на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4633463446354636 Додано: П'ят 15 лис, 2019 11:41 freeze написав: Starikan написав: Что такое "невменяемые налоги" ? 18+1.5 ? Смешно... сравните с другими странами.



Ах да, ЕСВ 22% (который платится из ФОТ, а не из зарплаты). В большинстве нормальных стран вместо этого платится медстраховка и пенсионные взносы - частично работодателем, частично самим работником из зарплаты.



Да, забыл про НДС. Ну, назовите его налогом с продаж, может, легче станет.



18 + 1.5 + 22 + 20

А на что жить тогда ?

18 + 1.5 + 22 + 20

А на что жить тогда ?

Обложили, демоны

Как я понимаю, это ставки подоходного/военного/отчислений (соцстрах+медстрах+пенсионный)/НДС. В РФ эти цифры следующие 13/нет/30,5/20. Чтобы выплатить 100 рублей работнику, нужно опалить 14-95 подоходного и 35-06 отчислений - 50 рублей государству. НДС к этому никакого отношения не имеет - он (к уплате) большей частью покрывается входящим же НДС при покупке товаров и услуг.

Получается у нас уже пятый президент, с которым договорился Ахметов.



По вопросу снижения ренты на добычу руды в обмен на голоса за землю...

Получается у нас уже пятый президент, с которым договорился Ахметов.

Президенты меняются, а Ринат Леонидович остается в прибыли при любой власти.



Нема пытань.

Национализируйте и честно работайте.(ни у кого нет сомнения, что его собственность нарощена не законно)

Нема пытань.

Национализируйте и честно работайте.(ни у кого нет сомнения, что его собственность нарощена не законно)

- ?

https://inforesist.org/zhiteli-lnr-ukrali-lavku-i-invalidnye-kresla-s-mosta-v-stanicze-luganskoj/

ПДВ повністю сплачує кінцевий споживач. Чому там в спецслужбах навчають не зрозуміло

Ну це типова поведінка ще з СРСР ...

ПДВ повністю сплачує кінцевий споживач. Чому там в спецслужбах навчають не зрозуміло

Сразу видно, что к реальной экономике ВЫ НЕ ИМЕЕТЕ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ, И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О НЕЙ ТОЖЕ!. НДС/ПДВ/VAT ВСЕГДА уплачивается в итоге конечным потребителем, НО ПЛАТЕЛЬЩИКОМ ЕГО ВСЕГДА является ПРОДАВЕЦ, а не покупатель.

Сразу видно, что к реальной экономике ВЫ НЕ ИМЕЕТЕ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ, И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О НЕЙ ТОЖЕ!. НДС/ПДВ/VAT ВСЕГДА уплачивается в итоге конечным потребителем, НО ПЛАТЕЛЬЩИКОМ ЕГО ВСЕГДА является ПРОДАВЕЦ, а не покупатель.

Только платится он из денег, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ. При этом VAT (в Европе/Америке) является по сути НАЛОГОМ С ПРОДАЖ - он появляется в счете на товар/услугу ТОЛЬКО В РОЗНИЦЕ. НДС/ПДВ наоборот фигурирует почти исключительно в торговых цепочках вроде импортер-оптовик-розничный магазин, НО САМ РОЗНИЧНЫЙ магазин в 99% случаев работает как ИП (и плательщиком НДС НЕ ЯВЛЯЕТСЯ). А вот в цепочке, указанной выше, оплате подлежит ИСХОДЯЩИЙ НДС - (16,67 рубля на 100 рублей продаж), за минусом ВХОДЯЩЕГО от закупки товаров и услуг. В нормальной торговой компании (не прибегающей к налоговым махинациям), работающей с маржой в 10-12%, НДС (по опыту) составляет 1,5-2% от годоовго оборота.

ПДВ повністю сплачує кінцевий споживач. Чому там в спецслужбах навчають не зрозуміло ПДВ повністю сплачує кінцевий споживач. Чому там в спецслужбах навчають не зрозуміло

Сразу видно, что к реальной экономике ВЫ НЕ ИМЕЕТЕ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ, И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О НЕЙ ТОЖЕ!. НДС/ПДВ/VAT ВСЕГДА уплачивается в итоге конечным потребителем, НО ПЛАТЕЛЬЩИКОМ ЕГО ВСЕГДА является ПРОДАВЕЦ, а не покупатель.

Сразу видно, что к реальной экономике ВЫ НЕ ИМЕЕТЕ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ, И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О НЕЙ ТОЖЕ!. НДС/ПДВ/VAT ВСЕГДА уплачивается в итоге конечным потребителем, НО ПЛАТЕЛЬЩИКОМ ЕГО ВСЕГДА является ПРОДАВЕЦ, а не покупатель.

