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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4634463546364637 Додано: П'ят 15 лис, 2019 13:20 ЛАД написав: Renee написав: .......

Точно ольгинец! Штамп на штампе

На счет Земли, была дома и слушала обсуждения.Почему против - главное, что возможна продажа иностранцам - им разрешена сейчас аренда, а арендатели стоят первыми в очереди на покупку земли.И есть другие лазейки. И при чем не оговаривается , об инстранном капитале. Все это было подробно описано в меморандуме о запрете продаже земли в частности иностранцам, и все это сейчас полностью вычеркнуто.

И куча мелкого, типа сейчас селянин имеет право огород иметь 1 га, а предлагается 0, 6 га. .......Точно ольгинец! Штамп на штампеНа счет Земли, была дома и слушала обсуждения.Почему против - главное, что возможна продажа иностранцам - им разрешена сейчас аренда, а арендатели стоят первыми в очереди на покупку земли.И есть другие лазейки. И при чем не оговаривается , об инстранном капитале. Все это было подробно описано в меморандуме о запрете продаже земли в частности иностранцам, и все это сейчас полностью вычеркнуто.И куча мелкого, типа сейчас селянин имеет право огород иметь 1 га, а предлагается 0, 6 га.

Вы знаете, никогда не страдал сексизмом, с уважением отношусь к женщинам и не считаю их глупее.

Но этот пост у Вас по принципу - в огороде бузина, а в Киеве дядька.

В посте, на кот. Вы отвечали, ни слова о земле (кстати, почему у Вас земля с большой буквы?). Ну и то, что Вы начинаете свою жизнь на форуме с раздачи "ольгинцев", тоже не свидетельствует в Вашу пользу. Вы знаете, никогда не страдал сексизмом, с уважением отношусь к женщинам и не считаю их глупее.Но этот пост у Вас по принципу - в огороде бузина, а в Киеве дядька.В посте, на кот. Вы отвечали, ни слова о земле (кстати, почему у Вас земля с большой буквы?). Ну и то, что Вы начинаете свою жизнь на форуме с раздачи "ольгинцев", тоже не свидетельствует в Вашу пользу.

О большой букве З. Я пишу часто не с рабочего места, сидя за стационарным компьютером. В отличие от некоторых здесь завсегдатаев. Понятно? А сексизм , видимо, у вас не острый, а хронический. Сочувствую

Ольгинец - это уже давно не профессия, а состояние души. О большой букве З.Я пишу часто не с рабочего места, сидя за стационарным компьютером. В отличие от некоторых здесь завсегдатаев. Понятно? А сексизм , видимо, у вас не острый, а хронический. СочувствуюОльгинец - это уже давно не профессия, а состояние души. Renee Повідомлень: 20 З нами з: 22.10.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 лис, 2019 13:20 Puente написав: mephala написав: https://inforesist.org/zhiteli-lnr-ukrali-lavku-i-invalidnye-kresla-s-mosta-v-stanicze-luganskoj/

Ну це типова поведінка ще з СРСР ... Ну це типова поведінка ще з СРСР ...



Здесь 5 ошибок!

1. Не "жители ЛНР", а российские военные(представители оккупационных частей).

2. Перед их военщиной стоит задача "сделать", и где они возьмут, это уже "их проблема"

3. Выправку, количество, организацию,...- видно на видео.

4. Факт того, что российские "военные не отведены"

5. Тема, для рос-СМИ, что "они обустроят" пункт перемещения по "высшему разряду".



Выводы? Здесь 5 ошибок!1. Не "жители ЛНР", а(представители оккупационных частей).2. Перед их военщиной стоит задача "сделать", и где они возьмут, это уже "их проблема"3. Выправку, количество, организацию,...- видно на видео.4. Факт того, что российские "военные не отведены"5. Тема, для рос-СМИ, что "они обустроят" пункт перемещения по "высшему разряду".Выводы? Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7208 З нами з: 20.09.12 Подякував: 653 раз. Подякували: 844 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 лис, 2019 13:39 Renee написав: ЛАД написав: .........

