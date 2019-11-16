Додано: Суб 16 лис, 2019 22:42

Министр-дябил Милованов признался, что писал свою диссертацию под марихауной.



Мне кажется, что легкие наркотики у него в прошлом.



Что то это все больше напоминает цирк－кардебалет.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.