Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Перес де Куэльяр написав:До чого це пан Дроздов хилить, якщо політика ЗЕвлади продовжиться по втіленню ЛДНР в Україну, тобто запросять руській мір, то інша частина західного українського суспільства не сприйматиме цього і вибудується захисний мур у вигляді утворення ЗУНР.
Шо, опять?
Часть населения Украины посчитала, что Украина не туда идет. Так возникли ДНР и ЛНР. Теперь другая часть считает, что Украина пошла не туда. Создать ЗУНР?
Соотв. новое АТО (ОСС)?
Возврат к "удельным княжествам", где каждый "князь" считает, что только он и есть Украина?
Почитав останні дописи і таке враження склалося, ви чому радієте при..рки? Цілісність Держави полягає тільки у боротьбі і перемозі над ворогом, а не капітуляції. Різниця є велика з окупованими ЛДНР і умовною ЗУНР, бо з одного боку 97% не бажають нічого спільного мати з Україною і не вважають себе українцями, а з іншого навпаки 97% українців як культурою, цінностями і менталітетом і головне з Прапором України. Ось така різниця ватоголові..
"5 канал" сообщил о похищении Гриценко со ссылкой на родственников. "По словам родственников Гриценко, неизвестные забрали его в черный автобус прямо на глазах у ребенка, с которой он гулял. Семья уже обратилась в правоохранительные органы", - сообщает канал. Аналогичное сообщение распространил телеканал "Прямой". https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/11/16/7232168/ ____________________________
Перес де Куэльяр написав:Почитав останні дописи і таке враження склалося, ви чому радієте при..рки? Цілісність Держави полягає тільки у боротьбі і перемозі над ворогом, а не капітуляції. Різниця є велика з окупованими ЛДНР і умовною ЗУНР, бо з одного боку 97% не бажають нічого спільного мати з Україною і не вважають себе українцями, а з іншого навпаки 97% українців як культурою, цінностями і менталітетом і головне з Прапором України. Ось така різниця ватоголові..
Манипулируешь и разжигаешь. Но про разжигание не буду - на этом я уже акцентировал. А про манипуляции пару слов скажу.
Сине-желтый стяг - это флаг УНР, образованной на развалинах Российской Империи. И только потом уже флаг ЗУНР - изучай историческую хронологию и причинно-следственные связи!
Украинская Центральная Рада - управляющий орган УНР - была создана в Киеве. Не во Львове, не в Харькове, а в Киеве! Там же была выбрана государственная символика и изданы все Универсалы.
Соответственно, Киев - уж точно не меньше Украина, чем Львов, что всячески пытаются навязать неучи вроде тебя, Вятровича, Ницой и пр.
Ну а то, что какие-то любители русского мира, прямо поддерживаемые из РФ, размахивали триколором в Севастополе и Донецке в 2014-м, еще не значит, что любители польского, румынского и венгерского миров не станут размахивать чужими флагами во Львове, Черновцах и Ужгороде, получая такую же поддержку извне...
Поэтому то и нужно пресекать явления сепаратизма в зародыше, а не ковыряться в этих сортах дерьма - вроде твоей псевдо-теории о том, что крымский и донецкий сепаратизм - это плохо, а львовский - хорошо...
PS: кстати, а как быть с флагами США на майдане, отталкиваясь от твоей логики - выходит, что первыми размахивать чужими флагами стали не крымчане...
Новости "Сегодня" отправилась на рынок прицениться, сколько в ноябре стоит кастрюля борща? Стоит отметить, что ровно 2 месяца назад 5-литровая кастрюля обходилась украинцам в 153 гривны. По нашим подсчетам, борщ в ноябре подешевел на 15 гривен по сравнению с сентябрем.
Желудочно-кишечный электорат в восторге. +20% к рейтингу.
Новое клише из порохоботских темников? А что скажешь на то, что электорат США и всех развитых стран Европы - самый что ни на есть желудочно-кишечный.
А кто спорит? В итоге имеем СП2.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Перес де Куэльяр написав:Почитав останні дописи і таке враження склалося, ви чому радієте при..рки? Цілісність Держави полягає тільки у боротьбі і перемозі над ворогом, а не капітуляції. Різниця є велика з окупованими ЛДНР і умовною ЗУНР, бо з одного боку 97% не бажають нічого спільного мати з Україною і не вважають себе українцями, а з іншого навпаки 97% українців як культурою, цінностями і менталітетом і головне з Прапором України. Ось така різниця ватоголові..
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Yuri_61 написав:Земля - це також наша Батьківщина. А торгувати Батьківшиною - це Зло.
Шел бы ты, друг, на свою любимую валютную ветку
- Он просто физически не может представить, что для большинства это "Бизнес" - торговать Родиной. Которой у них по определению НЕТ(есть только деньги и их количество)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
zРадио написав:И снова порохоботы сели в лужу, распуская фейки:
"5 канал" сообщил о похищении Гриценко со ссылкой на родственников. "По словам родственников Гриценко, неизвестные забрали его в черный автобус прямо на глазах у ребенка, с которой он гулял. Семья уже обратилась в правоохранительные органы", - сообщает канал. Аналогичное сообщение распространил телеканал "Прямой". https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/11/16/7232168/ ____________________________