Вы знаете, никогда не страдал сексизмом, с уважением отношусь к женщинам и не считаю их глупее.

Но этот пост у Вас по принципу - в огороде бузина, а в Киеве дядька.

В посте, на кот. Вы отвечали, ни слова о земле (кстати, почему у Вас земля с большой буквы?). Ну и то, что Вы начинаете свою жизнь на форуме с раздачи "ольгинцев", тоже не свидетельствует в Вашу пользу. .........Вы знаете, никогда не страдал сексизмом, с уважением отношусь к женщинам и не считаю их глупее.Но этот пост у Вас по принципу - в огороде бузина, а в Киеве дядька.В посте, на кот. Вы отвечали, ни слова о земле (кстати, почему у Вас земля с большой буквы?). Ну и то, что Вы начинаете свою жизнь на форуме с раздачи "ольгинцев", тоже не свидетельствует в Вашу пользу.

О большой букве З. Я пишу часто не с рабочего места, сидя за стационарным компьютером. В отличие от некоторых здесь завсегдатаев. Понятно? А сексизм , видимо, у вас не острый, а хронический. Сочувствую

Ольгинец - это уже давно не профессия, а состояние души. О большой букве З.Я пишу часто не с рабочего места, сидя за стационарным компьютером. В отличие от некоторых здесь завсегдатаев. Понятно? А сексизм , видимо, у вас не острый, а хронический. СочувствуюОльгинец - это уже давно не профессия, а состояние души.

На рабочем месте, вообще-то, надо работать.

И какое отношение это имеет к большой букве З?

Посочувствуйте лучше себе и я Вам тоже посочувствую.



P.s. Вы, кстати, термины "сексизм" и "ольгинец" не путаете? На рабочем месте, вообще-то, надо работать.И какое отношение это имеет к большой букве З?Посочувствуйте лучше себе и я Вам тоже посочувствую.P.s. Вы, кстати, термины "сексизм" и "ольгинец" не путаете? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14798 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4293 раз. Подякували: 3989 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:04 Kudrjavuy написав: Puente написав: mephala написав: https://inforesist.org/zhiteli-lnr-ukrali-lavku-i-invalidnye-kresla-s-mosta-v-stanicze-luganskoj/

Ну це типова поведінка ще з СРСР ... Ну це типова поведінка ще з СРСР ...



Здесь 5 ошибок!

1. Не "жители ЛНР", а российские военные(представители оккупационных частей).

2. Перед их военщиной стоит задача "сделать", и где они возьмут, это уже "их проблема"

3. Выправку, количество, организацию,...- видно на видео.

4. Факт того, что российские "военные не отведены"

5. Тема, для рос-СМИ, что "они обустроят" пункт перемещения по "высшему разряду".



Выводы? Здесь 5 ошибок!1. Не "жители ЛНР", а(представители оккупационных частей).2. Перед их военщиной стоит задача "сделать", и где они возьмут, это уже "их проблема"3. Выправку, количество, организацию,...- видно на видео.4. Факт того, что российские "военные не отведены"5. Тема, для рос-СМИ, что "они обустроят" пункт перемещения по "высшему разряду".Выводы?

Та ладно - а то не впізнають лавочку , яка зроблена тут ? І з того боку таких просто немає ? Ну і про "російські військові " переносять через міст лавочку - не повірю в принципі ... Та ладно - а то не впізнають лавочку , яка зроблена тут ? І з того боку таких просто немає ? Ну і про "російські військові " переносять через міст лавочку - не повірю в принципі ... Puente Повідомлень: 2076 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 271 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:30 Puente написав: Та ладно - а то не впізнають лавочку , яка зроблена тут ? І з того боку таких просто немає ? Ну і про "російські військові " переносять через міст лавочку - не повірю в принципі ... Та ладно - а то не впізнають лавочку , яка зроблена тут ? І з того боку таких просто немає ? Ну і про "російські військові " переносять через міст лавочку - не повірю в принципі ...

