положении, но после первого майдана страна стремительно стала возвращаться к своим традиционным корням.
Процесс начался при Кучме и на сегодняшний день можно констатировать что возвращение успешно завершилось. Режим , который создан в Украине это снова гетманщина, только гетмана теперь утверждают не в Москве , а в Вашингтоне.
Зеленский, это , конечно, карикатура на гетмана. А вот Порошенко был типичным украинским гетманом, против которого взбунтовалась часть старшины. Его биография типовая,- сначала был писарем , потом старшиной при других гетманах, нарыл немалое состояние на этих должностях. Обвинения ему стандартные - чрезмерное казнокрадство. Именно " чрезмерное" , а не казнокрадство само по себе. Бунты старшин и козацтва против гетмана в Украине это нормальная традиция. Поэтому общество спокойно относиться когда добробаты( это те же козаки!) , причем даже чужестранцы ( как , например, грузинские козаки!) приезжали на Банковую и устраивают палаточный лагерь перед резиденцией гетмана, блокируют гетманский бизнес, выдвигают ему ультиматумы. Картина , совершенно немыслимая для царской России, где всех немедленно бы уже четвертовали. Но для нашей гетманщины -это норма.
Ну, и наконец, самое главное и самое неприятное.. Гетманщина -это совершенно нежизнеспособный режим, который не может существовать без внешнего управления. Если Украину отключить от внешнего управления, то в стране немедленно наступит знаменитая украинская руина.
Запад это прекрасно понимает. Он понимает , что режим личной власти в Украине невозможен, так как нет таких традиций, а демократия пока никак не получается в силу архаичной культуры. Что делать пока никто не знает. Для Запада Украина оказалась чемоданом без ручки.
(С) головачев андрей
|