zРадио написав: budivelnik написав:
Брехня і маніпуляція
1 Є ВВП - він становить 3500 млрд грн(приблизно)і при цьому всі кричать що половина економіки в тіні(мій варіант-десь 1000 млрд) - тобто вся економіка створює 4500 млрд в рік
2 Є Бюджет+Пенсійний разом десь 1300 млрд грн
В Бюджет виплачуються всі ПДВ+Акцизи+Прибуток Державних підприємств....
3 Звідси висновок
Якщо згідно офіційної статистики , то податкове+акцизне навантаження становить 1300/3500=37%
Якщо врахувати сіру частину то податкове навантаження (реальне)
становить 1300/4500=29%
Брехня и манипуляция у тебя! Речь шла о наемных работниках - поэтому ты и удалил часть моей цитаты со стройным рядом расчетов.
1 Є два факти
Перший - якби всі сплачували те що написано-то рівень податкового навантаження був би десь в районі 50-60%
Другий - реально всі так добре навчились оптимізувати - що реальне податкове навантаження в два рази менше ніж теоретично вирахуване
zРадио написав:
Естественно, что ВВП и Бюджет формируют не одни наемные работники, поэтому общие цифры будут другие.
Є два варіанти
а - найманий працівник може уникнути (і уникає) від оподаткування (це всі хто офіційно показує мінімалку,а в реалі отримує ще й в конверті)
б - не може уникнути -це як правило працівники бюджетної сфери
Але в першому варіанті-створюють
у другому за гроші тих хто створив-надають послуги
zРадио написав:
Как будто ты сам не понимаешь, сколько налогов недобирает Бюджет с оптимизаторов прибыли при помощи офшоров, с серых импортеров, с приближенных к власти возвращателей НДС, и так далее.
А чому тільки тобою названі?
А де
Депорантьє - 15% від прибутку
Єдиноподатники - 1-5% від прибутку
Звільнені від ПДВ офіційно-та сама фінансова сфера
Ті хто купує підакцизні або митні товари без сплати акцизів і мит
Тому
Оптимізують усі
В числі оптимізаторів як мінімум 10 млн працівників і як мінімум 30 млн мешканців