Важна не "лавочка", а сюжет, что будет снят оккупационными СМИ.

- Вы же все вкушаете, за "чистую воду", что потчуют Вас сюжетами, с телевидора?

- Ну, правда с "мальчиками в трусиках" не прокатило, остальное проглотили, аж бегом.

- "Про жителей Дамбаса" Важна не "лавочка", а сюжет, что будет снят оккупационными СМИ.- Вы же все вкушаете, за "чистую воду", что потчуют Вас сюжетами, с телевидора?- Ну, правда с "мальчиками в трусиках" не прокатило, остальное проглотили, аж бегом.- "Про жителей Дамбаса" Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7208 З нами з: 20.09.12 Подякував: 653 раз. Подякували: 844 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:31 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Schmit написав:

Децентрализация все? Децентрализация все?

Автоматику (оставления средств на местах) ПАП похоже не доработал))

Раз так легко сломали. Автоматику (оставления средств на местах) ПАП похоже не доработал))Раз так легко сломали.

Её изначально не было.

Даже территориальніе громады - не составляли свой бюджет - его спускали сверху.

Они критически не заинтересованы в развитии доходов на местах.

Ибо они (налоги собирают в Киеве), что остаётся - делят(возвращают) - но не туда, где их собирают и в них нуждаются.

Отсюда возник даже термин - "Города - доноры",

Или "Хоть работай, хоч сачкуй, - всё равно получишь ...уй!" Её изначально не было.Даже территориальніе громады - не составляли свой бюджет - его спускали сверху.Они критически не заинтересованы в развитии доходов на местах.Ибо они (налоги собирают в Киеве), что остаётся - делят(возвращают) - но не туда, где их собирают и в них нуждаются.Отсюда возник даже термин - "Города - доноры",Или "Хоть работай, хоч сачкуй, - всё равно получишь ...уй!" Востаннє редагувалось Kudrjavuy в П'ят 15 лис, 2019 14:36, всього редагувалось 1 раз. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7208 З нами з: 20.09.12 Подякував: 653 раз. Подякували: 844 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:32

Сегодня можно сказать публично закрыта(информационная) крышка гроба, над "наёмными":

https://player.obozrevatel.com/video/fi ... 0/480p.mp4

Выход один.

Просить вмешательство Ярош Дмитрия Анатольевича

Для восстановления Конституционного строя в Украине.

При чём, в "турбо-режиме". Замечательно!Сегодня можно сказать публично закрыта(информационная) крышка гроба, над "наёмными":Выход один.Просить вмешательство Ярош Дмитрия АнатольевичаПри чём, в "турбо-режиме". Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7208 З нами з: 20.09.12 Подякував: 653 раз. Подякували: 844 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:34

Если кто-то выложит то, о чем мы переписываемся, то скажем, что это фейк порохоботов": Борислав Береза про тривожний ранок в Офісі президента

п’ятниця, 15 листопад 2019, 12:30

Twitter

https://patrioty.org.ua/blogs/esly-kto- ... 03521.html



"Слуги народу" вже встигли дати забагато приводів, як для обурення, так і для глузувань. Політик Борислав Береза теж не зміг втриматися від спокуси та написав гумореску із цього приводу, яку опублікував на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук". Патріоти України пропонують вам її прочитати. Далі - мовою оригіналу.

Утро в ОПе началось тревожно. На ковер к "шестому" вызвали всех, кто мог объяснить что происходит и справедливо получить за это по шее. В кабинете на четвертом этаже собрались лучшие люди партии "Слуга народа". Конечно не такие, как один из величайших лидеров мира, но тоже очень даже интересные лица. Возле окна стоял Давид Арахамия. На его лице читались эмоции одновременно близкие к панике и к безумию.



