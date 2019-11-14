RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4632463346344635
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 23:19

  Starikan написав:
  freeze написав:
mephala написав:так більшість не хоче взагалі платити податки.
то куди відправляємо пенсів та інших соціальних? :roll:
Так речь и шла, что хочет большинство.
Большинство людей до сраки кассовые аппараты и большинство не хочет платить невменяемые налоги.

Что такое "невменяемые налоги" ? 18+1.5 ? Смешно... сравните с другими странами.

Ах да, ЕСВ 22% (который платится из ФОТ, а не из зарплаты). В большинстве нормальных стран вместо этого платится медстраховка и пенсионные взносы - частично работодателем, частично самим работником из зарплаты.

Да, забыл про НДС. Ну, назовите его налогом с продаж, может, легче станет.


А вы сравните с развитыми странами не только ставки налогов, а и другие бенчмарки. Например, стоимость капитала и уровень монополизации.

Мелкий бизнес не хочет платить налоги не потому что жадный, а потому что бедный. Это единственная для него возможность сравняться с большим бизнесом по удельным расходам. Поскольку последний имеет доступ и к бесплатному фондированию посредством IPO/портфельных инвестиций, и к дешевому фондированию посредством евробондов и кредитов материнских компаний.

Если вы понимаете немного в бизнес-планировании и маркетинге, то знаете, что налоги являются элементом ценообразования на потребительском рынке. Отсутствие в цене у ФОПа НДС едва ли компенсирует его расходы на капитал в 20%+ годовых, полностью, или частично отсутствующие у крупного бизнеса.

Вот вам и ответ...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4137
З нами з: 02.05.18
Подякував: 815 раз.
Подякували: 1908 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 23:23

Re: Політичні дискусії

Faceless написав:Ну они так не суммируются


Да я просто упростил, там еще акцизы, включенные в оплату на проезд, ренты, включенные в оплату на отопление и тд и тп.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 13504
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3755 раз.
Подякували: 5538 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 23:26

  Schmit написав:
Децентрализация все?

Автоматику (оставления средств на местах) ПАП похоже не доработал))
Раз так легко сломали.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22548
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1887 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 23:28

  Starikan написав:
  freeze написав:
mephala написав:так більшість не хоче взагалі платити податки.
то куди відправляємо пенсів та інших соціальних? :roll:
Так речь и шла, что хочет большинство.
Большинство людей до сраки кассовые аппараты и большинство не хочет платить невменяемые налоги.

Что такое "невменяемые налоги" ? 18+1.5 ? Смешно... сравните с другими странами.

Ах да, ЕСВ 22% (который платится из ФОТ, а не из зарплаты). В большинстве нормальных стран вместо этого платится медстраховка и пенсионные взносы - частично работодателем, частично самим работником из зарплаты.

Да, забыл про НДС. Ну, назовите его налогом с продаж, может, легче станет.

PS. Только не надо о страдающем мелком бизнесе, мы говорим о большинстве.
А большинство - это наемные работники и бюджетники.

наприклад є ставка 10К грн яку називають робітнику. роботодавець повинен сплатити ще 22% додатково. отже витрати роботодавця 12,2К грн.
Робітник після податків на руки отримає 8К грн.

Як ви вважаєте - чпшник піде по чистій схемі чи заплатить робітнику 9К в конверті?
І яка схема буде влаштовувати обох?

ЗІ
а якщо ще врахувати ПДВ який сплатить робітник в магазині то виходить що з 12,2К які витрачає роботодавець на утримання штатної одиниці на податки піде 5,5К (або 45%)
mephala
 
Повідомлень: 5889
З нами з: 07.04.14
Подякував: 83 раз.
Подякували: 678 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 23:35

  Faceless написав:
freeze написав:
Starikan написав:Что такое "невменяемые налоги" ? 18+1.5 ? Смешно... сравните с другими странами.

Ах да, ЕСВ 22% (который платится из ФОТ, а не из зарплаты). В большинстве нормальных стран вместо этого платится медстраховка и пенсионные взносы - частично работодателем, частично самим работником из зарплаты.

Да, забыл про НДС. Ну, назовите его налогом с продаж, может, легче станет.


18 + 1.5 + 22 + 20
А на что жить тогда ?


