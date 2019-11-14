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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4633463446354636
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 11:41

  freeze написав:
Starikan написав:Что такое "невменяемые налоги" ? 18+1.5 ? Смешно... сравните с другими странами.

Ах да, ЕСВ 22% (который платится из ФОТ, а не из зарплаты). В большинстве нормальных стран вместо этого платится медстраховка и пенсионные взносы - частично работодателем, частично самим работником из зарплаты.

Да, забыл про НДС. Ну, назовите его налогом с продаж, может, легче станет.


18 + 1.5 + 22 + 20
А на что жить тогда ?
Обложили, демоны

Как я понимаю, это ставки подоходного/военного/отчислений (соцстрах+медстрах+пенсионный)/НДС. В РФ эти цифры следующие 13/нет/30,5/20. Чтобы выплатить 100 рублей работнику, нужно опалить 14-95 подоходного и 35-06 отчислений - 50 рублей государству. НДС к этому никакого отношения не имеет - он (к уплате) большей частью покрывается входящим же НДС при покупке товаров и услуг.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 11:46

  freeze написав:По вопросу снижения ренты на добычу руды в обмен на голоса за землю...
Получается у нас уже пятый президент, с которым договорился Ахметов.

Президенты меняются, а Ринат Леонидович остается в прибыли при любой власти.

:mrgreen:
Нема пытань.
Национализируйте и честно работайте.(ни у кого нет сомнения, что его собственность нарощена не законно)
- ?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 11:54

Re: Політичні дискусії

https://inforesist.org/zhiteli-lnr-ukrali-lavku-i-invalidnye-kresla-s-mosta-v-stanicze-luganskoj/
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:04

  Волгарь написав:НДС к этому никакого отношения не имеет - он (к уплате) большей частью покрывается входящим же НДС при покупке товаров и услуг.

ПДВ повністю сплачує кінцевий споживач. Чому там в спецслужбах навчають не зрозуміло :mrgreen:
mephala
 
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Ну це типова поведінка ще з СРСР ...
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:26

  mephala написав:
  Волгарь написав:НДС к этому никакого отношения не имеет - он (к уплате) большей частью покрывается входящим же НДС при покупке товаров и услуг.

ПДВ повністю сплачує кінцевий споживач. Чому там в спецслужбах навчають не зрозуміло :mrgreen:

Сразу видно, что к реальной экономике ВЫ НЕ ИМЕЕТЕ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ, И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О НЕЙ ТОЖЕ!. НДС/ПДВ/VAT ВСЕГДА уплачивается в итоге конечным потребителем, НО ПЛАТЕЛЬЩИКОМ ЕГО ВСЕГДА является ПРОДАВЕЦ, а не покупатель.
Только платится он из денег, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ. При этом VAT (в Европе/Америке) является по сути НАЛОГОМ С ПРОДАЖ - он появляется в счете на товар/услугу ТОЛЬКО В РОЗНИЦЕ. НДС/ПДВ наоборот фигурирует почти исключительно в торговых цепочках вроде импортер-оптовик-розничный магазин, НО САМ РОЗНИЧНЫЙ магазин в 99% случаев работает как ИП (и плательщиком НДС НЕ ЯВЛЯЕТСЯ). А вот в цепочке, указанной выше, оплате подлежит ИСХОДЯЩИЙ НДС - (16,67 рубля на 100 рублей продаж), за минусом ВХОДЯЩЕГО от закупки товаров и услуг. В нормальной торговой компании (не прибегающей к налоговым махинациям), работающей с маржой в 10-12%, НДС (по опыту) составляет 1,5-2% от годоовго оборота.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:31

  Волгарь написав:
  mephala написав:
  Волгарь написав:НДС к этому никакого отношения не имеет - он (к уплате) большей частью покрывается входящим же НДС при покупке товаров и услуг.

