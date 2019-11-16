73% украинцев собираетеь выкидывать? А выкидалка не развяжется?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 16 лис, 2019 22:40
73% украинцев собираетеь выкидывать? А выкидалка не развяжется?
In HODL we trust
Додано: Суб 16 лис, 2019 22:42
Re: Політичні дискусії
Министр-дябил Милованов признался, что писал свою диссертацию под марихауной.
Мне кажется, что легкие наркотики у него в прошлом.
Что то это все больше напоминает цирк－кардебалет.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 16 лис, 2019 22:45
Пора досрочно распустить местные советы и назначить новые выборы, нечего им еще целый год вставлять новой власти палки в колеса.
Фракционный состав облсоветов по всей стране, кроме пары западных областей, сейчас совершенно противоречит политической ориентации большинства электората.
Додано: Суб 16 лис, 2019 22:50
Новое правительство у власти 2,5 месяца, какой еще результат???
Или всё-таки результат тех, кто правил 5,5 лет до этого?
Додано: Суб 16 лис, 2019 23:43
Мозги є? При чому тут 75?Не пиши фігню. Конституцію і право на життя захищати можна любим способом капітулянт.
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