За столом сидели Николай Тищенко, Александр Ткаченко, Богдан Яременко и еще десяток людей, чьи фамилии никто не знал, но это лишь до того времени пока про них не снимет сюжет Денис Бигус. Лицом к стене сидела Лиза Богуцкая и смотрел в одну точку. В углу тихо сидел Дмитрий Разумков и не смотрел на присутствующих. Дима понимал, что сейчас будет и очень хотел быть в это время в другом месте. Но другое место, возле окна, ему не дал занять Арахамия.



В этот момент двери отворились и кабинет вошел шестой президент Украины, главный слуга народа, окончатель эпохи бедности и брехни, один из величайших лидеров мира по версии Ермака, соучастник импичмента президенту США и просто временно исполняющий обязанности отца нации, Владимир Зеленский.



- Лига звезд, лига наций лига, лига грез, лига папарацци, лига президентов..., - напевал он на ходу тихим хрипящим голосом.



- Это ты о Верховной Раде, Вова? - спросил идущий за ним Богдан.



- Не, это я о "Лиге смеха". Но то что вы и папарацци сделали с ВР уже тянет на цирк, а не на "Лигу". Хотя мне нравится. Очень даже живенько. Народ смотрит. Ржет. Я ржу. Многие ржут. Так что все ок.



- Это да. Это мы можем, - согласился Богдан со своим подопечным.



- Лучше б вы могли хоть день без зашкваров продержаться, - все тем же низким хриплым голосом продолжал Зеленский, - но все понимаю. Выше головы не прыгнешь. Да, Давид? - спросил Арахамию президент.



- А что я? Что я? Это все они! Я ж хотел, как лучше.



- А получилось, как всегда, - раздался из угла голос Разумкова.



Зеленский подошел к Арахамии, посмотрел ему в глаза и тихим, низким, хриплым голосом вкрадчиво произнес:



- Тобі личить моє кохання.



Арахамия нервно сглотнул и произнес:



- А может не надо?



- Надо, Дава, надо, - таким же тихим голосом продолжал Зеленский, - Ты зачем все время чушь несешь? Сначала говоришь, что протесты купленные и не даешь никаких доказательств, а Баканов потом вынужден признавать, что никто никому не платил. Ляпаешь о том, что у тебя есть свидетель того, что в комитете взятки за голосование берут, а потом его никому не показываешь. Теперь говоришь, что Скороход деньги предлагала. Где заявление в полицию, Давид? Нету его, нету. Знаешь, что я с тобой за все это сделаю?



- Знаю, - дергнул кадыком Арахамия и зажмурился.



- Но сегодня не буду, - милостиво сказал Зеленский. - А знаешь почему?



- Потому что анал табу? - грустно спросил Яременко.



- О! Еще один остряк-самоучка выискался. Ты зачем шлюх в Раде заказывал? - подключился к показательной порке Богдан.



- Так я ж не для себя. Я для общего блага это делал. Хочу закон написать. О легализации проституции. И для того, чтоб погрузиться в вопрос решил на практике начать работать с отраслью. Тестирую уровень услуг, так сказать - оправдывался Яременко.



- И давно ты этим тестированием занимаешься? - вкрадчиво поинтересовался Зеленский.



- Нет. Всего месяц. Ну, как конверты раздали, так и занялся исследованием темы. Раньше было не за что.



- Он издевается или он идиот? - поинтересовался Зеленский у Богдана.



- Похоже, что он, как Твикс, два в одном.



- Батька, не вели казнить, вели слово молвить. Всю правду расскажу, - заорал упав на колени Яременко, - Я шлюх не для себя, а для Ткаченко заказывал. У него хобби такое. Он их привозит в свой дом на Трухановом острове и потом благородно отпускает на волю. Ну, в тот дом, что незаконно построен...



- Он врет! - заорал Ткаченко.



- О чем именно, Саша, - ехидно поинтересовался Зеленский. - О том, что у тебя дом незаконно построен или о том, что проституток отпускал? Ты скажи отпускал их или нет?



