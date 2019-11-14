Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
mephala написав:так більшість не хоче взагалі платити податки. то куди відправляємо пенсів та інших соціальних?
Так речь и шла, что хочет большинство. Большинство людей до сраки кассовые аппараты и большинство не хочет платить невменяемые налоги.
Что такое "невменяемые налоги" ? 18+1.5 ? Смешно... сравните с другими странами.
Ах да, ЕСВ 22% (который платится из ФОТ, а не из зарплаты). В большинстве нормальных стран вместо этого платится медстраховка и пенсионные взносы - частично работодателем, частично самим работником из зарплаты.
Да, забыл про НДС. Ну, назовите его налогом с продаж, может, легче станет.
А вы сравните с развитыми странами не только ставки налогов, а и другие бенчмарки. Например, стоимость капитала и уровень монополизации.
Мелкий бизнес не хочет платить налоги не потому что жадный, а потому что бедный. Это единственная для него возможность сравняться с большим бизнесом по удельным расходам. Поскольку последний имеет доступ и к бесплатному фондированию посредством IPO/портфельных инвестиций, и к дешевому фондированию посредством евробондов и кредитов материнских компаний.
Если вы понимаете немного в бизнес-планировании и маркетинге, то знаете, что налоги являются элементом ценообразования на потребительском рынке. Отсутствие в цене у ФОПа НДС едва ли компенсирует его расходы на капитал в 20%+ годовых, полностью, или частично отсутствующие у крупного бизнеса.
mephala написав:так більшість не хоче взагалі платити податки. то куди відправляємо пенсів та інших соціальних?
Так речь и шла, что хочет большинство. Большинство людей до сраки кассовые аппараты и большинство не хочет платить невменяемые налоги.
Что такое "невменяемые налоги" ? 18+1.5 ? Смешно... сравните с другими странами.
Ах да, ЕСВ 22% (который платится из ФОТ, а не из зарплаты). В большинстве нормальных стран вместо этого платится медстраховка и пенсионные взносы - частично работодателем, частично самим работником из зарплаты.
Да, забыл про НДС. Ну, назовите его налогом с продаж, может, легче станет.
PS. Только не надо о страдающем мелком бизнесе, мы говорим о большинстве. А большинство - это наемные работники и бюджетники.
наприклад є ставка 10К грн яку називають робітнику. роботодавець повинен сплатити ще 22% додатково. отже витрати роботодавця 12,2К грн. Робітник після податків на руки отримає 8К грн.
Як ви вважаєте - чпшник піде по чистій схемі чи заплатить робітнику 9К в конверті? І яка схема буде влаштовувати обох?
ЗІ а якщо ще врахувати ПДВ який сплатить робітник в магазині то виходить що з 12,2К які витрачає роботодавець на утримання штатної одиниці на податки піде 5,5К (або 45%)
Starikan написав:Что такое "невменяемые налоги" ? 18+1.5 ? Смешно... сравните с другими странами.
Ах да, ЕСВ 22% (который платится из ФОТ, а не из зарплаты). В большинстве нормальных стран вместо этого платится медстраховка и пенсионные взносы - частично работодателем, частично самим работником из зарплаты.
Да, забыл про НДС. Ну, назовите его налогом с продаж, может, легче станет.
18 + 1.5 + 22 + 20 А на что жить тогда ?
Ну они так не суммируются
Вы правы. Если быть точным, тогда так: 0,22+(1-0,22)(0,18+0,015)+(1-0,22-(1-0,22)(0,18+0,015))0,2 = 0,22+0,78*0195+(1-0,22-0,78*0,195)0,2 = 0,22+0,1521+(1-0,22-01521)0,2 = 0,22+0,1521+0,6279*0,2 = 0,22+0,1521+0,12558 = 0,49768 или почти 50%. Единственное допущение, что ничего не сберегается, а всё тратится. Для большинства вполне реально. Ну да, не "невменяемые", но достаточно приличные. При этом медстраховки никакой, а о пенсиях говорить не будем.
P.s. Кстати, к Вам тот же вопрос, кот. я задал в предыдущем посте. Если Вы сегодня не на дежурстве, то просто как к форумчанину.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Starikan написав:Что такое "невменяемые налоги" ? 18+1.5 ? Смешно... сравните с другими странами.
Ах да, ЕСВ 22% (который платится из ФОТ, а не из зарплаты). В большинстве нормальных стран вместо этого платится медстраховка и пенсионные взносы - частично работодателем, частично самим работником из зарплаты.
Да, забыл про НДС. Ну, назовите его налогом с продаж, может, легче станет.
18 + 1.5 + 22 + 20 А на что жить тогда ?
Ну они так не суммируются
Можно на таком примере:
всего расходов на зарплату работника 122 коп. 22 коп ЕСВ, 100 коп gross-зарплата. С нее 18 коп НДФЛ, 1,5 коп военный сбор. Net-зарплата (на руки) 80,5 коп. Налоговая нагрузка на заработанное = 100% - 80,5 / 122 = 34%.
С net-зарплаты на все расходы, кроме импорта, 20% НДС, а на импорт - 30% (10% пошлина и 20% НДС). Усредним расходы 50/50 импорт/внутренняя добавленная стоимость. Итого 25%.
Т.е. с 80,5 коп остается 60,4 коп. Налоговая нагрузка на заработанное и потраченное = 100% - 60,4 / 122 = 50,5%. Т.е. больше половины, Карл!
И тут еще не учтены акцизы, ренты и налог и прибыль предприятий, заложенные в ценах покупаемых товаров и услуг. Суммарная налоговая нагрузка далеко за 60%.
Это значит, что 7-8 месяцев в году мы все работаем на блага, которые нам (якобы) возвращаются в виде социальных и общественных услуг.
Не знаю, кто как, но лично я из этих самых услуг получаю только дороги (точнее, то, что ими не является, но по традиции называется), уличное освещение, какую-никакую охрану правопорядка и пенсии моих родителей (правда, не превышающие суммарно 10% всех моих налоговых отчислений). За медицину платится отдельно (соцпакет работодателя), шаровых услуг, включая образование детей, не использую.
Прошу прощения, немного ошибся с подсчётом в предыдущем посте (неправильно взял базу для ЕСВ - затраты предприятия вместо суммы дохода, подлежащего налогообложению НДФЛ). При правильном расчете выйдет чуть меньше. Сумма уплаченных налогов составит 47,21% от суммы начисленных зарплат. Но как правильно отмечали, эта цифра не включает акцизы, рентные платежи и т.п.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.