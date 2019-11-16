- табличку комфортнее открыть в новом окне
Сюда бы добавить таблицу по коммуналке.
И таблицу по задолженности по З/П.
- результат на лицо.
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 16 лис, 2019 18:18
Как результат правления "новых" осень 19го:
- табличку комфортнее открыть в новом окне
Сюда бы добавить таблицу по коммуналке.
И таблицу по задолженности по З/П.
- результат на лицо.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
|