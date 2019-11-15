Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
pesikot написав:Ну и freeze, большинство требует кассовые аппараты для ФОПов. А мнение большинства - закон. Или тут большинство уже не закон ?
Большинство не требует никаких кассовых аппаратов для ФОПов, большинство хочет купить товар подешевле, можете сделать соцопрос из этих двух вопросов и увидеть, что хочет подавляющее большинство населения.
Это не серьёзно Если большинство хочет посадить Порошенко, Гонтареву, Рожкову, то надо выполнять пожелания большинства. А если большинство хочет конкретному freeze поставить кассовый аппарат, то это уже неправильное большинство. Так как правильное большинство хочет цену подешевле
Ладно, я сам знаю ответ, если будет соцопрос из таких двух ответов. Захотят цену.
Но если, провести 2 опроса, один про кассовые аппараты для ФОП и второй про цену. То в опросе про кассовые, большинство будет за кассовые, а в вопросе цены, большинство будет за цену
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
budivelnik написав:Брехня і маніпуляція 1 Є ВВП - він становить 3500 млрд грн(приблизно)і при цьому всі кричать що половина економіки в тіні(мій варіант-десь 1000 млрд) - тобто вся економіка створює 4500 млрд в рік 2 Є Бюджет+Пенсійний разом десь 1300 млрд грн В Бюджет виплачуються всі ПДВ+Акцизи+Прибуток Державних підприємств.... 3 Звідси висновок Якщо згідно офіційної статистики , то податкове+акцизне навантаження становить 1300/3500=37% Якщо врахувати сіру частину то податкове навантаження (реальне) становить 1300/4500=29%
Брехня и манипуляция у тебя! Речь шла о наемных работниках - поэтому ты и удалил часть моей цитаты со стройным рядом расчетов.
1 Є два факти Перший - якби всі сплачували те що написано-то рівень податкового навантаження був би десь в районі 50-60% Другий - реально всі так добре навчились оптимізувати - що реальне податкове навантаження в два рази менше ніж теоретично вирахуване
zРадио написав:Естественно, что ВВП и Бюджет формируют не одни наемные работники, поэтому общие цифры будут другие.
Є два варіанти а - найманий працівник може уникнути (і уникає) від оподаткування (це всі хто офіційно показує мінімалку,а в реалі отримує ще й в конверті) б - не може уникнути -це як правило працівники бюджетної сфери Але в першому варіанті-створюють у другому за гроші тих хто створив-надають послуги
zРадио написав:Как будто ты сам не понимаешь, сколько налогов недобирает Бюджет с оптимизаторов прибыли при помощи офшоров, с серых импортеров, с приближенных к власти возвращателей НДС, и так далее.
А чому тільки тобою названі? А де Депорантьє - 15% від прибутку Єдиноподатники - 1-5% від прибутку Звільнені від ПДВ офіційно-та сама фінансова сфера Ті хто купує підакцизні або митні товари без сплати акцизів і мит
Тому Оптимізують усі В числі оптимізаторів як мінімум 10 млн працівників і як мінімум 30 млн мешканців
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Оказывается Украина настолько великая страна, что даже правительство США "пляшет под ее дудку":
Экс-посол США Йованович считает, что ее отстранили "коррумпированные украинцы" 15 ноября 2019 ... "Помощь США в борьбе с коррупцией остается важным приоритетом со времен, когда была Революция Достоинства. К сожалению, как показали последние месяцы, не все украинцы приветствуют борьбу с коррупцией, поэтому, наверное, не было ничего удивительного, когда борьба с коррупцией мешает власти и прибылям, украинцы стремятся играть по действующим правилам коррупции, сделают все возможное, чтобы избавиться от меня. Они были успешными в том, чтобы организовать отстранение американского посла" ... "Как наша система могла дать сбой? Как так случилось, что иностранные коррумпированные интересы сумели манипулировать нашим правительством? Интересы какой страны довольствуются, когда такое происходит? Такие действия и поведение подрывают интересы США, создает риски для наших друзей и расширяет поле для авторитарных правителей, автократов таких как президент Путин", - сказала Йованович.
Надано Висновок Конституційного Суду України у справі щодо законодавчої ініціативи народу 14.11.2019 ... Цим Висновком Конституційний Суд України визнав законопроект про внесення змін до статті 93 Конституції України (щодо законодавчої ініціативи народу) (далі – Законопроект) таким, що відповідає вимогам статей 157 і 158 Конституції України.
У Законопроекті запропоновано:
«1. Внести зміни до статті 93 Конституції України (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 30, ст. 141), виклавши її в такій редакції:
„Стаття 93. Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить народу, Президентові України, Кабінету Міністрів України, народним депутатам України та реалізується ними у випадках і порядку, визначених Конституцією України і законами України.
Законопроекти, визначені Президентом України як невідкладні, розглядаються Верховною Радою України позачергово.
Закон приймається відповідно до вимог законодавчої процедури, визначеної Конституцією України та законами України“.
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування». ...
Автоматику (оставления средств на местах) ПАП похоже не доработал)) Раз так легко сломали.
Её изначально не было. Даже территориальніе громады - не составляли свой бюджет - его спускали сверху. Они критически не заинтересованы в развитии доходов на местах. Ибо они (налоги собирают в Киеве), что остаётся - делят(возвращают) - но не туда, где их собирают и в них нуждаются. Отсюда возник даже термин - "Города - доноры",.... А Это от "наёмных", или "маладой команды":
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.