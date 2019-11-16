Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Перес де Куэльяр написав:До чого це пан Дроздов хилить, якщо політика ЗЕвлади продовжиться по втіленню ЛДНР в Україну, тобто запросять руській мір, то інша частина західного українського суспільства не сприйматиме цього і вибудується захисний мур у вигляді утворення ЗУНР.
Шо, опять?
Часть населения Украины посчитала, что Украина не туда идет. Так возникли ДНР и ЛНР. Теперь другая часть считает, что Украина пошла не туда. Создать ЗУНР?
Соотв. новое АТО (ОСС)?
Возврат к "удельным княжествам", где каждый "князь" считает, что только он и есть Украина?
Почитав останні дописи і таке враження склалося, ви чому радієте при..рки? Цілісність Держави полягає тільки у боротьбі і перемозі над ворогом, а не капітуляції. Різниця є велика з окупованими ЛДНР і умовною ЗУНР, бо з одного боку 97% не бажають нічого спільного мати з Україною і не вважають себе українцями, а з іншого навпаки 97% українців як культурою, цінностями і менталітетом і головне з Прапором України. Ось така різниця ватоголові..
"5 канал" сообщил о похищении Гриценко со ссылкой на родственников. "По словам родственников Гриценко, неизвестные забрали его в черный автобус прямо на глазах у ребенка, с которой он гулял. Семья уже обратилась в правоохранительные органы", - сообщает канал. Аналогичное сообщение распространил телеканал "Прямой". https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/11/16/7232168/ ____________________________