- Конечно же нет! - возмутился Ткаченко.



- Шо нет? Ты, как лох, их держишь и сейчас у себя дома?



- Я не лох! - продолжал возмущаться экспродюсер 1+1, но как известно продюсеры бывшими не бывают.



- Это я не лох, - парировал Зеленский, - а если про тебя Бигус сюжеты снимает, то ты кто?



- Я слуга народа, - пафосно произнёс Ткаченко.



- И я, тоже. Хотя грустно, что анал табу, - сказал Яременко.



- Это какой-то дурдом, - сказал Зеленский и обратился к Разумкову, - Чтоб сегодня его сняли с главы комитета. А то он еще что-то отчебучит.



- Хорошо, Владимир Александрович, - сказал Разумков, - Можно я пойду?



- Не можна! У меня и к тебе вопрос есть. Что это за история с Джокером? Ты знаешь, что сегодня утром он еще одну переписку выложил?



Раздался звук падающего тела.



- Что там у вас происходит, - не оборачиваясь спросил президент.



- Это Тищенко о Джокере услышал и вырубился, - ответил Богдан, - Видимо тогда Джокер опубликовал не все.



- А чего ты радуешься, - взвился Зеленский, - нас же вжарили. А вдруг и тебя взжарили? Ты же тоже Рябошапке пишешь. А?



- Пишу, - согласился Богдан. - Но если кто-то выложит то о чем мы переписываемся, то скажу что это фейк порохоботиков. Обычно срабатывает.



- А если не сработает, то знаешь что будет? - спросил Зеленский о своей традиционной хрипотцой.



- То анал перестанет быть табу? - раздался голос Яременко.



- Ааааааа, - заорал Зеленский, - кроме анала еще что-то вас беспокоит?



- Если честно, то и анал меня не беспокоит, - грустно резюмировал Яременко, - Не может беспокоить то чего нет. Анал же табу.



- Да помолчите уже, - резко оборвал Зеленский любителя заказывать шлюх в ВР, - Берите пример с Лизоньки Богуцкой. Видите? Сидит тихо. Слова от нее не слышно. Кстати, а почему она действительно молчит все время?



- Она на успокоительных. Уже все время. Если ей вовремя таблеточку не скормить, то она везде начинает видеть путч и пунш. Поэтому следим чтоб не пропустить время приема таблеток и водим с собой, - грустным голосом объяснил Разумков.



- Воооооот! Молодцы! Можете же, когда хотите! - обрадовался услышанному президент, - А со всеми остальными так можно?



- Можно, но не со всеми. Многие соображают о последствиях и не соглашаются, - жарко зашептал на ухо президенту Богдан.



- Жаль. Это бы все упростило. Тогда бы тот чорт, Евгений Шевченко, не пошел бы на российский канал и меньше бы геморроя нам было, - задумчиво сказал Зеленский.



- Так он и был тогда под таблетками. Если бы без таблеток, то кроме фразы, что он с Пушилиным на одной стороне, были бы фразы про "один нарот", "зверства хунты" и "бендеровцев", - пояснил тем же грустным голосом Разумков.



- Да уж... Ну, перейдём к серьезным государственным вопросам, ради которых я вас всех собрал. На этой неделе будет президентский кубок "Лиги смеха". Так вот чтоб все были. Проверю лично. Билеты у Юзика. Встретимся в зале, - сказал шестой президент Украины и покинул кабинет. Вслед за ним плотно прижавшись щекой к плечу семенил Богдан.



В кабинете повисла тишина.



- Вроде пронесло, - сказал Арахамия.



- И меня тоже, - подтвердил Яременко.



- Заметно. По запаху, - согласился Разумков и добавил, - Ладно, идем в зал. Будем снимать тебя с главы комитета, гуляка.



- И Скороход гнать из фракции, - добавил Арахамия.



