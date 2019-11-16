- табличку комфортнее открыть в новом окне
Сюда бы добавить таблицу по коммуналке.
И таблицу по задолженности по З/П.
- результат на лицо.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 16 лис, 2019 18:18
Как результат правления "новых" осень 19го:
- табличку комфортнее открыть в новом окне
Сюда бы добавить таблицу по коммуналке.
И таблицу по задолженности по З/П.
- результат на лицо.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Суб 16 лис, 2019 19:29
По сути борьба за умовний ЗУНР - это выбор наименее худшего по сравнению с возвращением (в твоем видении) оккупированных территорий ЗЕ.
Так зачем было допускать такой выбор?
То есть почему усилия не приложили (не требовали от ПАПа) введения военного положения (чтобы не было влияния несправжнiх))) украинцев)?
Доля истины в твоих суждениях есть.
Только подумать нужно было головушкой немного хоть.
Условная ЗУНР возможна (будет жизнеспособна и устоит) только при поддержке Запада.
А Западу такой вариант-то зачем?
Он от этого предложения пуйла отказался в 2010, кажется.
И сейчас наврядли согласится.
Потому что это полная победа пуйла будет. С минимальными потерями и практически легитимизацией победы.
Вероятность есть. Но она в руках Запада.
Кстати, подумай -- нарядли Запад позволит ЗЕ настоящую капитуляцию (а не тобой утрированную до капитуляции попытку замирения).
Короче - прими таблетку от мегазрадофии и попробуй подумать.
Пуйлу уже поставили флажки и никто его за них не выпустит.
Тем более до серьёзного влияния на Киев!!!
Пуйло может разве что взбрыкнуть-быконуть, в том числе и сильно, если его прижимать сильнее дальше будут.
А все западных областей разговоры, которых ты похоже начитался-наслушался, являются лишь элементом давления-торга с Киевом.
Потому что сложно им будет уже когда-либо иметь вес в столице.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 16 лис, 2019 19:56, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 16 лис, 2019 19:54
16.11.2019 г.
Российские источники подтвердили использование специалистов "Левада-Центр" для закрытого социологического исследования в интересах и по заказу ТОВ "Гарнет Інтернешнл Медіа Груп" Україна, 01103, Київ, Кіквідзе, 18-А. Ермак подсуетился значит для Зеленского. Услуги полностью до сих пор не оплачены Группа работала с 1 по 12 ноября.
Руководство МВФ было просто шокировано рассказами о препятствиях чинимых официальной властью Украины встречи их миссии с руководством НБУ.
Мы сообщали 12.11.2019 г. о неожиданном выезде советника президента Ермака из Украины. Целью его визита была Вена. Через пограничный и таможенный контроль Ермак проходил по дипломатическому паспорту. Цель визита уточняется. 13 ноября Ермак вернулся в Украину.
Всегда было важно кто первым бросит вызов . Похоже кандидат на первого публичного и структурированного оппонента режиму Зеленского определился. 14 ноября на сессии Киевгорсовета Виталий Кличко публично заявил о своей позиции и выступил против введения рынка земли. Киевсовет обратился к президенту и парламенту с требованием запретить продажу земли. Так же Киевсовет вызвал для отчета о принятом бюджете страны на 2020 г. премьер-министра Украины Гончарука.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Суб 16 лис, 2019 20:14
Я вот посмотрел большое интервью Милованова. Умный.. Для себя. Именно для себя.
Не могу понять: или все эти ЗЕ и ЗЕкоманда были созданы с колёс; или всё же это проект?
Хорошо спланированный такой проект с использованием новых подходов (тогда мы впереди планеты всей)).
Обратил внимание - Милованов практически повторяет высказывание Арахамии -- я независим, меня ничто не держит, в любой момент встал и ушёл (слышится -- да пофиг мне, что потом дальше будет).
Да и вообще у него с Арахамией много общего.
Кроме количества детей))
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