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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4637463846394640>
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 13:18

  Starikan написав:
Новости "Сегодня" отправилась на рынок прицениться, сколько в ноябре стоит кастрюля борща?
Стоит отметить, что ровно 2 месяца назад 5-литровая кастрюля обходилась украинцам в 153 гривны.
По нашим подсчетам, борщ в ноябре подешевел на 15 гривен по сравнению с сентябрем.

Желудочно-кишечный электорат в восторге. +20% к рейтингу.


Новое клише из порохоботских темников? А что скажешь на то, что электорат США и всех развитых стран Европы - самый что ни на есть желудочно-кишечный.

Там вообще никого не обманешь ни языком, ни религией, ни геополитическим вектором - людей беспокоят лишь вопросы благосостояния и персональной безопасности!
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 13:22

  Перес де Куэльяр написав:До чого це пан Дроздов хилить, якщо політика ЗЕвлади продовжиться по втіленню ЛДНР в Україну, тобто запросять руській мір, то інша частина західного українського суспільства не сприйматиме цього і вибудується захисний мур у вигляді утворення ЗУНР. https://www.youtube.com/watch?v=JN3dD24OaWQ


Сепаратиста Дроздова - на нары! Той же самой "логикой", которую он вкладывает сегодня в уши жителей ЗУ, при желании можно объяснить и крымский сепаратизм - мол, это был ответ на беспредел, устроенный радикалами в Киеве, и не воспринимаемый людьми на Юго-Востоке. Подобные разжигатели должны быть предметом пристального внимания СБУ!
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 13:52

  innamax2008 написав:
  Yuri_61 написав:Земля - це також наша Батьківщина.
А торгувати Батьківшиною - це Зло.

Поляки, сволочи, Батьківщину продають, французи продають, а як на Західній Україні до 1939 року продавали. А в КНДР не продають, то й треба і в Україні ідеї чучхє в життя втілювати))

А вы не рассматриваете такой вариант, что при продаже земли всем гражданам других стран, землю неподалеку от вас купят, вполне официально, по Закону, условные Шойгу или Гиркин и "работать" на ней и охранять ее будут привезенные из РФ "отставники" в достаточном, по мнению новых хозяев количестве, к примеру, по 1000 человек на гектар купленной земли?

Информация к размышлению:
Зображення
https://24tv.ua/ru/v_kakih_stranah_dejs ... a_n1233473
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 14:01

Зато контрабанда котів процвітає! Котів везли по Франції в картонах з України без їжі і води.
Куди дивиться нова митниця,зеботи?

https://www.30millionsdamis.fr/actualit ... wj2_AzKgAw
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 15:39

  zРадио написав:
  Перес де Куэльяр написав:До чого це пан Дроздов хилить, якщо політика ЗЕвлади продовжиться по втіленню ЛДНР в Україну, тобто запросять руській мір, то інша частина західного українського суспільства не сприйматиме цього і вибудується захисний мур у вигляді утворення ЗУНР. https://www.youtube.com/watch?v=JN3dD24OaWQ


Сепаратиста Дроздова - на нары! Той же самой "логикой", которую он вкладывает сегодня в уши жителей ЗУ, при желании можно объяснить и крымский сепаратизм - мол, это был ответ на беспредел, устроенный радикалами в Киеве, и не воспринимаемый людьми на Юго-Востоке. Подобные разжигатели должны быть предметом пристального внимания СБУ!
Я не згоден з тобою і з тими хто міркує як ти. це підмінна поняття з твого боку і тест на українство ти програєш навіть вибірковому мешканцю із ЗУ. Бо вороги для цілісності України і української нації якраз ви з проросійським мисленням і менталітетом. Ще раз наголошую, якщо завдяки ЗЕвлади і насеселення малоросів буде просуватися руській мір, та покроково здавати інтереси Української Держави, Західна Україна чинитиме спротив просуванню орків за згоди колаборантів із Центральної ЗЕвлади, ще й нашпиговані так звані СБУ агентами ФСБ ітд. то це буде вже не українська Влада і не українські силові органи, а зрадники України.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 16:09

  Перес де Куэльяр написав:Я не згоден з тобою і з тими хто міркує як ти. це підмінна поняття з твого боку і тест на українство ти програєш навіть вибірковому мешканцю із ЗУ. Бо вороги для цілісності України і української нації якраз ви з проросійським мисленням і менталітетом. Ще раз наголошую, якщо завдяки ЗЕвлади і насеселення малоросів буде просуватися руській мір, та покроково здавати інтереси Української Держави, Західна Україна чинитиме спротив просуванню орків за згоди колаборантів із Центральної ЗЕвлади, ще й нашпиговані так звані СБУ агентами ФСБ ітд. то це буде вже не українська Влада і не українські силові органи, а зрадники України.