- Вот тебе лишь бы гнать. И гонишь ты постоянно, - сказал Разумков и покинул кабинет. Вслед за ним гуськом шли Ткаченко, Яременко, Арахамия и толпа "слуг", чьи фамилии никто не знал. В кабинете остались сидящая Богуцкая и лежащий Тищенко и тяжёлый запах либертарианства, после общения фракции с президентом". Twitter"Слуги народу" вже встигли дати забагато приводів, як для обурення, так і для глузувань. Політик Борислав Береза теж не зміг втриматися від спокуси та написав гумореску із цього приводу, яку опублікував на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук". Патріоти України пропонують вам її прочитати. Далі - мовою оригіналу.Утро в ОПе началось тревожно. На ковер к "шестому" вызвали всех, кто мог объяснить что происходит и справедливо получить за это по шее. В кабинете на четвертом этаже собрались лучшие люди партии "Слуга народа". Конечно не такие, как один из величайших лидеров мира, но тоже очень даже интересные лица. Возле окна стоял Давид Арахамия. На его лице читались эмоции одновременно близкие к панике и к безумию.За столом сидели Николай Тищенко, Александр Ткаченко, Богдан Яременко и еще десяток людей, чьи фамилии никто не знал, но это лишь до того времени пока про них не снимет сюжет Денис Бигус. Лицом к стене сидела Лиза Богуцкая и смотрел в одну точку. В углу тихо сидел Дмитрий Разумков и не смотрел на присутствующих. Дима понимал, что сейчас будет и очень хотел быть в это время в другом месте. Но другое место, возле окна, ему не дал занять Арахамия.В этот момент двери отворились и кабинет вошел шестой президент Украины, главный слуга народа, окончатель эпохи бедности и брехни, один из величайших лидеров мира по версии Ермака, соучастник импичмента президенту США и просто временно исполняющий обязанности отца нации, Владимир Зеленский.- Лига звезд, лига наций лига, лига грез, лига папарацци, лига президентов..., - напевал он на ходу тихим хрипящим голосом.- Это ты о Верховной Раде, Вова? - спросил идущий за ним Богдан.- Не, это я о "Лиге смеха". Но то что вы и папарацци сделали с ВР уже тянет на цирк, а не на "Лигу". Хотя мне нравится. Очень даже живенько. Народ смотрит. Ржет. Я ржу. Многие ржут. Так что все ок.- Это да. Это мы можем, - согласился Богдан со своим подопечным.- Лучше б вы могли хоть день без зашкваров продержаться, - все тем же низким хриплым голосом продолжал Зеленский, - но все понимаю. Выше головы не прыгнешь. Да, Давид? - спросил Арахамию президент.- А что я? Что я? Это все они! Я ж хотел, как лучше.- А получилось, как всегда, - раздался из угла голос Разумкова.Зеленский подошел к Арахамии, посмотрел ему в глаза и тихим, низким, хриплым голосом вкрадчиво произнес:- Тобі личить моє кохання.Арахамия нервно сглотнул и произнес:- А может не надо?- Надо, Дава, надо, - таким же тихим голосом продолжал Зеленский, - Ты зачем все время чушь несешь? Сначала говоришь, что протесты купленные и не даешь никаких доказательств, а Баканов потом вынужден признавать, что никто никому не платил. Ляпаешь о том, что у тебя есть свидетель того, что в комитете взятки за голосование берут, а потом его никому не показываешь. Теперь говоришь, что Скороход деньги предлагала. Где заявление в полицию, Давид? Нету его, нету. Знаешь, что я с тобой за все это сделаю?- Знаю, - дергнул кадыком Арахамия и зажмурился.- Но сегодня не буду, - милостиво сказал Зеленский. - А знаешь почему?- Потому что анал табу? - грустно спросил Яременко.- О! Еще один остряк-самоучка выискался. Ты зачем шлюх в Раде заказывал? - подключился к показательной порке Богдан.- Так я ж не для себя. Я для общего блага это делал. Хочу закон написать. О легализации проституции. И для того, чтоб погрузиться в вопрос решил на практике начать работать с отраслью. Тестирую уровень услуг, так сказать - оправдывался Яременко.- И давно ты этим тестированием занимаешься? - вкрадчиво поинтересовался Зеленский.- Нет. Всего месяц. Ну, как конверты раздали, так и занялся исследованием темы. Раньше было не за что.- Он издевается или он идиот? - поинтересовался Зеленский у Богдана.- Похоже, что он, как Твикс, два в одном.