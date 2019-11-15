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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4635463646374638
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 18:11

  freeze написав:
pesikot написав:Ну и freeze, большинство требует кассовые аппараты для ФОПов. А мнение большинства - закон.
Или тут большинство уже не закон ?


Большинство не требует никаких кассовых аппаратов для ФОПов, большинство хочет купить товар подешевле, можете сделать соцопрос из этих двух вопросов и увидеть, что хочет подавляющее большинство населения.

Это не серьёзно :)
Если большинство хочет посадить Порошенко, Гонтареву, Рожкову, то надо выполнять пожелания большинства.
А если большинство хочет конкретному freeze поставить кассовый аппарат, то это уже неправильное большинство. Так как правильное большинство хочет цену подешевле :)

Ладно, я сам знаю ответ, если будет соцопрос из таких двух ответов. Захотят цену.

Но если, провести 2 опроса, один про кассовые аппараты для ФОП и второй про цену.
То в опросе про кассовые, большинство будет за кассовые, а в вопросе цены, большинство будет за цену
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 18:20

  zРадио написав:
  budivelnik написав:Брехня і маніпуляція
1 Є ВВП - він становить 3500 млрд грн(приблизно)і при цьому всі кричать що половина економіки в тіні(мій варіант-десь 1000 млрд) - тобто вся економіка створює 4500 млрд в рік
2 Є Бюджет+Пенсійний разом десь 1300 млрд грн
В Бюджет виплачуються всі ПДВ+Акцизи+Прибуток Державних підприємств....
3 Звідси висновок
Якщо згідно офіційної статистики , то податкове+акцизне навантаження становить 1300/3500=37%
Якщо врахувати сіру частину то податкове навантаження (реальне)
становить 1300/4500=29%
Брехня и манипуляция у тебя! Речь шла о наемных работниках - поэтому ты и удалил часть моей цитаты со стройным рядом расчетов.
1 Є два факти
Перший - якби всі сплачували те що написано-то рівень податкового навантаження був би десь в районі 50-60%
Другий - реально всі так добре навчились оптимізувати - що реальне податкове навантаження в два рази менше ніж теоретично вирахуване
  zРадио написав:Естественно, что ВВП и Бюджет формируют не одни наемные работники, поэтому общие цифры будут другие.
Є два варіанти
а - найманий працівник може уникнути (і уникає) від оподаткування (це всі хто офіційно показує мінімалку,а в реалі отримує ще й в конверті)
б - не може уникнути -це як правило працівники бюджетної сфери
Але в першому варіанті-створюють
у другому за гроші тих хто створив-надають послуги
  zРадио написав:Как будто ты сам не понимаешь, сколько налогов недобирает Бюджет с оптимизаторов прибыли при помощи офшоров, с серых импортеров, с приближенных к власти возвращателей НДС, и так далее.
А чому тільки тобою названі?
А де
Депорантьє - 15% від прибутку
Єдиноподатники - 1-5% від прибутку
Звільнені від ПДВ офіційно-та сама фінансова сфера
Ті хто купує підакцизні або митні товари без сплати акцизів і мит

Тому
Оптимізують усі
В числі оптимізаторів як мінімум 10 млн працівників і як мінімум 30 млн мешканців
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 18:41

Ітогі подвєдьом. 2019-11-15

Ітогі подвєдьом. 2019-11-15

1) Двое военных погибли, еще четверо были ранены во время утилизации боеприпасов в Балаклее

2) Стала известна дата проведения встречи в "нормандском формате"
Встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России в нормандском формате состоится 9 декабря.

Бубочка сделает много классных фоточек для соц.сетей.
При этом, его же там просто высушат с трёх сторон, если эта встреча состоится.
Путин ставит всё новые и новые условия.

3) Путин заявил о необходимости разведения войск вдоль всей линии разграничения на Донбассе

4) "Полный контакт": Путин об общении с Зеленским

5) ООС: боевики 15 раз обстреливали военных из пушек БМП, один боец погиб

6) "Нарушили договоренность об общей позиции": в "СН" назвали причину исключения из фракции Полякова и Скороход
Это применение новой формы кнопкодавства.
Когда вся фракция должна голосовать единогласно. "Все вы - политически никто. Я хочу, чтобы это каждый услышал. Вы субъекты в жизни, но политическими субъектами вы не являетесь."
А кто голосует не так, как вся фракция - на выход.
При этом ни за явное кнопкодавство, ни за вызов проституток - из фракции не выгоняют

7) Рада одобрила перезапуск Госбюро расследований, предполагающий увольнение главы ГБР
Согласно этой правке, полномочия директора, первого заместителя и заместителя директора ГБР прекращаются досрочно в случае принятия закона и вступления его в силу.

Трубе таки труба. "Вы не оправдали оказанного вам высокого доверия" (с) один известный фильм
Востаннє редагувалось pesikot в П'ят 15 лис, 2019 19:25, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 19:10

"... запускай Берлагу!"

Ждём-с выноса тел Зе и К и Т ... :mrgreen:
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-11-14/trump-lawyer-kasowitz-takes-on-ukrainian-billionaire-as-client
Ser Fil
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