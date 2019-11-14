|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 15 лис, 2019 11:41
freeze написав:
Starikan написав:Что такое "невменяемые налоги" ? 18+1.5 ? Смешно... сравните с другими странами.
Ах да, ЕСВ 22% (который платится из ФОТ, а не из зарплаты). В большинстве нормальных стран вместо этого платится медстраховка и пенсионные взносы - частично работодателем, частично самим работником из зарплаты.
Да, забыл про НДС. Ну, назовите его налогом с продаж, может, легче станет.
18 + 1.5 + 22 + 20
А на что жить тогда ?
Обложили, демоны
Как я понимаю, это ставки подоходного/военного/отчислений (соцстрах+медстрах+пенсионный)/НДС. В РФ эти цифры следующие 13/нет/30,5/20. Чтобы выплатить 100 рублей работнику, нужно опалить 14-95 подоходного и 35-06 отчислений - 50 рублей государству. НДС к этому никакого отношения не имеет - он (к уплате) большей частью покрывается входящим же НДС при покупке товаров и услуг.
-
Волгарь
-
-
- Повідомлень: 7285
- З нами з: 12.10.12
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 752 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 15 лис, 2019 11:46
freeze написав:
По вопросу снижения ренты на добычу руды в обмен на голоса за землю...
Получается у нас уже пятый президент, с которым договорился Ахметов.
Президенты меняются, а Ринат Леонидович остается в прибыли при любой власти.
Нема пытань.
Национализируйте и честно работайте.(ни у кого нет сомнения, что его собственность нарощена не законно)
- ?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
-
Kudrjavuy
-
-
- Повідомлень: 7197
- З нами з: 20.09.12
- Подякував: 653 раз.
- Подякували: 844 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 15 лис, 2019 11:54
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 5895
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 84 раз.
- Подякували: 678 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:04
Волгарь написав:
НДС к этому никакого отношения не имеет - он (к уплате) большей частью покрывается входящим же НДС при покупке товаров и услуг.
ПДВ повністю сплачує кінцевий споживач. Чому там в спецслужбах навчають не зрозуміло
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 5895
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 84 раз.
- Подякували: 678 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:24
Ну це типова поведінка ще з СРСР ...
-
Puente
-
-
- Повідомлень: 2076
- З нами з: 12.08.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 271 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:26
mephala написав: Волгарь написав:
НДС к этому никакого отношения не имеет - он (к уплате) большей частью покрывается входящим же НДС при покупке товаров и услуг.
ПДВ повністю сплачує кінцевий споживач. Чому там в спецслужбах навчають не зрозуміло
Сразу видно, что к реальной экономике ВЫ НЕ ИМЕЕТЕ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ, И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О НЕЙ ТОЖЕ!. НДС/ПДВ/VAT ВСЕГДА уплачивается в итоге конечным потребителем, НО ПЛАТЕЛЬЩИКОМ ЕГО ВСЕГДА является ПРОДАВЕЦ, а не покупатель.
Только платится он из денег, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ. При этом VAT (в Европе/Америке) является по сути НАЛОГОМ С ПРОДАЖ - он появляется в счете на товар/услугу ТОЛЬКО В РОЗНИЦЕ. НДС/ПДВ наоборот фигурирует почти исключительно в торговых цепочках вроде импортер-оптовик-розничный магазин, НО САМ РОЗНИЧНЫЙ магазин в 99% случаев работает как ИП (и плательщиком НДС НЕ ЯВЛЯЕТСЯ). А вот в цепочке, указанной выше, оплате подлежит ИСХОДЯЩИЙ НДС - (16,67 рубля на 100 рублей продаж), за минусом ВХОДЯЩЕГО от закупки товаров и услуг. В нормальной торговой компании (не прибегающей к налоговым махинациям), работающей с маржой в 10-12%, НДС (по опыту) составляет 1,5-2% от годоовго оборота.
-
Волгарь
-
-
- Повідомлень: 7285
- З нами з: 12.10.12
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 752 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:31
Волгарь написав: mephala написав: Волгарь написав:
НДС к этому никакого отношения не имеет - он (к уплате) большей частью покрывается входящим же НДС при покупке товаров и услуг.
