Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
pesikot написав:Ну и freeze, большинство требует кассовые аппараты для ФОПов. А мнение большинства - закон. Или тут большинство уже не закон ?
Большинство не требует никаких кассовых аппаратов для ФОПов, большинство хочет купить товар подешевле, можете сделать соцопрос из этих двух вопросов и увидеть, что хочет подавляющее большинство населения.
Это не серьёзно Если большинство хочет посадить Порошенко, Гонтареву, Рожкову, то надо выполнять пожелания большинства. А если большинство хочет конкретному freeze поставить кассовый аппарат, то это уже неправильное большинство. Так как правильное большинство хочет цену подешевле
Ладно, я сам знаю ответ, если будет соцопрос из таких двух ответов. Захотят цену.
Но если, провести 2 опроса, один про кассовые аппараты для ФОП и второй про цену. То в опросе про кассовые, большинство будет за кассовые, а в вопросе цены, большинство будет за цену
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
budivelnik написав:Брехня і маніпуляція 1 Є ВВП - він становить 3500 млрд грн(приблизно)і при цьому всі кричать що половина економіки в тіні(мій варіант-десь 1000 млрд) - тобто вся економіка створює 4500 млрд в рік 2 Є Бюджет+Пенсійний разом десь 1300 млрд грн В Бюджет виплачуються всі ПДВ+Акцизи+Прибуток Державних підприємств.... 3 Звідси висновок Якщо згідно офіційної статистики , то податкове+акцизне навантаження становить 1300/3500=37% Якщо врахувати сіру частину то податкове навантаження (реальне) становить 1300/4500=29%
Брехня и манипуляция у тебя! Речь шла о наемных работниках - поэтому ты и удалил часть моей цитаты со стройным рядом расчетов.
1 Є два факти Перший - якби всі сплачували те що написано-то рівень податкового навантаження був би десь в районі 50-60% Другий - реально всі так добре навчились оптимізувати - що реальне податкове навантаження в два рази менше ніж теоретично вирахуване
zРадио написав:Естественно, что ВВП и Бюджет формируют не одни наемные работники, поэтому общие цифры будут другие.
Є два варіанти а - найманий працівник може уникнути (і уникає) від оподаткування (це всі хто офіційно показує мінімалку,а в реалі отримує ще й в конверті) б - не може уникнути -це як правило працівники бюджетної сфери Але в першому варіанті-створюють у другому за гроші тих хто створив-надають послуги
zРадио написав:Как будто ты сам не понимаешь, сколько налогов недобирает Бюджет с оптимизаторов прибыли при помощи офшоров, с серых импортеров, с приближенных к власти возвращателей НДС, и так далее.
А чому тільки тобою названі? А де Депорантьє - 15% від прибутку Єдиноподатники - 1-5% від прибутку Звільнені від ПДВ офіційно-та сама фінансова сфера Ті хто купує підакцизні або митні товари без сплати акцизів і мит
Тому Оптимізують усі В числі оптимізаторів як мінімум 10 млн працівників і як мінімум 30 млн мешканців
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69