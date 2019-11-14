Додано: Чет 14 лис, 2019 23:50

Faceless написав: freeze написав: Starikan написав: Что такое "невменяемые налоги" ? 18+1.5 ? Смешно... сравните с другими странами.



Ах да, ЕСВ 22% (который платится из ФОТ, а не из зарплаты). В большинстве нормальных стран вместо этого платится медстраховка и пенсионные взносы - частично работодателем, частично самим работником из зарплаты.



Да, забыл про НДС. Ну, назовите его налогом с продаж, может, легче станет.



18 + 1.5 + 22 + 20

А на что жить тогда ? 18 + 1.5 + 22 + 20А на что жить тогда ?



Ну они так не суммируются Ну они так не суммируются

Можно на таком примере:всего расходов на зарплату работника 122 коп. 22 коп ЕСВ, 100 коп gross-зарплата. С нее 18 коп НДФЛ, 1,5 коп военный сбор. Net-зарплата (на руки) 80,5 коп. Налоговая нагрузка на заработанное = 100% - 80,5 / 122 = 34%.С net-зарплаты на все расходы, кроме импорта, 20% НДС, а на импорт - 30% (10% пошлина и 20% НДС). Усредним расходы 50/50 импорт/внутренняя добавленная стоимость. Итого 25%.Т.е. с 80,5 коп остается 60,4 коп. Налоговая нагрузка на заработанное и потраченное = 100% - 60,4 / 122 = 50,5%. Т.е. больше половины, Карл!И тут еще не учтены акцизы, ренты и налог и прибыль предприятий, заложенные в ценах покупаемых товаров и услуг. Суммарная налоговая нагрузка далеко за 60%.Это значит, что 7-8 месяцев в году мы все работаем на блага, которые нам (якобы) возвращаются в виде социальных и общественных услуг.Не знаю, кто как, но лично я из этих самых услуг получаю только дороги (точнее, то, что ими не является, но по традиции называется), уличное освещение, какую-никакую охрану правопорядка и пенсии моих родителей (правда, не превышающие суммарно 10% всех моих налоговых отчислений). За медицину платится отдельно (соцпакет работодателя), шаровых услуг, включая образование детей, не использую.