ПДВ повністю сплачує кінцевий споживач. Чому там в спецслужбах навчають не зрозуміло
Сразу видно, что к реальной экономике ВЫ НЕ ИМЕЕТЕ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ, И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О НЕЙ ТОЖЕ!. НДС/ПДВ/VAT ВСЕГДА уплачивается в итоге конечным потребителем, НО ПЛАТЕЛЬЩИКОМ ЕГО ВСЕГДА является ПРОДАВЕЦ, а не покупатель.
Только платится он из денег, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ. При этом VAT (в Европе/Америке) является по сути НАЛОГОМ С ПРОДАЖ - он появляется в счете на товар/услугу ТОЛЬКО В РОЗНИЦЕ. НДС/ПДВ наоборот фигурирует почти исключительно в торговых цепочках вроде импортер-оптовик-розничный магазин, НО САМ РОЗНИЧНЫЙ магазин в 99% случаев работает как ИП (и плательщиком НДС НЕ ЯВЛЯЕТСЯ). А вот в цепочке, указанной выше, оплате подлежит ИСХОДЯЩИЙ НДС - (16,67 рубля на 100 рублей продаж), за минусом ВХОДЯЩЕГО от закупки товаров и услуг. В нормальной торговой компании (не прибегающей к налоговым махинациям), работающей с маржой в 10-12%, НДС (по опыту) составляет 1,5-2% от годоовго оборота.
ПДВ повністю сплачує кінцевий споживач
НДС/ПДВ/VAT ВСЕГДА уплачивается в итоге конечным потребителем
ЗІ
вас в спецслужбах для початку нехай навчать знати мову де ваша діяльність передбачена
і доречі ваші ж слова сеперечать вашому першому допису де ви зазначили що робітник не сплачує ПДВ зі своєї кишені.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 5895
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 84 раз.
- Подякували: 678 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:34
zРадио написав:
Это значит, что 7-8 месяцев в году мы все работаем на блага, которые нам (якобы) возвращаются в виде социальных и общественных услуг.
Не знаю, кто как, но лично я из этих самых услуг получаю только дороги (точнее, то, что ими не является, но по традиции называется), уличное освещение, какую-никакую охрану правопорядка и пенсии моих родителей (правда, не превышающие суммарно 10% всех моих налоговых отчислений). За медицину платится отдельно (соцпакет работодателя), шаровых услуг, включая образование детей, не использую.
Точка зрения всегда зависит от точки сидения.
Я из "этих самых услуг" получаю зарплату, пенсию, бесплатный проезд.
Whom how...
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
-
Starikan
-
2
-
- Повідомлень: 16403
- З нами з: 12.10.11
- Подякував: 1558 раз.
- Подякували: 2533 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:46
ПДВ повністю сплачує кінцевий споживач
НДС/ПДВ/VAT ВСЕГДА уплачивается в итоге конечным потребителем
вас в спецслужбах для початку нехай навчать знати мову де ваша діяльність передбачена
і доречі ваші ж слова сеперечать вашому першому допису де ви зазначили що робітник не сплачує ПДВ зі своєї кишені.
Простите, как Вы это себе представляете - клиент заплатил по счету в ресторане, а потом бежит к терминалу отправить эти деньги в налоговую?
НДС/VAT/ПДВ ОПЛАЧИВАЕТ КОНЕЧНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ, А ПЕРЕЧИСЛЯЕТ В НАЛОГОВЫЙ ОРГАН ВСЕГДА ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ И УСЛУГ. Но Вы, любезный. имеете об этом такое же понятие, как и о Булгакове. Видимо на курсах, которые Вы закончили перед появлением на форуме, таким простым вещам внимания не уделяли, базового образования, как и опыта коммерческой деятельности НЕТ И В ПОМИНЕ, вот и приходится постить ересь, взятую из Вики, НЕ ПОНИМАЯ СУТИ ПРОЧИТАННОГО.
-
Волгарь
-
-
- Повідомлень: 7285
- З нами з: 12.10.12
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 752 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 15 лис, 2019 13:06
Волгарь
Речь шла не о налогах на бизнес, а о налогах, выплачиваемых физлицами. А они таки при каждой покупке выплачивают 20% НДС.
Да, и 22% у нас это соцстрах и пенс. фонд. Мед. страховки у нас нет.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 14797
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 4293 раз.
- Подякували: 3989 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|