Ну они так не суммируются

Вы правы. Если быть точным, тогда так:
0,22+(1-0,22)(0,18+0,015)+(1-0,22-(1-0,22)(0,18+0,015))0,2 = 0,22+0,78*0195+(1-0,22-0,78*0,195)0,2 = 0,22+0,1521+(1-0,22-01521)0,2 = 0,22+0,1521+0,6279*0,2 = 0,22+0,1521+0,12558 = 0,49768 или почти 50%. Единственное допущение, что ничего не сберегается, а всё тратится. Для большинства вполне реально.
Ну да, не "невменяемые", но достаточно приличные.
При этом медстраховки никакой, а о пенсиях говорить не будем. :)

P.s. Кстати, к Вам тот же вопрос, кот. я задал в предыдущем посте. Если Вы сегодня не на дежурстве, то просто как к форумчанину.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 14796
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4293 раз.
Подякували: 3989 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 23:50

  Faceless написав:
freeze написав:
Starikan написав:Что такое "невменяемые налоги" ? 18+1.5 ? Смешно... сравните с другими странами.

Ах да, ЕСВ 22% (который платится из ФОТ, а не из зарплаты). В большинстве нормальных стран вместо этого платится медстраховка и пенсионные взносы - частично работодателем, частично самим работником из зарплаты.

Да, забыл про НДС. Ну, назовите его налогом с продаж, может, легче станет.


18 + 1.5 + 22 + 20
А на что жить тогда ?


Ну они так не суммируются


Можно на таком примере:

всего расходов на зарплату работника 122 коп. 22 коп ЕСВ, 100 коп gross-зарплата. С нее 18 коп НДФЛ, 1,5 коп военный сбор. Net-зарплата (на руки) 80,5 коп. Налоговая нагрузка на заработанное = 100% - 80,5 / 122 = 34%.

С net-зарплаты на все расходы, кроме импорта, 20% НДС, а на импорт - 30% (10% пошлина и 20% НДС). Усредним расходы 50/50 импорт/внутренняя добавленная стоимость. Итого 25%.

Т.е. с 80,5 коп остается 60,4 коп. Налоговая нагрузка на заработанное и потраченное = 100% - 60,4 / 122 = 50,5%. Т.е. больше половины, Карл!

И тут еще не учтены акцизы, ренты и налог и прибыль предприятий, заложенные в ценах покупаемых товаров и услуг. Суммарная налоговая нагрузка далеко за 60%.

Это значит, что 7-8 месяцев в году мы все работаем на блага, которые нам (якобы) возвращаются в виде социальных и общественных услуг.

Не знаю, кто как, но лично я из этих самых услуг получаю только дороги (точнее, то, что ими не является, но по традиции называется), уличное освещение, какую-никакую охрану правопорядка и пенсии моих родителей (правда, не превышающие суммарно 10% всех моих налоговых отчислений). За медицину платится отдельно (соцпакет работодателя), шаровых услуг, включая образование детей, не использую.
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4137
З нами з: 02.05.18
Подякував: 815 раз.
Подякували: 1908 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 00:13

  freeze написав:
Faceless написав: Ну они так не суммируются
Да я просто упростил, там еще акцизы, включенные в оплату на проезд, ренты, включенные в оплату на отопление и тд и тп.

Суммируйте, суммируйте... когда будет больше 100% - скажете :mrgreen:
Вы же понимаете, что такой способ подсчета налогов - абсурд?
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan
2
 
Повідомлень: 16402
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1558 раз.
Подякували: 2533 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 01:08

Прошу прощения, немного ошибся с подсчётом в предыдущем посте (неправильно взял базу для ЕСВ - затраты предприятия вместо суммы дохода, подлежащего налогообложению НДФЛ).
При правильном расчете выйдет чуть меньше. Сумма уплаченных налогов составит 47,21% от суммы начисленных зарплат.
Но как правильно отмечали, эта цифра не включает акцизы, рентные платежи и т.п.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 14796
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4293 раз.
Подякували: 3989 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 06:51

"Мишебраття!"

Цікава інформація для русофілів, яких тут повно

"
Российские стратегические бомбардировщики Ту-22М3 отрабатывали на учениях нанесение удара по Одессе"
Хто би сумнівався, що московити виконають наказ Путіна про бомбардування українських міст?

Московити вже обстрілювали Маріуполь з "Градів".

https://censor.net.ua/news/3159807/ross ... _po_odesse
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20674
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1161 раз.
Подякували: 2138 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 10:27

Минус два депутата из фракции Слуги на выход.
Неплохо.
Хотя они и так не голосовали как вся фракция в последнее время.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 13504
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3755 раз.
Подякували: 5538 раз.
 
Профіль
20
3
5
  #<1 ... 4632463346344635
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (78642)
15.11.2019 11:13
Рынок ОВГЗ (1186)
15.11.2019 10:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.