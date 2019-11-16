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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4639464046414642
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 22:40

  Ethereum написав:Не буде ніхто ЗУНР відновлювати. Викинуть зеватників з країни і втече як Янукович. Пока ще він до того не дійшов. Але грається з вогнем.

73% украинцев собираетеь выкидывать? А выкидалка не развяжется?
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Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 22:42

Re: Політичні дискусії

Министр-дябил Милованов признался, что писал свою диссертацию под марихауной.

Мне кажется, что легкие наркотики у него в прошлом.

Что то это все больше напоминает цирк－кардебалет.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 22:45

  antey1969 написав:Пора уже и сельсовету какой-нибудь Хацапетовки вызвать с отчетом министра обороны или министра внутренних дел. Нет, ну а что?)))

Пора досрочно распустить местные советы и назначить новые выборы, нечего им еще целый год вставлять новой власти палки в колеса.
Фракционный состав облсоветов по всей стране, кроме пары западных областей, сейчас совершенно противоречит политической ориентации большинства электората.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 22:50

  Kudrjavuy написав:Как результат правления "новых" осень 19го:
Зображення
- табличку комфортнее открыть в новом окне
Сюда бы добавить таблицу по коммуналке.
И таблицу по задолженности по З/П.
- результат на лицо.

Новое правительство у власти 2,5 месяца, какой еще результат???
Или всё-таки результат тех, кто правил 5,5 лет до этого?
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 23:43

  Tegularius написав:
  Ethereum написав:Не буде ніхто ЗУНР відновлювати. Викинуть зеватників з країни і втече як Янукович. Пока ще він до того не дійшов. Але грається з вогнем.

73% украинцев собираетеь выкидывать? А выкидалка не развяжется?


Мозги є? При чому тут 75?Не пиши фігню. Конституцію і право на життя захищати можна любим способом капітулянт.
Ethereum
 
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  #<1 ... 4639464046414642
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