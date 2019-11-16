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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4638463946404641>
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 16:48

Re: Політичні дискусії

  Перес де Куэльяр написав:До чого це пан Дроздов хилить, якщо політика ЗЕвлади продовжиться по втіленню ЛДНР в Україну, тобто запросять руській мір, то інша частина західного українського суспільства не сприйматиме цього і вибудується захисний мур у вигляді утворення ЗУНР.

Шо, опять?

Часть населения Украины посчитала, что Украина не туда идет. Так возникли ДНР и ЛНР.
Теперь другая часть считает, что Украина пошла не туда. Создать ЗУНР?

Соотв. новое АТО (ОСС)?

Возврат к "удельным княжествам", где каждый "князь" считает, что только он и есть Украина?
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 16:52

Re: Політичні дискусії

Почитав останні дописи і таке враження склалося, ви чому радієте при..рки?
Цілісність Держави полягає тільки у боротьбі і перемозі над ворогом, а не капітуляції. Різниця є велика з окупованими ЛДНР і умовною ЗУНР, бо з одного боку 97% не бажають нічого спільного мати з Україною і не вважають себе українцями, а з іншого навпаки 97% українців як культурою, цінностями і менталітетом і головне з Прапором України. Ось така різниця ватоголові..
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 17:04

И снова порохоботы сели в лужу, распуская фейки:

"5 канал" сообщил о похищении Гриценко со ссылкой на родственников.
"По словам родственников Гриценко, неизвестные забрали его в черный автобус прямо на глазах у ребенка, с которой он гулял. Семья уже обратилась в правоохранительные органы", - сообщает канал.
Аналогичное сообщение распространил телеканал "Прямой".
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/11/16/7232168/
____________________________

Председатель правления АО "Укрэксимбанк" Александр Гриценко не похищен, а задержан СБУ по поручению Генпрокуратуры.
Об этом сообщила на своей странице в Фейсбук спикер СБУ Елена ГитлянскаяИсточник: https://censor.net.ua/n3160084
https://censor.net.ua/news/3160084/glav ... tlyanskaya
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 17:24

  Перес де Куэльяр написав:Почитав останні дописи і таке враження склалося, ви чому радієте при..рки?
Цілісність Держави полягає тільки у боротьбі і перемозі над ворогом, а не капітуляції. Різниця є велика з окупованими ЛДНР і умовною ЗУНР, бо з одного боку 97% не бажають нічого спільного мати з Україною і не вважають себе українцями, а з іншого навпаки 97% українців як культурою, цінностями і менталітетом і головне з Прапором України. Ось така різниця ватоголові..


Манипулируешь и разжигаешь. Но про разжигание не буду - на этом я уже акцентировал. А про манипуляции пару слов скажу.

Сине-желтый стяг - это флаг УНР, образованной на развалинах Российской Империи. И только потом уже флаг ЗУНР - изучай историческую хронологию и причинно-следственные связи!

Украинская Центральная Рада - управляющий орган УНР - была создана в Киеве. Не во Львове, не в Харькове, а в Киеве! Там же была выбрана государственная символика и изданы все Универсалы.

Соответственно, Киев - уж точно не меньше Украина, чем Львов, что всячески пытаются навязать неучи вроде тебя, Вятровича, Ницой и пр.

Ну а то, что какие-то любители русского мира, прямо поддерживаемые из РФ, размахивали триколором в Севастополе и Донецке в 2014-м, еще не значит, что любители польского, румынского и венгерского миров не станут размахивать чужими флагами во Львове, Черновцах и Ужгороде, получая такую же поддержку извне...

Поэтому то и нужно пресекать явления сепаратизма в зародыше, а не ковыряться в этих сортах дерьма - вроде твоей псевдо-теории о том, что крымский и донецкий сепаратизм - это плохо, а львовский - хорошо...

PS: кстати, а как быть с флагами США на майдане, отталкиваясь от твоей логики - выходит, что первыми размахивать чужими флагами стали не крымчане...
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 17:41

  Yuri_61 написав:Земля - це також наша Батьківщина.
А торгувати Батьківшиною - це Зло.

Шел бы ты, друг, на свою любимую валютную ветку 8)
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 17:44

  zРадио написав:
  Starikan написав:
Новости "Сегодня" отправилась на рынок прицениться, сколько в ноябре стоит кастрюля борща?
Стоит отметить, что ровно 2 месяца назад 5-литровая кастрюля обходилась украинцам в 153 гривны.
По нашим подсчетам, борщ в ноябре подешевел на 15 гривен по сравнению с сентябрем.
Желудочно-кишечный электорат в восторге. +20% к рейтингу.
Новое клише из порохоботских темников? А что скажешь на то, что электорат США и всех развитых стран Европы - самый что ни на есть желудочно-кишечный.

А кто спорит? В итоге имеем СП2.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 17:53

Слова:

Результат:
Зображення

Прошло 5 лет. Результат сделанного (не обещаний!):
Зображення

Что будет через 5 лет - посмотрим (кто доживет).
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 18:03

  Перес де Куэльяр написав:Почитав останні дописи і таке враження склалося, ви чому радієте при..рки?
Цілісність Держави полягає тільки у боротьбі і перемозі над ворогом, а не капітуляції. Різниця є велика з окупованими ЛДНР і умовною ЗУНР, бо з одного боку 97% не бажають нічого спільного мати з Україною і не вважають себе українцями, а з іншого навпаки 97% українців як культурою, цінностями і менталітетом і головне з Прапором України. Ось така різниця ватоголові..

Разница в восприятии.
КАк раз большинство барыг имеют понятия, только о том, как продавать:
https://syla.news/2019/11/16/ordlo-treb ... e-polityk/
Продавать всех, и всё.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 18:06

  Starikan написав:
  Yuri_61 написав:Земля - це також наша Батьківщина.
А торгувати Батьківшиною - це Зло.

Шел бы ты, друг, на свою любимую валютную ветку 8)

:D :mrgreen:
- Он просто физически не может представить, что для большинства это "Бизнес" - торговать Родиной.
Которой у них по определению НЕТ(есть только деньги и их количество)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 18:07

  zРадио написав:И снова порохоботы сели в лужу, распуская фейки:

"5 канал" сообщил о похищении Гриценко со ссылкой на родственников.
"По словам родственников Гриценко, неизвестные забрали его в черный автобус прямо на глазах у ребенка, с которой он гулял. Семья уже обратилась в правоохранительные органы", - сообщает канал.
Аналогичное сообщение распространил телеканал "Прямой".
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/11/16/7232168/
____________________________

Председатель правления АО "Укрэксимбанк" Александр Гриценко не похищен, а задержан СБУ по поручению Генпрокуратуры.
Об этом сообщила на своей странице в Фейсбук спикер СБУ Елена ГитлянскаяИсточник: https://censor.net.ua/n3160084
https://censor.net.ua/news/3160084/glav ... tlyanskaya

а коли він був "задержан СБУ по поручению Генпрокуратуры" вони документи пред’являли чи просто запхали до "бусіка" ?
mephala
 
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