- Батька, не вели казнить, вели слово молвить. Всю правду расскажу, - заорал упав на колени Яременко, - Я шлюх не для себя, а для Ткаченко заказывал. У него хобби такое. Он их привозит в свой дом на Трухановом острове и потом благородно отпускает на волю. Ну, в тот дом, что незаконно построен...- Он врет! - заорал Ткаченко.- О чем именно, Саша, - ехидно поинтересовался Зеленский. - О том, что у тебя дом незаконно построен или о том, что проституток отпускал? Ты скажи отпускал их или нет?- Конечно же нет! - возмутился Ткаченко.- Шо нет? Ты, как лох, их держишь и сейчас у себя дома?- Я не лох! - продолжал возмущаться экспродюсер 1+1, но как известно продюсеры бывшими не бывают.- Это я не лох, - парировал Зеленский, - а если про тебя Бигус сюжеты снимает, то ты кто?- Я слуга народа, - пафосно произнёс Ткаченко.- И я, тоже. Хотя грустно, что анал табу, - сказал Яременко.- Это какой-то дурдом, - сказал Зеленский и обратился к Разумкову, - Чтоб сегодня его сняли с главы комитета. А то он еще что-то отчебучит.- Хорошо, Владимир Александрович, - сказал Разумков, - Можно я пойду?- Не можна! У меня и к тебе вопрос есть. Что это за история с Джокером? Ты знаешь, что сегодня утром он еще одну переписку выложил?Раздался звук падающего тела.- Что там у вас происходит, - не оборачиваясь спросил президент.- Это Тищенко о Джокере услышал и вырубился, - ответил Богдан, - Видимо тогда Джокер опубликовал не все.- А чего ты радуешься, - взвился Зеленский, - нас же вжарили. А вдруг и тебя взжарили? Ты же тоже Рябошапке пишешь. А?- Пишу, - согласился Богдан. - Но если кто-то выложит то о чем мы переписываемся, то скажу что это фейк порохоботиков. Обычно срабатывает.- А если не сработает, то знаешь что будет? - спросил Зеленский о своей традиционной хрипотцой.- То анал перестанет быть табу? - раздался голос Яременко.- Ааааааа, - заорал Зеленский, - кроме анала еще что-то вас беспокоит?- Если честно, то и анал меня не беспокоит, - грустно резюмировал Яременко, - Не может беспокоить то чего нет. Анал же табу.- Да помолчите уже, - резко оборвал Зеленский любителя заказывать шлюх в ВР, - Берите пример с Лизоньки Богуцкой. Видите? Сидит тихо. Слова от нее не слышно. Кстати, а почему она действительно молчит все время?- Она на успокоительных. Уже все время. Если ей вовремя таблеточку не скормить, то она везде начинает видеть путч и пунш. Поэтому следим чтоб не пропустить время приема таблеток и водим с собой, - грустным голосом объяснил Разумков.- Воооооот! Молодцы! Можете же, когда хотите! - обрадовался услышанному президент, - А со всеми остальными так можно?- Можно, но не со всеми. Многие соображают о последствиях и не соглашаются, - жарко зашептал на ухо президенту Богдан.- Жаль. Это бы все упростило. Тогда бы тот чорт, Евгений Шевченко, не пошел бы на российский канал и меньше бы геморроя нам было, - задумчиво сказал Зеленский.- Так он и был тогда под таблетками. Если бы без таблеток, то кроме фразы, что он с Пушилиным на одной стороне, были бы фразы про "один нарот", "зверства хунты" и "бендеровцев", - пояснил тем же грустным голосом Разумков.- Да уж... Ну, перейдём к серьезным государственным вопросам, ради которых я вас всех собрал. На этой неделе будет президентский кубок "Лиги смеха". Так вот чтоб все были. Проверю лично. Билеты у Юзика. Встретимся в зале, - сказал шестой президент Украины и покинул кабинет. Вслед за ним плотно прижавшись щекой к плечу семенил Богдан.В кабинете повисла тишина.- Вроде пронесло, - сказал Арахамия.- И меня тоже, - подтвердил Яременко.- Заметно. По запаху, - согласился Разумков и добавил, - Ладно, идем в зал. Будем снимать тебя с главы комитета, гуляка.- И Скороход гнать из фракции, - добавил Арахамия.- Вот тебе лишь бы гнать. И гонишь ты постоянно, - сказал Разумков и покинул кабинет. Вслед за ним гуськом шли Ткаченко, Яременко, Арахамия и толпа "слуг", чьи фамилии никто не знал. В кабинете остались сидящая Богуцкая и лежащий Тищенко и тяжёлый запах либертарианства, после общения фракции с президентом". Рекомендую осилить ВСЕ буквы - не пожалеете. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7208 З нами з: 20.09.12 Подякував: 653 раз. Подякували: 844 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:46

