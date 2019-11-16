- табличку комфортнее открыть в новом окне
Сюда бы добавить таблицу по коммуналке.
И таблицу по задолженности по З/П.
- результат на лицо.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 16 лис, 2019 18:18
Как результат правления "новых" осень 19го:
- табличку комфортнее открыть в новом окне
Сюда бы добавить таблицу по коммуналке.
И таблицу по задолженности по З/П.
- результат на лицо.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Суб 16 лис, 2019 19:29
По сути борьба за умовний ЗУНР - это выбор наименее худшего по сравнению с возвращением (в твоем видении) оккупированных территорий ЗЕ.
Так зачем было допускать такой выбор?
То есть почему усилия не приложили (не требовали от ПАПа) введения военного положения (чтобы не было влияния несправжнiх))) украинцев)?
Доля истины в твоих суждениях есть.
Только подумать нужно было головушкой немного хоть.
Условная ЗУНР возможна (будет жизнеспособна и устоит) только при поддержке Запада.
А Западу такой вариант-то зачем?
Он от этого предложения пуйла отказался в 2010, кажется.
И сейчас наврядли согласится.
Потому что это полная победа пуйла будет. С минимальными потерями и практически легитимизацией победы.
Вероятность есть. Но она в руках Запада.
Кстати, подумай -- нарядли Запад позволит ЗЕ настоящую капитуляцию (а не тобой утрированную до капитуляции попытку замирения).
Короче - прими таблетку от мегазрадофии и попробуй подумать.
Пуйлу уже поставили флажки и никто его за них не выпустит.
Тем более до серьёзного влияния на Киев!!!
Пуйло может разве что взбрыкнуть-быконуть, в том числе и сильно, если его прижимать сильнее дальше будут.
А все западных областей разговоры, которых ты похоже начитался-наслушался, являются лишь элементом давления-торга с Киевом.
Потому что сложно им будет уже когда-либо иметь вес в столице.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 16 лис, 2019 19:56, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 16 лис, 2019 19:54
16.11.2019 г.
Российские источники подтвердили использование специалистов "Левада-Центр" для закрытого социологического исследования в интересах и по заказу ТОВ "Гарнет Інтернешнл Медіа Груп" Україна, 01103, Київ, Кіквідзе, 18-А. Ермак подсуетился значит для Зеленского. Услуги полностью до сих пор не оплачены Группа работала с 1 по 12 ноября.
Руководство МВФ было просто шокировано рассказами о препятствиях чинимых официальной властью Украины встречи их миссии с руководством НБУ.
Мы сообщали 12.11.2019 г. о неожиданном выезде советника президента Ермака из Украины. Целью его визита была Вена. Через пограничный и таможенный контроль Ермак проходил по дипломатическому паспорту. Цель визита уточняется. 13 ноября Ермак вернулся в Украину.
Всегда было важно кто первым бросит вызов . Похоже кандидат на первого публичного и структурированного оппонента режиму Зеленского определился. 14 ноября на сессии Киевгорсовета Виталий Кличко публично заявил о своей позиции и выступил против введения рынка земли. Киевсовет обратился к президенту и парламенту с требованием запретить продажу земли. Так же Киевсовет вызвал для отчета о принятом бюджете страны на 2020 г. премьер-министра Украины Гончарука.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Суб 16 лис, 2019 20:14
Я вот посмотрел большое интервью Милованова. Умный.. Для себя. Именно для себя.
Не могу понять: или все эти ЗЕ и ЗЕкоманда были созданы с колёс; или всё же это проект?
Хорошо спланированный такой проект с использованием новых подходов (тогда мы впереди планеты всей)).
Обратил внимание - Милованов практически повторяет высказывание Арахамии -- я независим, меня ничто не держит, в любой момент встал и ушёл (слышится -- да пофиг мне, что потом дальше будет).
Да и вообще у него с Арахамией много общего.
Кроме количества детей))
Додано: Суб 16 лис, 2019 21:13
Додано: Суб 16 лис, 2019 21:33
Цікаво, всі твої висновки на чому будуються? Почну спочатку. ЗЕ хоче миру і закінчення війни шляхом перемовин з агресором. Далі ЛДНР інтегрують на умовах москалів в Україну, де Україна повинна їх утримувати, відбудовувати інфраструктуру, а також відновлення промислового потенціалу, це все лягає на Бюджет України, та збільшення навантаження податків на всіх українців, щоб існував на особливих умовах цей автономний проросійський регіон. А тепер трохи хвильками мозку поміркувати, а науя воно треба було, таке собі планувати ЗЕ? Навіть якщо все вийде, буде капітуляція і Державна зрада, то ця пухлина, російська чума, буде розростатись надалі, і життя цьому дає зараз ЗЕвлада. То хто є зрадниками вже сьогодні? Звісно Зеленський і його ватяна підтримка виборців. Тому я і припускаю, що якщо Київ в обличчі Влади Зеленського впустить Троянського коня в Україну де всередині буде руській мір, то не виключаю створення ЗУНР з кордонами для захисту залишків Української Держави. А за Європейських імпотентів краще промовчу, вони нашою гідністю, суверенітетом хочуть убезпечити себе на деякий час, та задовольнити х..ла. Але у випадку програшу цілісності України, то Західну Україну в утворенні ЗУНР будуть у будь-якому випадку підтримувати, бо це останній форпост, що відмежовуватиме Цивілізацію від Орди московитів. Хто ворог сьогодні, ти хоч усвідомив?
Додано: Суб 16 лис, 2019 21:37
Не буде ніхто ЗУНР відновлювати. Викинуть зеватників з країни і втече як Янукович. Пока ще він до того не дійшов. Але грається з вогнем.
Додано: Суб 16 лис, 2019 21:40
Додано: Суб 16 лис, 2019 21:54
Ты продолжаешь забывать, что нам не все известно. Откуда тебе, мне, detroytred и другим наверняка знать, что Зеленский не решил интегрировать ОРДЛО, избегая еще более плохого варианта?
Да, возврат территории с потерей части суверенитета - это плохое решение. Но посмотри на поведение Макрона, Меркель, та даже Трампа - все идет к потеплению с РФ и началу отмены санкций. Независимо от реализации Минска! А теперь поразмысли, что для нас хуже, если развитие пойдет именно по этому сценарию - остаться без поддержки Запада в состоянии войны с РФ, или остаться без поддержки Запада с худым миром с РФ и влиянием последней на политику?
Прокрути в голове сценарий, что будет, если 3-5 областей отделятся в условную ЗУНР. Вся остальная Украина останется путину - вот, что будет! А это и Киев - колыбель государства, и Одесса-Николаев-Запорожье-Херсон - вся береговая линия, и Полтава, давшая украинскому языку и культуре не меньше, чем Львов, и много всего другого!
Это, по-твоему, выход???
PS: я надеюсь, что коллективный Запад все же не кинет нас один на один с РФ - в таком случае заморозка конфликта останется оптимальной стратегией. Но нельзя сбрасывать со счетов и негативный сценарий - я думаю, что по позиции ЕС в газовых переговорах можно будет обо многом судить. Если там оставят нас с носом (а помешать этому у них есть все рычаги - европейское антимонопольное законодательство), то и на дипломатию надеятся на придется...
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 16 лис, 2019 22:00, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 16 лис, 2019 21:58
Сперва сам придумал страшилку
на основе придуманного сделал вывод
и перспективу на будущее
Один тоже уверял
Осталось только дописать, что ЗУ
- самая образованная, культурная и интеллигентная
- она кормит всю остальную Украину
- из нее идут самые большие валютные поступления в бюджет Украины.
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