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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4638463946404641 Додано: Суб 16 лис, 2019 18:18



- табличку комфортнее открыть в новом окне

Сюда бы добавить таблицу по коммуналке.

И таблицу по задолженности по З/П.

- результат на лицо. Как результат правления "новых" осень 19го:- табличку комфортнее открыть в новом окнеСюда бы добавить таблицу по коммуналке.И таблицу по задолженности по З/П.- результат на лицо. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7211 З нами з: 20.09.12 Подякував: 653 раз. Подякували: 844 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 лис, 2019 19:29 Перес де Куэльяр написав: Почитав останні дописи і таке враження склалося, ви чому радієте при..рки?

Цілісність Держави полягає тільки у боротьбі і перемозі над ворогом, а не капітуляції. Різниця є велика з окупованими ЛДНР і умовною ЗУНР, бо з одного боку 97% не бажають нічого спільного мати з Україною і не вважають себе українцями, а з іншого навпаки 97% українців як культурою, цінностями і менталітетом і головне з Прапором України. Ось така різниця ватоголові.. Почитав останні дописи і таке враження склалося, ви чому радієте при..рки?Цілісність Держави полягає тільки у боротьбі і перемозі над ворогом, а не капітуляції. Різниця є велика з окупованими ЛДНР і умовною ЗУНР, бо з одного боку 97% не бажають нічого спільного мати з Україною і не вважають себе українцями, а з іншого навпаки 97% українців як культурою, цінностями і менталітетом і головне з Прапором України. Ось така різниця ватоголові..

По сути борьба за умовний ЗУНР - это выбор наименее худшего по сравнению с возвращением (в твоем видении) оккупированных территорий ЗЕ.



Так зачем было допускать такой выбор?

То есть почему усилия не приложили (не требовали от ПАПа) введения военного положения (чтобы не было влияния несправжнiх))) украинцев)?



Доля истины в твоих суждениях есть.

Только подумать нужно было головушкой немного хоть.

Условная ЗУНР возможна (будет жизнеспособна и устоит) только при поддержке Запада.

А Западу такой вариант-то зачем?

Он от этого предложения пуйла отказался в 2010, кажется.

И сейчас наврядли согласится.

Потому что это полная победа пуйла будет. С минимальными потерями и практически легитимизацией победы.



Вероятность есть. Но она в руках Запада.

Кстати, подумай -- нарядли Запад позволит ЗЕ настоящую капитуляцию (а не тобой утрированную до капитуляции попытку замирения).



Короче - прими таблетку от мегазрадофии и попробуй подумать.

Пуйлу уже поставили флажки и никто его за них не выпустит.

Тем более до серьёзного влияния на Киев!!!

Пуйло может разве что взбрыкнуть-быконуть, в том числе и сильно, если его прижимать сильнее дальше будут.



А все западных областей разговоры, которых ты похоже начитался-наслушался, являются лишь элементом давления-торга с Киевом.

Потому что сложно им будет уже когда-либо иметь вес в столице. По сути борьба за умовний ЗУНР - это выбор наименее худшего по сравнению с возвращением (в твоем видении) оккупированных территорий ЗЕ.Так зачем было допускать такой выбор?То есть почему усилия не приложили (не требовали от ПАПа) введения военного положения (чтобы не было влияния несправжнiх))) украинцев)?Доля истины в твоих суждениях есть.Только подумать нужно было головушкой немного хоть.Условная ЗУНР возможна (будет жизнеспособна и устоит) только при поддержке Запада.А Западу такой вариант-то зачем?Он от этого предложения пуйла отказался в 2010, кажется.И сейчас наврядли согласится.Потому что это полная победа пуйла будет. С минимальными потерями и практически легитимизацией победы.Вероятность есть. Но она в руках Запада.Кстати, подумай -- нарядли Запад позволит ЗЕ настоящую капитуляцию (а не тобой утрированную до капитуляции попытку замирения).Короче - прими таблетку от мегазрадофии и попробуй подумать.Пуйлу уже поставили флажки и никто его за них не выпустит.Тем более до серьёзного влияния на Киев!!!Пуйло может разве что взбрыкнуть-быконуть, в том числе и сильно, если его прижимать сильнее дальше будут.А все западных областей разговоры, которых ты похоже начитался-наслушался, являются лишь элементом давления-торга с Киевом.Потому что сложно им будет уже когда-либо иметь вес в столице. Востаннє редагувалось detroytred в Суб 16 лис, 2019 19:56, всього редагувалось 1 раз. detroytred