Профсоюзы, аграрии и предприниматели начали готовить всеобщую забастовку в Украине



15.11.2019 12:15. Просмотрено 593 раз. За сегодня — 593 раза.



Профсоюзы и ряд других организаций объявили о начале подготовки к общеукраинской стачке. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.



Как сообщается, общеукраинскую стачку организаторы решили провести в связи с дискриминацией прав человека и декларированными властью: тотальным обесцениванием трудовых отношений, огосударствлением системы социального страхования, уничтожением упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности, тотальной фискализацией и давлением на физлиц-предпринимателей (ФЛП), а также открытием рынка земли без решения Всеукраинского референдума.



Впервые в истории Украины комитет по забастовке создан на общенациональном уровне. К стачкому присоединились профсоюзы, физические лица-предприниматели, малый и средний бизнес, сельхозпроизводители и фермеры. В целом эти движения охватывают около 20 миллионов украинцев.



О создании Общенационального забастовочного комитета "РАДИ БУДУЩЕГО!" заявили Федерация профсоюзов Украины, ВОО "Союз защиты предпринимательства", Общественный союз "Аграрный союз Украины и Ассоциация фермеров и частных землевладельцев Украины.



Как ранее сообщалось, в Киеве профсоюзы протестовали против несправедливых зарплат и роста цен.

Вопрос:

- Где медики?

- Где учителя?

- Где углекопы?

- Где машиностроители?

- Где транспортники?

- Где энергетики?

- Где ветераны?

- Где инвалиды?

- Где пенсионеры?

..............................................................................

По факту должна быть ВСЯ Украина.

- И коленопреклонённо просить Яроша, возглавить ликвидацию торжества криминала из 90х.

- В целях реализации полноценного действия реализовать цель озвученную Героем Украины Надеждой Савченко - предоставить ей такую возможность.

- Иначе всё превратиться вновь в фарс, возглавленный криминалом. Увы, но вновь в ситуации кастрации:Вопрос:- Где медики?- Где учителя?- Где углекопы?- Где машиностроители?- Где транспортники?- Где энергетики?- Где ветераны?- Где инвалиды?- Где пенсионеры?..............................................................................По факту должна быть ВСЯ Украина.- И коленопреклонённо просить Яроша, возглавить ликвидацию торжества криминала из 90х.- В целях реализации полноценного действия реализовать цель озвученную Героем Украины Надеждой Савченко - предоставить ей такую возможность.- Иначе всё превратиться вновь в фарс, возглавленный криминалом. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7208 З нами з: 20.09.12 Подякував: 653 раз. Подякували: 844 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4634463546364637 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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