У меня не пророссийское мышление - я вообще-то за нейтралитет. И так же, как ты, не поддерживаю интеграцию ОРДЛО на условиях особого статуса.

Но у меня при этом хватает ума не открывать ящик Пандоры, шантажируя власть потенциальным отделением ЗУ. Ты так говоришь, будто одни жители ЗУ знают, что такое Украина, а все остальные регионы и власть - либо науклюжие вредители, либо российские агенты.

Поверь, Зеленский не хуже тебя понимает риски принятия мира на условиях путина! Просто в дополнение к этому он еще знает настроения западных лидеров. Вполне возможно, что выбирать снова придется из плохого и очень плохого вариантов...
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 16:13

  zРадио написав:
Поверь, Зеленский не хуже тебя понимает риски принятия мира на условиях путина! Просто в дополнение к этому он еще знает настроения западных лидеров. Вполне возможно, что выбирать снова придется из плохого и очень плохого вариантов...

Ты слишком возносишь Зеленского. Ничего он не понимает. Он зависим от своего окружения
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 16:15

  zРадио написав:
  Перес де Куэльяр написав:Я не згоден з тобою і з тими хто міркує як ти. це підмінна поняття з твого боку і тест на українство ти програєш навіть вибірковому мешканцю із ЗУ. Бо вороги для цілісності України і української нації якраз ви з проросійським мисленням і менталітетом. Ще раз наголошую, якщо завдяки ЗЕвлади і насеселення малоросів буде просуватися руській мір, та покроково здавати інтереси Української Держави, Західна Україна чинитиме спротив просуванню орків за згоди колаборантів із Центральної ЗЕвлади, ще й нашпиговані так звані СБУ агентами ФСБ ітд. то це буде вже не українська Влада і не українські силові органи, а зрадники України.


У меня не пророссийское мышление - я вообще-то за нейтралитет. И так же, как ты, не поддерживаю интеграцию ОРДЛО на условиях особого статуса.

Но у меня при этом хватает ума не открывать ящик Пандоры, шантажируя власть потенциальным отделением ЗУ. Ты так говоришь, будто одни жители ЗУ знают, что такое Украина, а все остальные регионы и власть - либо науклюжие вредители, либо российские агенты.

Поверь, Зеленский не хуже тебя понимает риски принятия мира на условиях путина! Просто в дополнение к этому он еще знает настроения западных лидеров. Вполне возможно, что выбирать снова придется из плохого и очень плохого вариантов...
Зроблю висновок. Навіщо починати те, щоб потім вибирати менш гірше з найгіршого? За це прийдеться відповідати.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 16:26

  pesikot написав:
  zРадио написав:
Поверь, Зеленский не хуже тебя понимает риски принятия мира на условиях путина! Просто в дополнение к этому он еще знает настроения западных лидеров. Вполне возможно, что выбирать снова придется из плохого и очень плохого вариантов...

Ты слишком возносишь Зеленского. Ничего он не понимает. Он зависим от своего окружения


Последнее - правда. Но назови хоть одну причину, по которой его неплохо себя чувствующее окружение должно быть заинтересовано в снижении собственного влияния и увеличении - российского?
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 16:31

  Перес де Куэльяр написав:До чого це пан Дроздов хилить, якщо політика ЗЕвлади продовжиться по втіленню ЛДНР в Україну, тобто запросять руській мір, то інша частина західного українського суспільства не сприйматиме цього і вибудується захисний мур у вигляді утворення ЗУНР.

і чим подібне трактування відрізняється від ОРДЛовського?
чи бачення яка повинна бути Україна меншості на західній більш вірне від бачення меншості на сході?
так центр вам скаже - ви задовбали обоє.
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