Повідомлень: 22567 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 лис, 2019 19:54

https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html

Российские источники подтвердили использование специалистов "Левада-Центр" для закрытого социологического исследования в интересах и по заказу ТОВ "Гарнет Інтернешнл Медіа Груп" Україна, 01103, Київ, Кіквідзе, 18-А. Ермак подсуетился значит для Зеленского. Услуги полностью до сих пор не оплачены Группа работала с 1 по 12 ноября.



Руководство МВФ было просто шокировано рассказами о препятствиях чинимых официальной властью Украины встречи их миссии с руководством НБУ.



Мы сообщали 12.11.2019 г. о неожиданном выезде советника президента Ермака из Украины. Целью его визита была Вена. Через пограничный и таможенный контроль Ермак проходил по дипломатическому паспорту. Цель визита уточняется. 13 ноября Ермак вернулся в Украину.



Всегда было важно кто первым бросит вызов . Похоже кандидат на первого публичного и структурированного оппонента режиму Зеленского определился. 14 ноября на сессии Киевгорсовета Виталий Кличко публично заявил о своей позиции и выступил против введения рынка земли. Киевсовет обратился к президенту и парламенту с требованием запретить продажу земли. Так же Киевсовет вызвал для отчета о принятом бюджете страны на 2020 г. премьер-министра Украины Гончарука. 16.11.2019 г.Российские источники подтвердили использование специалистов "Левада-Центр" для закрытого социологического исследования в интересах и по заказу ТОВ "Гарнет Інтернешнл Медіа Груп" Україна, 01103, Київ, Кіквідзе, 18-А. Ермак подсуетился значит для Зеленского. Услуги полностью до сих пор не оплачены Группа работала с 1 по 12 ноября.Руководство МВФ было просто шокировано рассказами о препятствиях чинимых официальной властью Украины встречи их миссии с руководством НБУ.Мы сообщали 12.11.2019 г. о неожиданном выезде советника президента Ермака из Украины. Целью его визита была Вена. Через пограничный и таможенный контроль Ермак проходил по дипломатическому паспорту. Цель визита уточняется. 13 ноября Ермак вернулся в Украину.Всегда было важно кто первым бросит вызов . Похоже кандидат на первого публичного и структурированного оппонента режиму Зеленского определился. 14 ноября на сессии Киевгорсовета Виталий Кличко публично заявил о своей позиции и выступил против введения рынка земли. Киевсовет обратился к президенту и парламенту с требованием запретить продажу земли. Так же Киевсовет вызвал для отчета о принятом бюджете страны на 2020 г. премьер-министра Украины Гончарука. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7211 З нами з: 20.09.12 Подякував: 653 раз. Подякували: 844 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 лис, 2019 20:14 Я вот посмотрел большое интервью Милованова. Умный.. Для себя. Именно для себя.



Не могу понять: или все эти ЗЕ и ЗЕкоманда были созданы с колёс; или всё же это проект?

Хорошо спланированный такой проект с использованием новых подходов (тогда мы впереди планеты всей)).



Обратил внимание - Милованов практически повторяет высказывание Арахамии -- я независим, меня ничто не держит, в любой момент встал и ушёл (слышится -- да пофиг мне, что потом дальше будет).



Да и вообще у него с Арахамией много общего.

Кроме количества детей)) detroytred

Повідомлень: 22567 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4638463946404641 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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