ПДВ повністю сплачує кінцевий споживач. Чому там в спецслужбах навчають не зрозуміло :mrgreen:

Сразу видно, что к реальной экономике ВЫ НЕ ИМЕЕТЕ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ, И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О НЕЙ ТОЖЕ!. НДС/ПДВ/VAT ВСЕГДА уплачивается в итоге конечным потребителем, НО ПЛАТЕЛЬЩИКОМ ЕГО ВСЕГДА является ПРОДАВЕЦ, а не покупатель.
Только платится он из денег, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ. При этом VAT (в Европе/Америке) является по сути НАЛОГОМ С ПРОДАЖ - он появляется в счете на товар/услугу ТОЛЬКО В РОЗНИЦЕ. НДС/ПДВ наоборот фигурирует почти исключительно в торговых цепочках вроде импортер-оптовик-розничный магазин, НО САМ РОЗНИЧНЫЙ магазин в 99% случаев работает как ИП (и плательщиком НДС НЕ ЯВЛЯЕТСЯ). А вот в цепочке, указанной выше, оплате подлежит ИСХОДЯЩИЙ НДС - (16,67 рубля на 100 рублей продаж), за минусом ВХОДЯЩЕГО от закупки товаров и услуг. В нормальной торговой компании (не прибегающей к налоговым махинациям), работающей с маржой в 10-12%, НДС (по опыту) составляет 1,5-2% от годоовго оборота.

:lol:
ПДВ повністю сплачує кінцевий споживач
НДС/ПДВ/VAT ВСЕГДА уплачивается в итоге конечным потребителем

ЗІ
вас в спецслужбах для початку нехай навчать знати мову де ваша діяльність передбачена :mrgreen:
і доречі ваші ж слова сеперечать вашому першому допису де ви зазначили що робітник не сплачує ПДВ зі своєї кишені.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:34

  zРадио написав: Это значит, что 7-8 месяцев в году мы все работаем на блага, которые нам (якобы) возвращаются в виде социальных и общественных услуг.
Не знаю, кто как, но лично я из этих самых услуг получаю только дороги (точнее, то, что ими не является, но по традиции называется), уличное освещение, какую-никакую охрану правопорядка и пенсии моих родителей (правда, не превышающие суммарно 10% всех моих налоговых отчислений). За медицину платится отдельно (соцпакет работодателя), шаровых услуг, включая образование детей, не использую.

Точка зрения всегда зависит от точки сидения.
Я из "этих самых услуг" получаю зарплату, пенсию, бесплатный проезд.
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Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:46

ПДВ повністю сплачує кінцевий споживач
НДС/ПДВ/VAT ВСЕГДА уплачивается в итоге конечным потребителем
вас в спецслужбах для початку нехай навчать знати мову де ваша діяльність передбачена
і доречі ваші ж слова сеперечать вашому першому допису де ви зазначили що робітник не сплачує ПДВ зі своєї кишені.

Простите, как Вы это себе представляете - клиент заплатил по счету в ресторане, а потом бежит к терминалу отправить эти деньги в налоговую?
НДС/VAT/ПДВ ОПЛАЧИВАЕТ КОНЕЧНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ, А ПЕРЕЧИСЛЯЕТ В НАЛОГОВЫЙ ОРГАН ВСЕГДА ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ И УСЛУГ. Но Вы, любезный. имеете об этом такое же понятие, как и о Булгакове. Видимо на курсах, которые Вы закончили перед появлением на форуме, таким простым вещам внимания не уделяли, базового образования, как и опыта коммерческой деятельности НЕТ И В ПОМИНЕ, вот и приходится постить ересь, взятую из Вики, НЕ ПОНИМАЯ СУТИ ПРОЧИТАННОГО.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 13:06

Волгарь
Речь шла не о налогах на бизнес, а о налогах, выплачиваемых физлицами. А они таки при каждой покупке выплачивают 20% НДС.
Да, и 22% у нас это соцстрах и пенс. фонд. Мед. страховки у нас нет.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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