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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4636463746384639
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 13:18

  Starikan написав:
Новости "Сегодня" отправилась на рынок прицениться, сколько в ноябре стоит кастрюля борща?
Стоит отметить, что ровно 2 месяца назад 5-литровая кастрюля обходилась украинцам в 153 гривны.
По нашим подсчетам, борщ в ноябре подешевел на 15 гривен по сравнению с сентябрем.

Желудочно-кишечный электорат в восторге. +20% к рейтингу.


Новое клише из порохоботских темников? А что скажешь на то, что электорат США и всех развитых стран Европы - самый что ни на есть желудочно-кишечный.

Там вообще никого не обманешь ни языком, ни религией, ни геополитическим вектором - людей беспокоят лишь вопросы благосостояния и персональной безопасности!
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 13:22

  Перес де Куэльяр написав:До чого це пан Дроздов хилить, якщо політика ЗЕвлади продовжиться по втіленню ЛДНР в Україну, тобто запросять руській мір, то інша частина західного українського суспільства не сприйматиме цього і вибудується захисний мур у вигляді утворення ЗУНР. https://www.youtube.com/watch?v=JN3dD24OaWQ


Сепаратиста Дроздова - на нары! Той же самой "логикой", которую он вкладывает сегодня в уши жителей ЗУ, при желании можно объяснить и крымский сепаратизм - мол, это был ответ на беспредел, устроенный радикалами в Киеве, и не воспринимаемый людьми на Юго-Востоке. Подобные разжигатели должны быть предметом пристального внимания СБУ!
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Повідомлень: 4140
З нами з: 02.05.18
Подякував: 815 раз.
Подякували: 1908 раз.
 
Профіль
2
3
3
  #<1 ... 4636463746384639
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