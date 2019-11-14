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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4635463646374638 Додано: П'ят 15 лис, 2019 18:11 freeze написав: pesikot написав: Ну и freeze, большинство требует кассовые аппараты для ФОПов. А мнение большинства - закон.

Или тут большинство уже не закон ?



Большинство не требует никаких кассовых аппаратов для ФОПов, большинство хочет купить товар подешевле, можете сделать соцопрос из этих двух вопросов и увидеть, что хочет подавляющее большинство населения. Большинство не требует никаких кассовых аппаратов для ФОПов, большинство хочет купить товар подешевле, можете сделать соцопрос из этих двух вопросов и увидеть, что хочет подавляющее большинство населения.

Это не серьёзно

Если большинство хочет посадить Порошенко, Гонтареву, Рожкову, то надо выполнять пожелания большинства.

А если большинство хочет конкретному freeze поставить кассовый аппарат, то это уже неправильное большинство. Так как правильное большинство хочет цену подешевле



Ладно, я сам знаю ответ, если будет соцопрос из таких двух ответов. Захотят цену.



Но если, провести 2 опроса, один про кассовые аппараты для ФОП и второй про цену.

То в опросе про кассовые, большинство будет за кассовые, а в вопросе цены, большинство будет за цену Это не серьёзноЕсли большинство хочет посадить Порошенко, Гонтареву, Рожкову, то надо выполнять пожелания большинства.А если большинство хочет конкретномупоставить кассовый аппарат, то это уже неправильное большинство. Так как правильное большинство хочет цену подешевлеЛадно, я сам знаю ответ, если будет соцопрос из таких двух ответов. Захотят цену.Но если, провести 2 опроса, один про кассовые аппараты для ФОП и второй про цену.То в опросе про кассовые, большинство будет за кассовые, а в вопросе цены, большинство будет за цену "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 3391 З нами з: 31.08.09 Подякував: 245 раз. Подякували: 795 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 лис, 2019 18:20 zРадио написав: budivelnik написав: Брехня і маніпуляція

1 Є ВВП - він становить 3500 млрд грн(приблизно)і при цьому всі кричать що половина економіки в тіні(мій варіант-десь 1000 млрд) - тобто вся економіка створює 4500 млрд в рік

2 Є Бюджет+Пенсійний разом десь 1300 млрд грн

В Бюджет виплачуються всі ПДВ+Акцизи+Прибуток Державних підприємств....

3 Звідси висновок

Якщо згідно офіційної статистики , то податкове+акцизне навантаження становить 1300/3500=37%

Якщо врахувати сіру частину то податкове навантаження (реальне)

становить 1300/4500=29% Брехня і маніпуляція1 Є ВВП - він становить 3500 млрд грн(приблизно)і при цьому всі кричать що половина економіки в тіні(мій варіант-десь 1000 млрд) - тобто вся економіка створює 4500 млрд в рік2 Є Бюджет+Пенсійний разом десь 1300 млрд грнВ Бюджет виплачуються всі ПДВ+Акцизи+Прибуток Державних підприємств....3 Звідси висновокЯкщо згідно офіційної статистики , то податкове+акцизне навантаження становить 1300/3500=37%Якщо врахувати сіру частину то податкове навантаження (реальне)становить 1300/4500=29% Брехня и манипуляция у тебя! Речь шла о наемных работниках - поэтому ты и удалил часть моей цитаты со стройным рядом расчетов. Брехня и манипуляция у тебя! Речь шла о наемных работниках - поэтому ты и удалил часть моей цитаты со стройным рядом расчетов. 1 Є два факти

Перший - якби всі сплачували те що написано-то рівень податкового навантаження був би десь в районі 50-60%

Другий - реально всі так добре навчились оптимізувати - що реальне податкове навантаження в два рази менше ніж теоретично вирахуване zРадио написав: Естественно, что ВВП и Бюджет формируют не одни наемные работники, поэтому общие цифры будут другие. Естественно, что ВВП и Бюджет формируют не одни наемные работники, поэтому общие цифры будут другие. Є два варіанти

а - найманий працівник може уникнути (і уникає) від оподаткування (це всі хто офіційно показує мінімалку,а в реалі отримує ще й в конверті)

б - не може уникнути -це як правило працівники бюджетної сфери

Але в першому варіанті-створюють

у другому за гроші тих хто створив-надають послуги

zРадио написав: Как будто ты сам не понимаешь, сколько налогов недобирает Бюджет с оптимизаторов прибыли при помощи офшоров, с серых импортеров, с приближенных к власти возвращателей НДС, и так далее. Как будто ты сам не понимаешь, сколько налогов недобирает Бюджет с оптимизаторов прибыли при помощи офшоров, с серых импортеров, с приближенных к власти возвращателей НДС, и так далее. А чому тільки тобою названі?

А де

Депорантьє - 15% від прибутку

Єдиноподатники - 1-5% від прибутку

Звільнені від ПДВ офіційно-та сама фінансова сфера

Ті хто купує підакцизні або митні товари без сплати акцизів і мит



Тому

Оптимізують усі

В числі оптимізаторів як мінімум 10 млн працівників і як мінімум 30 млн мешканців 1 Є два фактиПерший - якби всі сплачували те що написано-то рівень податкового навантаження був би десь в районі 50-60%Другий - реально всі так добре навчились оптимізувати - що реальне податкове навантаження в два рази менше ніж теоретично вирахуванеЄ два варіантиа - найманий працівник може уникнути (і уникає) від оподаткування (це всі хто офіційно показує мінімалку,а в реалі отримує ще й в конверті)б - не може уникнути -це як правило працівники бюджетної сфериАле в першому варіанті-створюютьу другому за гроші тих хто створив-надають послугиА чому тільки тобою названі?А деДепорантьє - 15% від прибуткуЄдиноподатники - 1-5% від прибуткуЗвільнені від ПДВ офіційно-та сама фінансова сфераТі хто купує підакцизні або митні товари без сплати акцизів і митТомуОптимізують усіВ числі оптимізаторів як мінімум 10 млн працівників і як мінімум 30 млн мешканців в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21618 З нами з: 15.01.09 Подякував: 150 раз. Подякували: 2170 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4635463646374638 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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