Додано: Суб 16 лис, 2019 17:24

Перес де Куэльяр написав: Почитав останні дописи і таке враження склалося, ви чому радієте при..рки?

Цілісність Держави полягає тільки у боротьбі і перемозі над ворогом, а не капітуляції. Різниця є велика з окупованими ЛДНР і умовною ЗУНР, бо з одного боку 97% не бажають нічого спільного мати з Україною і не вважають себе українцями, а з іншого навпаки 97% українців як культурою, цінностями і менталітетом і головне з Прапором України. Ось така різниця ватоголові.. Почитав останні дописи і таке враження склалося, ви чому радієте при..рки?Цілісність Держави полягає тільки у боротьбі і перемозі над ворогом, а не капітуляції. Різниця є велика з окупованими ЛДНР і умовною ЗУНР, бо з одного боку 97% не бажають нічого спільного мати з Україною і не вважають себе українцями, а з іншого навпаки 97% українців як культурою, цінностями і менталітетом і головне з Прапором України. Ось така різниця ватоголові..

Манипулируешь и разжигаешь. Но про разжигание не буду - на этом я уже акцентировал. А про манипуляции пару слов скажу.Сине-желтый стяг - это флаг УНР, образованной на развалинах Российской Империи. И только потом уже флаг ЗУНР - изучай историческую хронологию и причинно-следственные связи!Украинская Центральная Рада - управляющий орган УНР - была создана в Киеве. Не во Львове, не в Харькове, а в Киеве! Там же была выбрана государственная символика и изданы все Универсалы.Соответственно, Киев - уж точно не меньше Украина, чем Львов, что всячески пытаются навязать неучи вроде тебя, Вятровича, Ницой и пр.Ну а то, что какие-то любители русского мира, прямо поддерживаемые из РФ, размахивали триколором в Севастополе и Донецке в 2014-м, еще не значит, что любители польского, румынского и венгерского миров не станут размахивать чужими флагами во Львове, Черновцах и Ужгороде, получая такую же поддержку извне...Поэтому то и нужно пресекать явления сепаратизма в зародыше, а не ковыряться в этих сортах дерьма - вроде твоей псевдо-теории о том, что крымский и донецкий сепаратизм - это плохо, а львовский - хорошо...PS: кстати, а как быть с флагами США на майдане, отталкиваясь от твоей логики - выходит, что первыми размахивать чужими флагами стали не крымчане...