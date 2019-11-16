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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4637463846394640
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 16:48

Re: Політичні дискусії

  Перес де Куэльяр написав:До чого це пан Дроздов хилить, якщо політика ЗЕвлади продовжиться по втіленню ЛДНР в Україну, тобто запросять руській мір, то інша частина західного українського суспільства не сприйматиме цього і вибудується захисний мур у вигляді утворення ЗУНР.

Шо, опять?

Часть населения Украины посчитала, что Украина не туда идет. Так возникли ДНР и ЛНР.
Теперь другая часть считает, что Украина пошла не туда. Создать ЗУНР?

Соотв. новое АТО (ОСС)?

Возврат к "удельным княжествам", где каждый "князь" считает, что только он и есть Украина?
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 16:52

Re: Політичні дискусії

Почитав останні дописи і таке враження склалося, ви чому радієте при..рки?
Цілісність Держави полягає тільки у боротьбі і перемозі над ворогом, а не капітуляції. Різниця є велика з окупованими ЛДНР і умовною ЗУНР, бо з одного боку 97% не бажають нічого спільного мати з Україною і не вважають себе українцями, а з іншого навпаки 97% українців як культурою, цінностями і менталітетом і головне з Прапором України. Ось така різниця ватоголові..
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 17:04

И снова порохоботы сели в лужу, распуская фейки:

"5 канал" сообщил о похищении Гриценко со ссылкой на родственников.
"По словам родственников Гриценко, неизвестные забрали его в черный автобус прямо на глазах у ребенка, с которой он гулял. Семья уже обратилась в правоохранительные органы", - сообщает канал.
Аналогичное сообщение распространил телеканал "Прямой".
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/11/16/7232168/
____________________________

Председатель правления АО "Укрэксимбанк" Александр Гриценко не похищен, а задержан СБУ по поручению Генпрокуратуры.
Об этом сообщила на своей странице в Фейсбук спикер СБУ Елена ГитлянскаяИсточник: https://censor.net.ua/n3160084
https://censor.net.ua/news/3160084/glav ... tlyanskaya
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