Только платится он из денег, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ. При этом VAT (в Европе/Америке) является по сути НАЛОГОМ С ПРОДАЖ - он появляется в счете на товар/услугу ТОЛЬКО В РОЗНИЦЕ. НДС/ПДВ наоборот фигурирует почти исключительно в торговых цепочках вроде импортер-оптовик-розничный магазин, НО САМ РОЗНИЧНЫЙ магазин в 99% случаев работает как ИП (и плательщиком НДС НЕ ЯВЛЯЕТСЯ). А вот в цепочке, указанной выше, оплате подлежит ИСХОДЯЩИЙ НДС - (16,67 рубля на 100 рублей продаж), за минусом ВХОДЯЩЕГО от закупки товаров и услуг. В нормальной торговой компании (не прибегающей к налоговым махинациям), работающей с маржой в 10-12%, НДС (по опыту) составляет 1,5-2% от годоовго оборота.

ПДВ повністю сплачує кінцевий споживач

НДС/ПДВ/VAT ВСЕГДА уплачивается в итоге конечным потребителем

ЗІ

вас в спецслужбах для початку нехай навчать знати мову де ваша діяльність передбачена

і доречі ваші ж слова сеперечать вашому першому допису де ви зазначили що робітник не сплачує ПДВ зі своєї кишені.



ПДВ повністю сплачує кінцевий споживач

НДС/ПДВ/VAT ВСЕГДА уплачивается в итоге конечным потребителем



ЗІ

вас в спецслужбах для початку нехай навчать знати мову де ваша діяльність передбачена

і доречі ваші ж слова сеперечать вашому першому допису де ви зазначили що робітник не сплачує ПДВ зі своєї кишені. ПДВ повністю сплачує кінцевий споживачНДС/ПДВ/VAT ВСЕГДА уплачивается в итоге конечным потребителемЗІвас в спецслужбах для початку нехай навчать знати мову де ваша діяльність передбаченаі доречі ваші ж слова сеперечать вашому першому допису де ви зазначили що робітник не сплачує ПДВ зі своєї кишені. mephala Повідомлень: 5895 З нами з: 07.04.14 Подякував: 84 раз. Подякували: 678 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:34 zРадио написав: Это значит, что 7-8 месяцев в году мы все работаем на блага, которые нам (якобы) возвращаются в виде социальных и общественных услуг.

Это значит, что 7-8 месяцев в году мы все работаем на блага, которые нам (якобы) возвращаются в виде социальных и общественных услуг.

Не знаю, кто как, но лично я из этих самых услуг получаю только дороги (точнее, то, что ими не является, но по традиции называется), уличное освещение, какую-никакую охрану правопорядка и пенсии моих родителей (правда, не превышающие суммарно 10% всех моих налоговых отчислений). За медицину платится отдельно (соцпакет работодателя), шаровых услуг, включая образование детей, не использую.

Точка зрения всегда зависит от точки сидения.

Я из "этих самых услуг" получаю зарплату, пенсию, бесплатный проезд.

Whom how...

Точка зрения всегда зависит от точки сидения.

Я из "этих самых услуг" получаю зарплату, пенсию, бесплатный проезд.

Whom how... Точка зрения всегда зависит от точки сидения.Я из "этих самых услуг" получаю зарплату, пенсию, бесплатный проезд.Whom how... Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество Starikan 2 Повідомлень: 16403 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1558 раз. Подякували: 2533 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:46 ПДВ повністю сплачує кінцевий споживач

НДС/ПДВ/VAT ВСЕГДА уплачивается в итоге конечным потребителем

вас в спецслужбах для початку нехай навчать знати мову де ваша діяльність передбачена

і доречі ваші ж слова сеперечать вашому першому допису де ви зазначили що робітник не сплачує ПДВ зі своєї кишені.

Простите, как Вы это себе представляете - клиент заплатил по счету в ресторане, а потом бежит к терминалу отправить эти деньги в налоговую?

ПДВ повністю сплачує кінцевий споживач

НДС/ПДВ/VAT ВСЕГДА уплачивается в итоге конечным потребителем

вас в спецслужбах для початку нехай навчать знати мову де ваша діяльність передбачена

і доречі ваші ж слова сеперечать вашому першому допису де ви зазначили що робітник не сплачує ПДВ зі своєї кишені.

Простите, как Вы это себе представляете - клиент заплатил по счету в ресторане, а потом бежит к терминалу отправить эти деньги в налоговую?

НДС/VAT/ПДВ ОПЛАЧИВАЕТ КОНЕЧНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ, А ПЕРЕЧИСЛЯЕТ В НАЛОГОВЫЙ ОРГАН ВСЕГДА ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ И УСЛУГ. Но Вы, любезный. имеете об этом такое же понятие, как и о Булгакове. Видимо на курсах, которые Вы закончили перед появлением на форуме, таким простым вещам внимания не уделяли, базового образования, как и опыта коммерческой деятельности НЕТ И В ПОМИНЕ, вот и приходится постить ересь, взятую из Вики, НЕ ПОНИМАЯ СУТИ ПРОЧИТАННОГО.

Речь шла не о налогах на бизнес, а о налогах, выплачиваемых физлицами. А они таки при каждой покупке выплачивают 20% НДС.

Речь шла не о налогах на бизнес, а о налогах, выплачиваемых физлицами. А они таки при каждой покупке выплачивают 20% НДС.

Да, и 22% у нас это соцстрах и пенс. фонд. Мед. страховки у нас нет.

